Los incendios mantienen en vilo a Ávila y Cáceres con evacuaciones: en Ciudad Real no hay riesgo a la población

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en la A-66 obligó a evacuar a 800 personas en Grimaldo y Casas de Millán, Cáceres, y cortó la carretera CC-167. En Ávila, nuevos focos del incendio en Burgohondo forzaron la evacuación preventiva de la urbanización La Picota en La Adrada, aunque los vecinos regresaron más tarde. La investigación en Ávila apunta a una posible intencionalidad en el origen de los fuegos, mientras se mantiene el nivel de gravedad potencial 2. En Ciudad Real, el incendio de Puebla de Don Rodrigo no supone riesgo para la población, aunque siguen trabajando medios terrestres y efectivos en la zona.

Aunque ya no están en las portadas, eclipsados por la crisis migratoria en Ceuta, lo cierto es que la amenaza de los incendios todavía no ha pasado.

Varios poblaciones han tenido que ser evacuadas en Cáceres después de que un camión que comenzó a arder en la Autovía de la Plata (A-66) haya provocado un nuevo incendio forestal.

En concreto, 150 vecinos en Grimaldo, pedanía de Cañaveral, y 650 en Casas de Millán, han tenido que salir de sus casas el pasado sábado.

Lo hicieron después de una decisión tomada por parte del Centro de Control Operativo (CECOP), que durante la noche del sábado optó por mantener la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), declarada ese mismo día a las 15:40 horas.

A esa misma hora, lo móviles de la zona recibieron un mensaje del sistema Es Alert para alertar a la población de las dos localidades, de los autobuses habilitados para la evacuación y de la ruta de salida.

Además, a consecuencia del fuego, está cortada la carretera CC-167, desde la rotonda de salida de la A-66 hasta Casas de Millán.



Hasta dieciocho medios aéreos —siete aviones y once helicópteros— han participado en un operativo formado por medios del Plan Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Diputación de Cáceres, con la colaboración de la Guardia Civil y Cruz Roja.



El CECOP volverá a reunirse este domingo a 09:30 horas para evaluar la evolución del incendio y, en función de la situación, adoptar las medidas necesarias, según ha informado la Junta de Extremadura. EFE

El fuego en Ávila

Tres reproducciones del fuego de Burgohondo, en Ávila, volvieron a hacer saltar las alarmas este sábado, en especial la declarada en La Adrada, que obligó a evacuar de forma preventiva la urbanización La Picota tras cruzar las llamas la carretera hacia La Iglesuela.

Esta reproducción en La Adrada se produjo tan solo unas horas después de que el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, afirmara que el incendio se encontraba "estabilizado" y que tenerlo "absolutamente controlado" sería cuestión de días o, incluso, horas.

Sin embargo, ayer sábado por la tarde, el mismo hombre salió ante los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada a las 21.30 horas, para explicar que durante la tarde se registraron distintos focos activos.

Estos se encontraron, según contó, "dentro del perímetro, tanto en el término municipal de Piedralaves como en el término municipal de Navaluenga y especialmente en el de La Adrada", donde se vivió la situación de mayor riesgo de toda la jornada.

El Centro Provincial de Mando fue informado del incendio en La Adrada en torno a las 17.20 horas, después de que las llamas alcanzaran la carretera hacia La Iglesuela.

La evolución de las llamas obligó a evacuar a los residentes de la urbanización La Picota y de edificaciones colindantes de manera preventiva. Los vecinos fueron trasladados al Centro Polivalente de La Adrada.

Pasadas las 23.00 horas, los vecinos pudieron regresar a sus viviendas.



Un poco antes, a las 22.30 horas, la Consejería de Medio Ambiente informaba de que se trataba de una "reproducción" del incendio principal, cuya cabeza avanzaba hacia el este y cuyos flancos presentaban "muy poca actividad", aunque el delegado territorial también ha señalado que el origen del fuego continúa bajo investigación.



En este sentido, Hernández ha advertido de que existen indicios que apuntan a una posible intencionalidad.

"Es un incendio cuyo origen es desconocido pero que de manera indiciaria pudo ser provocado además en dos puntos, un punto de origen y un foco secundario durante las labores de extinción del mismo", ha afirmado.



Ante esta posibilidad, Hernández ha llamado a la colaboración ciudadana para que cualquier comportamiento sospechoso sea comunicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Vamos a extremar también la vigilancia para que no se produzca ningún tipo de incendio intencionado", ha manifestado.

Asimismo, ha insistido en mantener la máxima prudencia mientras persistan las altas temperaturas y el incendio continúe en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

"Estamos en plena ola de calor y todavía son momentos muy recientes de un gran incendio que sigue en índice de gravedad potencial II y, por lo tanto, con la máxima cautela, la máxima colaboración ciudadana y la máxima precaución para evitar reproducciones o, inclusive, como puede haber sido el caso, nuevos fuegos intencionados", ha concluido.



La situación registrada durante la undécima jornada del incendio obligó a movilizar un amplio dispositivo para evitar que las llamas adquirieran mayores dimensiones. En las labores de extinción participaron 16 medios aéreos, un avión de coordinación, cuatro cuadrillas terrestres, nueve autobombas, tres bulldozers, nueve agentes medioambientales y tres técnicos.

El incendio de Ciudad Real

Pero no todo son malas noticias. En Ciudad Real, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha rebajado durante la noche del sábado la situación operativa nivel 0 (el más bajo y sin riesgo para la población) el incendio forestal declarado en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

A pesar de la mejora de las condiciones en la zona, el operativo mantiene sobre el terreno a 20 medios terrestres y 118 efectivos —entre brigadas forestales y agentes medioambientales— dedicados a las labores de extinción.



El fuego fue detectado por un vigilante fijo a las 18:03 horas del sábado y llegó a elevarse a nivel 1 hacia las 20:00 horas como medida preventiva para regular el tráfico en un camino utilizado por los servicios de emergencia, aunque sin llegar a afectar al núcleo urbano de la localidad.



En su momento de mayor intensidad, el Infocam llegó a desplegar en la zona un contingente formado por diez medios aéreos, 25 terrestres y 142 personas.