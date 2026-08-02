Crisis migratoria en Ceuta y Melilla, hoy en directo | Última hora de la entrada de inmigrantes en España desde Marruecos
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes para estudiar una respuesta coordinada ante la situación.
Más información: La Guardia Civil detecta a agentes de inteligencia de Marruecos entre los migrantes que se colaron en Ceuta
La Guardia Civil detectó a través del sistema de cámaras desplegado en la frontera de Ceuta a agentes del servicio de información de Marruecos, infiltrados entre los miles de inmigrantes que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma.
Así lo revelan en exclusiva a EL ESPAÑOL fuentes del Estado Mayor del Instituto Armado tras la crisis migratoria que atraviesa España desde su frontera con Marruecos.
Ayuso califica la crisis como una "invasión intolerable"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la entrada de varias decenas de miles de migrantes en Ceuta como "una prueba de Marruecos para la siguiente" y una "invasión intolerable".
Además, se ha preguntado por qué "el presidente del Gobierno le da las gracias a Marruecos" y ha planteado que Europa no apoyará a España si se produce un segundo episodio de similares características.
Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contradicho al Gobierno de España asegurando que Ceuta no ha recuperado la normalidad tras la reciente crisis migratoria.
Abascal lo tilda de "acto de guerra"
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido "militarizar permanentemente la frontera" de Ceuta "hasta que sea necesario" y ha culpado a Marruecos de promover una "invasión" y un "acto de guerra tolerado y permitido por Pedro Sánchez".
Mientras tanto, el Ejército sigue desplegado en Ceuta para preservar la seguridad de la zona tras la crisis migratoria.
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La Guardia Civil intercepta una patera con 17 migrantes en Formentera
La Guardia Civil ha interceptado a primera hora de este domingo a un total de 17 personas de origen magrebí tras su entrada irregular por vía marítima a la isla de Formentera.
Según la información oficial proporcionada por la Delegación del Gobierno en Baleares, la patera arribó a las costas baleares en torno a las 08.00 horas, concretamente en la zona del Pilar de la Mola.
En el posterior operativo de control y asistencia a los inmigrantes intervinieron de forma conjunta agentes de la Guardia Civil y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.
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El PP desmiente al Gobierno y denuncia que miles de migrantes siguen escondidos en Ceuta
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contradicho al Gobierno de España asegurando que Ceuta no ha recuperado la normalidad tras la reciente crisis migratoria.
Tras visitar la ciudad, Feijóo reclamó medidas urgentes por "humanidad, convivencia y seguridad" para evitar que esta situación se repita. En la misma línea, el secretario general del partido, Miguel Tellado, acusó al Ejecutivo de dejar desprotegida a la ciudad autónoma.
Tellado advirtió que los retornos a Marruecos avanzan muy lentamente y denunció que miles de inmigrantes que lograron su entrada irregular permanecen escondidos en las calles con la intención de quedarse.
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Centenares de migrantes, sin comida y reubicados, temen su devolución a la frontera
Cientos de inmigrantes, originarios tanto de Marruecos como de países del África subsahariana (tales como Sudán o Chad), han sido reubicados en la playa del Trampolín, en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
En el contexto de esta grave crisis migratoria, las personas que lograron su entrada a Ceuta se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
Tras permanecer varios días sin comer y aguardar desesperadamente asistencia humanitaria a las puertas del centro de acogida, su mayor temor en estos momentos de incertidumbre es ser devueltos a la frontera.
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La Delegación del Gobierno en Melilla evitó la llegada desde la península de 300 vehículos de la OPE a la ciudad autónoma durante el cierre de la frontera
La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado este domingo de que la coordinación establecida con los organismos responsables de la Operación Paso del Estrecho (OPE) permitió que alrededor de 300 vehículos de viajeros fueran reencaminados o evitaran desplazarse desde la Península a la ciudad durante el cierre de la frontera con Marruecos.
La medida se desarrolló entre las 22.00 horas del pasado jueves, cuando se suspendió el tránsito fronterizo como consecuencia de los intentos masivos de entrada irregular de migrantes marroquíes, y la reapertura gradual del paso, iniciada el sábado poco después de las 10.00 horas.
