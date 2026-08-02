Un terremoto de 3,9 sacude la región de Murcia: se encuentra a 30 kilómetros de la capital y todavía no se conocen daños

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de 3,9 grados se ha registrado en la localidad murciana de Librilla a las 11:59 horas de este domingo. El sismo, con epicentro a 5 kilómetros de profundidad, se sintió en la capital de la región, situada a 30 kilómetros. Por el momento no se conocen daños causados por el terremoto, que tuvo una duración de algunos segundos.

Un terremoto de 3,9 grados a 5 kilómetros de profundidad con epicentro en la localidad murciana de Librilla se ha hecho sentir en la capital de la región, a tan solo 30 kilómetros.



Según el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto se ha producido a las 11:59 horas de este domingo.



Ha durado algunos segundos y por el momento se desconoce si ha podido provocar algún daño.

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