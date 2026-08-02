Crisis migratoria Ceuta, Melilla y Marruecos, hoy en directo | Última hora de la entrada de inmigrantes a nado en España, Pedro Sánchez y Mohamed VI
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes para estudiar una respuesta coordinada ante la situación.
Más información: La Guardia Civil detecta a agentes de inteligencia de Marruecos entre los migrantes que se colaron en Ceuta
🔴 Los comercios ceutíes abren a cuentagotas tras un caos que ha dejado en vilo a los empresarios: "Hay un 50% de cancelaciones"
🔴 Tirón de orejas del Rey a Sánchez: "El Estado debe velar por la seguridad de Ceuta y Melilla y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse"
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) eleva a más de un centenar la cifra de fallecidos por la entrada masiva registrada el pasado jueves en Ceuta, frente a los 71 muertos comunicados por fuentes policiales.
En un comunicado, la organización también asegura que cerca de 60.000 personas intentaron acceder a la ciudad y califica lo ocurrido como la "mayor crisis migratoria" de la historia de Ceuta.
-
Feijóo se reúne en Ceuta con sindicatos de Policía Nacional y asociaciones Guardia Civil
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su presencia en Ceuta para mantener una reunión con los representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para conocer la situación vivida.
Feijóo, que visitaba Ceuta acompañado por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, se ha reunido con los sindicatos Jupol, SUP,CEP y UFP, además de con las asociaciones de la Guardia Civil, con la intención de comprobar el estado de los efectivos policiales, según han informado a EFE fuentes del partido.
El presidente del PP ha apostado por reforzar los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El presidente nacional del PP ha acudido esta mañana al Santuario de la Virgen de África, patrona de la ciudad, antes de abandonar Ceuta, donde hoy mismo también ha llegado el secretario general del PP, Miguel Tellado.
-
León XIV pide soluciones de paz, estabilidad y justicia ante la crisis de Ceuta
El papa León XIV confió este domingo en que se puedan encontrar "soluciones de paz, estabilidad y justicia" ante la crisis migratoria de Ceuta, según dijo en español en los llamamientos posteriores al rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro.
"Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia", ha manifestado el pontífice.
Esta ha sido la primera reacción de León XIV a la crisis migratoria ocurrida esta semana en Ceuta.
-
Las calles de Ceuta aún muestran la presencia de grupos de migrantes que no quieren volver
Según ha informado EFE, varios grupos de migrantes que entraron de forma irregular el pasado jueves permanecen en distintos puntos de Ceuta y rechazan regresar voluntariamente a Marruecos. Fuentes policiales señalan que es difícil cuantificar su número, aunque siguen visibles en pequeños grupos repartidos por la ciudad.
-
Guardias civiles denuncian falta de medios y de previsión tras la crisis de Ceuta
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la falta de medios, de previsión y de solidaridad europea tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.
Además, la organización ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos para alcanzar un gran acuerdo que permita evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
-
Noche sin entradas irregulares en Melilla
Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno a EFE, Melilla no ha registrado ninguna entrada irregular de migrantes durante la pasada noche, la primera sin accesos desde el repunte de la presión migratoria iniciado el pasado jueves.
Las mismas fuentes destacan que ha sido una noche "con cero entradas", en contraste con las dos anteriores, que dejaron 149 accesos, de los que 99 correspondían a menores de edad.
-
Tres mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad se mantendrán en Ceuta "el tiempo necesario" para garantizar la seguridad
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado este domingo que unos tres mil efectivos, entre miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y militares, continuarán "el tiempo que sea necesario" desplegados en la ciudad para garantizar la seguridad.
En una rueda de prensa, el delegado ha dicho que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad, y, aunque ha reconocido que "queda mucho camino por recorrer", ha insistido que la situación "no tiene nada que ver" con la que se vivió en las primeras 24 horas tras la entrada masiva el jueves de más de 50.000 personas desde Marruecos.
Ha insistido en que ese jueves se pasó de una "crisis migratoria", con el aumento de entrada de inmigrantes en los días anteriores para la que se habían tomado medidas, a una "violación de la integridad territorial".
-
El Gobierno eleva a 72 la cifra de migrantes muertos en la crisis de Ceuta
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha elevado la cifra de migrantes fallecidos en los últimos días tras intentar entrar a España a través de Ceuta a 72 personas.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, ha lamentado el fallecimiento de estas "personas inocentes" que han perdido la vida intentando acceder a la ciudad.