La institución que preside Sabrina Moh ha detallado que "el dispositivo permitió advertir a los usuarios de la situación existente en la frontera de Beni Enzar y recomendar, siempre que fue posible, el reencaminamiento hacia conexiones marítimas directas con puertos marroquíes".
Como resultado de estas gestiones, ha detallado, "cerca de 300 vehículos evitaron desplazarse hasta Melilla o fueron derivados hacia otras alternativas de viaje, reduciendo así el número de personas y automóviles que podían quedar retenidos durante horas como consecuencia del cierre fronterizo".
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Interceptadas dos embarcaciones con 17 inmigrantes en Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz)
La Policía Nacional ha interceptado dos embarcaciones durante la mañana de este domingo en los términos municipales de Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz), en las que viajaban un total de 17 personas de origen magrebí.
En estos momentos, según ha informado el Cuerpo en un comunicado, los agentes continúan realizando las comprobaciones e investigaciones oportunas con el fin de determinar la procedencia de ambas embarcaciones, así como esclarecer las circunstancias que rodean la llegada de sus ocupantes. Además, la Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias correspondientes.
Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid (PP), ha informado sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local durante las últimas horas con motivo de la llegada de inmigrantes irregulares a las costas del Campo de Gibraltar.
Muñoz ha explicado que la llegada de embarcaciones con inmigrantes a distintos puntos del litoral campogibraltareño es una circunstancia relativamente habitual debido a la situación geográfica del Estrecho de Gibraltar, por lo que , según ha detallado, "los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad mantienen una coordinación permanente para actuar cuando se producen este tipo de incidencias".
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Las redes sociales en Marruecos pasan de fomentar el cruce masivo a buscar a los desaparecidos
Las redes sociales en Marruecos se han llenado de fotografías de jóvenes y menores desaparecidos tras su masiva entrada a Ceuta.
Los expertos señalan que las mismas plataformas que inicialmente impulsaron esta dramática crisis migratoria sirven ahora a las familias desesperadas para buscar a los inmigrantes cuyo paradero desconocen.
Ante el silencio oficial del Gobierno marroquí, que sigue sin facilitar cifras de rescates, víctimas o desaparecidos, las autoridades de España estiman que unas 73.500 personas ya han retornado al país vecino y elevan a 72 el trágico balance de fallecidos hasta este domingo.
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Mónica García agradece la labor de los sanitarios en Ceuta
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha agradecido a través de sus redes sociales la labor de los profesionales sanitarios en Ceuta.
"Gracias a su profesionalidad y predisposición se han podido coordinar las actuaciones para dar respuesta a una situación muy complicada", ha asegurado la ministra en un mensaje de X.
Además, ha remarcado que, los trabajadores públicos han dado "la mejor respuesta cuando hace falta".
Quiero agradecer la labor de los profesionales de @INGESAnidad en Ceuta.— Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 2, 2026
Gracias a su profesionalidad y predisposición se han podido coordinar las actuaciones para dar respuesta a una situación muy complicada.
Una vez más, los trabajadores y trabajadoras públicos dando la mejor…
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La Guardia Civil comienza las labores de identificación de los 72 cadáveres de migrantes en Ceuta
Las 72 personas fallecidas intentando entrar en Ceuta están comenzando a ser identificadas por la Guardia Civil, un trabajo que explican que es complejo a la hora de poder cotejar las huellas y las muestras de ADN que se están recogiendo.
La recogida de muestras por los agentes del Servicio de Criminalística finalizará previsiblemente a finales de la semana próxima, pero completar el proceso no será fácil, según comunican, ya que las huellas deberán cotejarse con los bancos de datos de otros países.
Y es que hasta este momento, no constan denuncias formales en España de las familias de los fallecidos.
El teniente coronel Carlos Atoche, del Servicio de Criminalística, ha comentado a EFE que los cuerpos de los migrantes fallecidos se encuentran en buen estado dado el poco tiempo transcurrido, por lo que la identificación "mayoritariamente se haría por huellas".
En este caso, al no ser españoles esa comparación es más difícil y, por ello, se realizan gestiones internacionales para conseguir las huellas de referencia, hacer un estudio comparativo y proceder a la identificación.
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El PP exige responsabilidades y pide explicaciones de si Sánchez sabía que la crisis se iba a producir
El PP ha exigido responsabilidades y explicaciones al Gobierno por su respuesta tardía ante los sucesos de Ceuta y se ha planteado si el presidente Pedro Sánchez sabía que esto podía pasar y por qué los refuerzos que reclamaba la ciudad desde el lunes no llegaron.
