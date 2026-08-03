La prensa oficialista de Rabat presenta a los marroquíes como víctimas del "racismo y la islamofobia" en España

El artículo ignora la tensión y el miedo vividos en Ceuta, presentando una visión sesgada que criminaliza a la sociedad española y minimiza la gravedad de la entrada irregular.

Se señala a figuras como Alvise Pérez y movimientos como Núcleo Nacional para justificar la narrativa de odio hacia los marroquíes.

El medio le360 acusa a la sociedad española de racista tras los incidentes recientes en Ceuta y blanquea la entrada masiva como parte de la operación del Estrecho.

La prensa oficialista marroquí presenta a los inmigrantes marroquíes en Ceuta como víctimas de racismo y xenofobia en España.

Rabat quiere poner a los inmigrantes ilegales que han entrado a España a través de Ceuta, en una avalancha que ha colapsado la ciudad autónoma, como las propias víctimas de esta crisis.

El medio oficialista de Marruecos, le360 presenta a los marroquíes como unas víctimas de la "xenofobia" de la sociedad española, tomando así la parte por el todo de unos hechos muy concretos ocurridos en Ceuta estos últimos días tras la invasión de la ciudad por alrededor de 60.000 personas.

Y, es que, tratan de dar la vuelta a la realidad sufrida por los ceutíes estos días, aprovechando hechos aislados de personas como Alvise Pérez, el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Vito Quiles, o de integrantes del grupo Núcleo Nacional para tratar de dar la vuelta a la realidad y presentar a la sociedad española en general como racista y xenófoba.

El único fin del artículo es acusar a España de racista y tratando de blanquear la invasión mostrando a los marroquíes que cruzaron de forma ilegal la frontera como un paso en la operación del Estrecho, que se produce cada año y donde no hay ningún tipo de problema.

Así se ignora por completo los momentos de tensión vividos en la ciudad autónoma, el colapso, el miedo de la población por los robos, apuñalamientos o asaltos y pretende mostrar una imagen antagónica entre 'los buenos y los malos'.

"Cuando un marroquí es sinónimo de delincuente, cuando la identidad musulmana se presenta como incompatible de la identidad española y cuando la emergencia migratoria se retrata como una guerra racial, la extrema derecha ya ha conseguido su primera victoria", sentencia le360 para concluir su artículo.

Una afirmación categórica que pretende mostrar que ser marroquí es sinónimo de odio en España por el simple hecho de serlo, algo extremadamente alejado de la realidad. No hay más que ver la propia Ceuta donde ambas culturas conviven en la ciudad desde hace décadas.

La invasión de estos miles de inmigrantes de Ceuta ha tensionado la ciudad y también ha agitado la opinión pública de España debido a la enorme avalancha en la entrada irregular, un hecho real, pero que nada tiene que ver con lo relatado por le360 y la imagen que pretenden vender.

Falso "racismo"

"La entrada de Vox en las instituciones había puesto fin al excepcionalismo. Ahora movimientos aún más radicales intentan orientar el debate hacia posturas abiertamente racistas. Su influencia no se mide en resultados electorales o número de seguidores, sino en su capacidad para imponer la retórica y sus temas a los partidos mayoritarios", explica le360.

Así, pretende evidenciar cómo la sociedad española cada vez es más racista y donde, según la prensa oficialista marroquí, "el discurso político y mediático se centra exclusivamente en la inmigración en términos de "invasión", "caos" o "amenaza"".

En este sentido, pretenden respaldarse en datos del Centro de Investigación Sociológica (CIS) para justificar todo su discurso asegurando que "en septiembre de 2024, el 30,4% de los encuestados del barómetro del Centro de Investigación Sociológica consideraba que la inmigración era el principal problema del país, frente a solo el 16,9% dos meses antes".

Un artículo sesgado y plenamente rendido a los intereses de Marruecos con un único fin: criminalizar a la sociedad española tachándola de "xenófoba" y blanqueando la entrada de decenas de miles de personas de forma ilegal amenazando las fronteras de España.