Además, Pérez Triano ha asegurado que trabajarán para acelerar los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos "lo antes posible"
Según ha explicado, se ha incrementado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas hasta alcanzar casi 3.000 agentes y militares, que permanecerán en Ceuta "el tiempo que sea necesario" .
Sobre la situación en la calle, ha reiterado que actualmente "queda mucha menos gente de la que entró" y que se han producido "muchísimas salidas", si bien ha admitido la dificultad de ofrecer datos definitivos.
También ha destacado la presencia en Ceuta de "grupos de extrema derecha" que han acudido a la ciudad para "aprovecharse de las dificultades para sembrar odio, división y miedo". "No necesitamos lecciones de los que solo pretenden sacar rédito político de la preocupación de nuestros barrios", ha remarcado.
Por último, ha señalado que no se tuvo "ningún tipo de información" previa sobre la entrada masiva hasta que se empezó a ver a las personas acceder por la frontera.
Sobre la procesión y la ofrenda floral previstas en la ciudad, ha avanzado que se reunirá con los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil, que en principio no ven problemas para su celebración, a la espera de concretar los detalles de seguridad.
-
El PP exige al Gobierno que "no quede ni uno de los inmigrantes"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado este domingo al Gobierno que despliegue "todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" en Ceuta para que "no quede ni uno de los inmigrantes ilegales" que han entrado en los últimos días.
El dirigente popular ha realizado estas declaraciones al ser preguntado por el reparto de los menores migrantes que Ceuta y, en menor medida, Melilla, ya no pueden acoger debido a la saturación de sus recursos asistenciales.
-
Más de 100 migrantes murieron al intentar entrar a Ceuta, según una asociación de la Guardia Civil
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha asegurado que la entrada masiva registrada el pasado jueves en Ceuta deja más de un centenar de fallecidos, una cifra superior a los 71 muertos comunicados por fuentes policiales a EFE.
En un comunicado, la AUGC también sostiene que cerca de 60.000 personas intentaron acceder a la ciudad en lo que califica como la "mayor crisis migratoria" de la historia de Ceuta.
-
La frontera de Ceuta amanece tranquila aunque con algún intento de entrada a nado
La frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, ha amanecido este domingo en calma, sin nuevos intentos de entrada masiva por el espigón fronterizo.
No obstante, una decena de personas ha intentado acceder a nado, aunque el intento ha sido controlado por el personal del Ejército, evitando su entrada.
-
El ministro de Exteriores alemán afirma que la crisis de Ceuta ha sido un "test de estrés" superado con éxito por la UE
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha afirmado que la crisis causada por la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta ha supuesto para la Unión Europea un "test de estrés" que ha sido superado con éxito.
En unas declaraciones al Bild, el político conservador conversó por teléfono el viernes con su homólogo marroquí Naser Burita y le instó a trabajar para normalizar la situación.
Wadephul llamó además a la Comisión Europea para dar prioridad absoluta a la protección de las fronteras exteriores de la UE, en línea con la carta impulsada el sábado por Italia y Dinamarca que firmó también Berlín, entre otras 22 capitales.
"Para controlar la migración ilegal necesitamos a socios fuera de Europa, como en este caso Marruecos", subrayó el ministro alemán.
Ya el pasado viernes, el canciller germano Friedrich Merz resaltó que la protección de las fronteras exteriores de la UE es "decisiva" para la lucha contra la "migración ilegal", aunque no se posicionó sobre la suspensión de España del Acuerdo Schengen reclamada por Italia.
"Respaldo la intención española de no permitir a los migrantes ilegales entrar al continente europeo. El Reglamento de Retornos de la UE debe ser implementado ahora sin dilación", dijo Merz, en alusión al texto aprobado ya por el Parlamento Europeo.
Este reglamento plantea, entre otros puntos, la agilización de las expulsiones y la creación de centros de retorno para migrantes irregulares en terceros países, esta última una herramienta a la que España se ha opuesto desde su concepción.
-
Socialistas europeos piden a Von der Leyen aclarar "de inmediato" las normas de Schengen
El Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo ha pedido en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "intervenir de inmediato" para aclarar las normas del espacio Schengen.
Los socialdemócratas europeos enviaron ayer la misiva a la presidenta Von der Leyen "en la que le instan a intervenir de inmediato para aclarar las normas que rigen la suspensión del espacio Schengen por parte de los Estados miembros a raíz de los sucesos ocurridos en Ceuta".
