Crisis migratoria Ceuta, Melilla y Marruecos, hoy en directo | Última hora de la entrada de inmigrantes a nado en España, Pedro Sánchez y Mohamed VI

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha elevado la cifra de migrantes fallecidos en los últimos días tras intentar entrar a España a través de Ceuta a 72 personas.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, ha lamentado el fallecimiento de estas "personas inocentes" que han perdido la vida intentando acceder a la ciudad.

Además, Pérez Triano ha asegurado que trabajarán para acelerar los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos "lo antes posible"

Según ha explicado, se ha incrementado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas hasta alcanzar casi 3.000 agentes y militares, que permanecerán en Ceuta "el tiempo que sea necesario" .

Sobre la situación en la calle, ha reiterado que actualmente "queda mucha menos gente de la que entró" y que se han producido "muchísimas salidas", si bien ha admitido la dificultad de ofrecer datos definitivos.

También ha destacado la presencia en Ceuta de "grupos de extrema derecha" que han acudido a la ciudad para "aprovecharse de las dificultades para sembrar odio, división y miedo". "No necesitamos lecciones de los que solo pretenden sacar rédito político de la preocupación de nuestros barrios", ha remarcado.

Por último, ha señalado que no se tuvo "ningún tipo de información" previa sobre la entrada masiva hasta que se empezó a ver a las personas acceder por la frontera.

Sobre la procesión y la ofrenda floral previstas en la ciudad, ha avanzado que se reunirá con los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil, que en principio no ven problemas para su celebración, a la espera de concretar los detalles de seguridad.