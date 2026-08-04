El Gobierno de Murcia pide "reunirse" a los nuevos dueños de Sabic para evitar los despidos que prevén los sindicatos

El complejo industrial de La Aljorra (Cartagena) comprado por un fondo de inversión alemán. Sabic

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Murcia solicita reunirse con los nuevos dueños de Sabic para abordar la situación laboral de los 500 trabajadores de la planta de Cartagena. NexPoint Materials, apoyada por el fondo alemán Mutares, ha adquirido el negocio de termoplásticos de ingeniería de Sabic en Europa y América. El comité de empresa teme un despido masivo debido al posible cierre de la planta de Lexan 1, lo que podría afectar entre 300 y 370 empleados. Las autoridades regionales y locales insisten en abrir un diálogo directo con los nuevos propietarios para buscar soluciones para los trabajadores.

El negocio de termoplásticos de ingeniería de Sabic tiene nuevo dueño, pero eso no aplaca la inquietud que arrastran los 500 trabajadores de la planta de Cartagena desde hace varios meses.

El Gobierno de la Región de Murcia es consciente de ello y ha enviado un comunicado de prensa donde avanza su intención de "reunirse lo antes posible" con los nuevos propietarios de la planta que Sabic tiene en la ciudad portuaria.

Todo ello, después de que NexPoint Materials haya anunciado su lanzamiento como empresa independiente, tras comprar el negocio de termoplásticos de ingeniería de Sabic en Europa y América.

Detrás de esta operación está el fondo de inversión alemán Mutares que ya asume el control del complejo industrial de La Aljorra (Cartagena).

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, recalca que el Ejecutivo autonómico "se mantiene vigilante con todo lo que tiene que ver con Sabic y con el futuro de sus trabajadores".

De hecho, hace unos días, las consejerías de Empresa y de Industria, junto al Ayuntamiento de Cartagena, suscribieron una carta instando a los compradores a iniciar "el diálogo directo" y a "buscar soluciones" para el medio millar de empleados de la planta cartagenera.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, en una reunión en el Ayuntamiento de Cartagena para estudiar la situación de la plantilla de Sabic. CARM

"Estamos inmersos en un proceso de compra venta de una empresa entre particulares, pero desde el Gobierno regional estamos muy atentos a todos los pasos que se van dando", subraya el consejero Marín.

"Estamos trabajando desde el momento en que se conoció la noticia para buscar la mejor solución para todos; para los trabajadores, para la ciudad y para una comarca con una gran tradición industrial como es la de Cartagena".

La plantilla teme un despido masivo y el comité de empresa -en declaraciones a la COPE- ha solicitado una reunión urgente con los nuevos directivos.

El comité de empresa sostiene que en la operación de compra se incluye el cierre de la planta de Lexan 1 y que supondría un impacto de entre 300 y 370 despidos.

Por todo ello, reclaman esa reunión para que "muestren cuál es su intención en Cartagena".