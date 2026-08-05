Mensajes en redes marroquíes señalan a ceutíes: buscan "vivos o muertos" a quienes se enfrentaron a los invasores

Circulan mensajes sobre una posible nueva entrada masiva en Ceuta el 15 de agosto, aunque sin convocatoria clara, lo que mantiene la tensión en la frontera.

Familias marroquíes utilizan estas plataformas para buscar a desaparecidos tras la reciente avalancha, con al menos 141 inmigrantes fallecidos en el intento de cruzar.

Se han publicado imágenes y nombres de ceutíes en carteles que los señalan como responsables de ataques, ofreciendo hasta 30.000 euros por información para localizarlos.

Redes sociales marroquíes han pasado de animar la entrada ilegal en Ceuta a difundir amenazas y recompensas por identificar a ceutíes que enfrentaron a los migrantes.

Las redes sociales que animaron a miles de jóvenes marroquíes a cruzar ilegalmente a Ceuta han cambiado de contenido en apenas unos días.

Los vídeos que presentaban el cruce como una oportunidad sencilla han dado paso a fotografías de desaparecidos, a mensajes que hablan de una nueva invasión el 15 de agosto, pero, lo más inquietante, a amenazas contra vecinos de la ciudad autónoma.

Comunidades radicalizadas están recopilando imágenes y vídeos de ceutíes que salieron a las calles durante la crisis y los presentan como responsables de ataques contra ciudadanos marroquíes.

Muchos vídeos aparecen recortados, fuera de contexto o asociados a hechos que no ocurrieron en Ceuta durante esos días. La falta de referencias temporales y geográficas no impide que se compartan como pruebas de una supuesta persecución generalizada.

Uno de los carteles difundidos en varios grupos reúne 21 capturas de rostros, que EL ESPAÑOL publica difuminados.

El encabezamiento reproduce, en inglés, el famoso rótulo del Oeste americano: "Se busca. Vivo o muerto".

Los mensajes que acompañan a esta página piden conservar las imágenes y compartirlas para identificar a esas personas.

Cartel publicado en redes sociales ofreciendo recompensas por información para identificar a 21 personas a cambio de hasta 30.000 euros. Facebook

"Compartan esta foto y guárdenla en sus teléfonos. Todo Marruecos debe recordar estos rostros", sostiene una de las publicaciones en un grupo de Facebook.

"Confiamos plenamente en la seguridad nacional marroquí para que arreste a estos criminales cuando entren en nuestro querido Marruecos", concluye el post.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar que varias de esas imágenes corresponden, efectivamente, a ciudadanos de Ceuta, que ahora temen por su seguridad.

Pago de "recompensas"

El mensaje pide que los señalados sean detenidos si entran en territorio marroquí e incluso son amenazados por otros con represalias mucho más violentas.

Las acusaciones se agravan entre los comentarios cuando las personas incluidas presentan rasgos árabes o se les presuponen vínculos con Marruecos. En esos casos aparecen insultos por "traición" y advertencias sobre posibles agresiones si cruzan la frontera.

"Los hermanos son criminales, deberían estar bien educados. Es importante que quienquiera que venga a Marruecos sea bien recibido", asegura un usuario en otra publicación que recoge la imagen de algunos de los señalados con claros rasgos árabes.

La publicación llega a prometer una recompensa de hasta 30.000 euros por información útil para localizar o detener a alguno de los incluidos. No existen elementos que permitan acreditar que esa oferta sea cierta.

Pero la tensión es real. Vecinos de Ceuta que se encontraban de vacaciones en Marruecos también han denunciado amenazas difundidas mediante vídeos y mensajes.

La combinación de imágenes auténticas, escenas manipuladas y acusaciones sin verificar alimenta un señalamiento que puede trasladar la crispación digital al espacio físico.

Un tablón de ausencias

Pero tras la entrada masiva del pasado jueves, la realidad que circula por los teléfonos marroquíes también refleja a familias que buscan respuestas y temen haber perdido a sus hijos, hermanos o amigos.

Desde la noche posterior a la avalancha, páginas locales, grupos de Facebook y chats de WhatsApp se han llenado de fotografías y súplicas de información.

Los mensajes incluyen nombres, edades, ropa, números de teléfono y las últimas imágenes conocidas de quienes viajaron hacia Fnideq —Castillejos en español— y no volvieron a contactar.

Las peticiones se repiten con pequeñas variaciones. Algunas familias esperan que sus allegados permanezcan en Ceuta sin teléfono, hospitalizados o bajo custodia. Otras temen que se encuentren entre los cadáveres recuperados en la costa o junto al espigón fronterizo del Tarajal.

Las plataformas que extendieron las convocatorias funcionan ahora como un enorme tablón de desaparecidos.

Perfiles locales y páginas de Fnideq y Tetuán replican imágenes con la esperanza de que alguien reconozca un rostro, recuerde un encuentro o aporte información sobre el último lugar en el que fue visto.

Este martes ascendió a 78 los fallecidos en la costa española y se sitúan en 63 los recogidos en aguas marroquíes. En total, al menos 141 inmigrantes habrían perdido la vida en el intento de llegar a Ceuta. Las autoridades han advertido de que el balance puede seguir aumentando.

El día anterior a la avalancha se habían localizado 30 cadáveres desde enero. Muchos de los nuevos fallecimientos se produjeron durante la concentración registrada alrededor del espigón del Tarajal.

El 15 de agosto

El tercer gran foco en las redes gira alrededor de una posible nueva entrada masiva el 15 de agosto. "Nos vemos allí el 15" se repite en Facebook y WhatsApp, aunque las conversaciones muestran más incertidumbre que organización firme.

En un grupo de Facebook con cerca de 23.000 miembros, que ha sumado más de 6.000 durante la última semana, algunos usuarios animan a viajar al norte. Otros recuerdan a los muertos y desaparecidos, advierten de que la frontera está reforzada y preguntan si merece la pena arriesgar la vida.

También han aparecido chats pequeños creados después de la avalancha. En ellos, los participantes preguntan por transportes, rutas hacia la valla, accesos por Melilla o embarcaciones hinchables.

Las referencias al día 15 circulan ya por comunidades que reúnen a cientos de miles de usuarios. Los mensajes combinan entusiasmo, burlas, miedo, consejos para esperar y advertencias sobre el riesgo de que la supuesta convocatoria sirva para atraer clientes a las mafias.

La fecha continúa siendo un rumor. No existe una convocatoria única ni un mando reconocible. Esa ambigüedad, sin embargo, no elimina el peligro: la campaña anterior también creció mediante mensajes dispersos hasta alcanzar una capacidad real de movilización.

Las redes marroquíes han pasado así de vender una frontera abierta a gestionar las consecuencias del desastre.

En ellas conviven el duelo de las familias, la búsqueda desesperada, la revancha contra vecinos identificados y la expectativa de una nueva tentativa.