La vicepresidenta de S&D, Ana Catarina Mendes, ha cuestionado los "fundamentos objetivos" para justificar la reintroducción de controles en fronteras interiores, después de que Von der Leyen confirmase que no ha habido movimientos desde Ceuta hacia la UE.
Por ello, ha instado a la Comisión a "que aclare si, de hecho, se han cumplido estas condiciones legales y, en caso contrario, a que ejerza plenamente su papel de guardiana de los Tratados".
El grupo europeo ha expresado además su preocupación por "la tergiversación deliberada por parte de ciertos gobiernos (...) al aprovechar la situación con fines políticos".
Asimismo, han acusado a la derecha y extrema derecha de reaccionar "pidiendo el cierre de las fronteras", en lugar de mostrar "solidaridad y apoyo a España".
"Esto supone un grave precedente, derivado de la decisión de Italia, que abre la puerta a una posible manipulación del Derecho europeo al servicio de las agendas políticas y los intereses de gobiernos concretos poniendo en tela de juicio el propio principio de responsabilidad europea compartida".
Por su parte, el Partido de los Socialistas Europeos también ha defendido al Ejecutivo español y ha señalado "la confusión generalizada, alimentada por afirmaciones falsas sobre la política migratoria de España y las consecuencias jurídicas de una sentencia reciente del Tribunal Supremo español".
En ese sentido, han condenado "las campañas coordinadas de desinformación, amplificadas por actores de Estados Unidos, Israel y la extrema derecha europea".
-
"Es una anomalía democática": Tellado carga contra el Gobierno por no informar al PP de la situación en Ceuta
Miguel Tellado, secretario general del PP, ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no informar al PP de las informaciones que tuvieran de Ceuta, algo que ha calificado como una "anomalía democrática".
"La interlocución es nula y eso es una anomalía democrática, tiene que ver con la falta de talante democrático de este Gobierno", ha remarcado en una entrevista este domingo en EsRadio.
Además, el dirigente ha denunciado que la situación en Ceuta ha sido "provocada" por el propio Gobierno y que, por lo tanto, es un "disparate" que lo tengan que resolver las Comunidades Autónomas.
-
La policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos
Según han informado fuentes policiales a EFE, las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva registrada el pasado jueves.
Las mismas fuentes elevan además a 71 la cifra de personas fallecidas este domingo durante la crisis migratoria.
-
Se elevan a 1.149 las asistencias sanitarias a migrantes
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha informado de que las atenciones sanitarias a las personas que entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio ya superan el millar, con 1.149 asistencias registradas.
En un comunicado, el organismo señala que mantiene la atención sanitaria "con normalidad" dentro del dispositivo especial activado junto a la Delegación del Gobierno. Además, confirma que una persona permanece herida de gravedad y está pendiente de ser evacuada a la península.
-
Tellado asegura que la crisis en Ceuta de una "autentica ocupación": "No podemos creer que el Gobierno no lo detectara"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que la llegada de miles de personas a Ceuta desde Marruecos ha sido una "autentica ocupación" a la vez que ha destacado que el Gobierno central ha actuado de forma "incompetente" e "irresponsable".
"No podemos creer que el Gobierno no detectara a las miles de personas que se dirigían a la frontera", ha remarcado Tellado en una entrevista este domingo en EsRadio.
-
Calma y fluidez en la frontera de Melilla, aún restringida a coches
El paso fronterizo de Beni-Enzar mantiene la normalidad casi 24 horas después de su reapertura, tras permanecer cerrado durante un día y medio por la crisis migratoria en Melilla.
De acuerdo con fuentes policiales citadas por EFE, la última noche transcurrió con tranquilidad y sin incidentes, después de la fuerte presión migratoria que obligó a cerrar la frontera el viernes y reabrirla el sábado, con el tránsito limitado a los vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE).
-
Imágenes de inmigrantes escoltados por las fuerzas de seguridad.
-
Ciudadanos ceutíes increparon a Alvise en Ceuta
La tensión también se trasladó a las calles de Ceuta, donde un grupo de ciudadanos increpó este sábado al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, antes de la manifestación convocada por su partido.
Los asistentes le reprocharon que estuviera "aprovechando la situación para sembrar odio", en un incidente ocurrido horas antes del inicio de la concentración prevista en la plaza de los Reyes.
-
Sánchez traslada a Von der Leyen su "preocupación"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su "seria preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la crisis migratoria en Ceuta.
Lo ha hecho mediante una carta en la que expresa su inquietud por la "reciente reacción" de varios ejecutivos europeos ante la situación desencadenada en la ciudad autónoma.