Entrada inmigrantes en Ceuta y Melilla, hoy en directo | Última hora de la crisis migratoria desde Marruecos a España
Sigue en directo la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta y Melilla entre España y Marruecos. Al menos 67 personas han muerto ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado. Ya ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, que forma parte de la frontera con Marruecos.
El Gobierno español ya ha devuelto a 69.500 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 48 horas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado si el Gobierno tenía conocimiento de lo que ha calificado como "una invasión", ya que "todo indica" que así era". Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado a algunos países de la UE de usar de forma egoísta y partidista la situación migratoria en Ceuta.
-
EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado su recomendación de viaje para España y ha elevado a nivel 3 ("Reconsiderar el viaje") la advertencia específica para Ceuta por los disturbios vinculados a la llegada masiva de migrantes al enclave.
Para el resto de España mantiene el nivel 2, que insta a extremar las precauciones por el riesgo de terrorismo y la posibilidad de alteraciones del orden público. Además, aconseja reconsiderar cualquier desplazamiento a Ceuta debido a la situación de seguridad.
-
Los ministros de Interior de la UE se reunirán el martes
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el próximo martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.
-
Ralentizan el tránsito en la frontera de Melilla
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ralentizado el tránsito en la frontera terrestre de Melilla, reduciéndolo primero a un solo carril y poco después a dos, como medida de seguridad después de que se haya detectado un intento de entrada irregular de migrantes en la valla.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado de que han adoptado esta medida entrada la noche, y de manera temporal, "con el fin de garantizar el correcto desarrollo del operativo" y por criterios "exclusivamente de seguridad".