En una declaración grabada y distribuida por el PP, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido, Juan Bravo, ha rechazado que la ciudad autónoma haya vuelto a la normalidad y ha reprochado a Sánchez que se dedicara a hacer playlist.
Bravo también ha subrayado que Sánchez haya “renunciado” a la UE mientras que 22 primeros ministros defendían la “españolidad y europeidad” de Ceuta porque su frontera "es la de toda Europa y hay que defenderla ante cualquier ataque o cualquier invasión que sufra”.
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Bendodo (PP) dice que Ceuta "sigue tomada" por la debilidad del Gobierno y pide elecciones
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que la crisis migratoria en Ceuta "no ha terminado" y ha acusado al Gobierno de intentar trasladar "una imagen de normalidad".
En declaraciones a los medios ha trasladado un mensaje de apoyo a Ceuta y Melilla y ha defendido que la situación responde a la "extrema debilidad" de un Gobierno "ineficaz, inestable y débil". "Esta es una crisis que lleva largándose mucho tiempo", ha señalado.
Asimismo, el dirigente ha criticado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseverando que "ninguno de los dos ofrece una imagen ajustada a la situación que se mantiene en las calles de Ceuta".
En este sentido, ha criticado que Sánchez se encuentre de vacaciones en Lanzarote mientras "la crisis no está resuelta". Por ello, también ha cuestionado su supuesta "desconexión de la realidad", calificando esta actuación de "irresponsable".
El dirigente 'popular' ha defendido también la posición del PP respecto a Ceuta y Melilla y ha asegurado que ambas ciudades autónomas serán "prioridades estratégicas" de un futuro Gobierno del Partido Popular.
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Ayuso, en referencia a la crisis migratoria en Ceuta: "Es una prueba de Marruecos para la siguiente"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha definido la entrada de varias decenas de miles de migrantes a Ceuta como "una prueba de Marruecos para la siguiente" y una "invasión intolerable"
Ayuso se cuestiona por qué "el presidente del Gobierno le da las gracias a Marruecos" y ha planteado que Europa no apoyará a España en un segundo episodio de similares características.
Sobre la situación actual en la ciudad autónoma ha declarado que "mientras haya decenas de miles deambulando por allí, la población está comprometida".
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Abascal pide la militarización de la frontera y su "cierre permanente" hasta que Marruecos garantice que "no volverá a suceder"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido "militarizar permanentemente la frontera" y "el cierre permanente del paso fronterizo hasta que Marruecos nos dé garantías de que esto no va a volver a suceder".
En una comparecencia en la ciudad autónoma ha abogado por "una defensa con la contundencia necesaria" de darse una situación similar.
Abascal ha criticado la actuación del Gobierno y ha apostillado que las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, "se han quedado cortas por primera vez". Sobre Sánchez ha aseverado que “debería estar en prisión”.
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Las barreras de contención del Tarajal están ya plenamente operativas
Las medidas de seguridad establecidas en el agua que rodea el espigón del Tarajal se encuentran ya plenamente operativas.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha indicado además que la Guardia Civil se ocupa permanentemente de la protección de las barreras a través del canal intermedio de navegación y de garantizar las labores de mantenimiento y conservación que sean necesarias.
En el espigón se ha instalado una barrera neumática de 500 metros de longitud y una altura de 30 a 70 centímetros en superficie y de hasta un metro de profundidad bajo el agua, que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.
La colocación de esta barrera junto al gran despliegue de medios marítimos y terrestres, además de la presencia del Ejército, han frenado las entradas de migrantes a Ceuta, de modo que ahora sólo se registra algún intento esporádico.
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Vox afirma que "miles y miles" de migrantes continúan en Ceuta y que "los españoles siguen aterrorizados"
Vox ha afirmado que "miles y miles" de migrantes continúan en Ceuta pese a que el Gobierno ha asegurado que la práctica totalidad de quienes cruzaron han regresado a Marruecos, y ha denunciado que "los españoles siguen aterrorizados sin poder salir de sus casas".
"En Ceuta, comprobando la nueva mentira de Sánchez: no se han vuelto a Marruecos, en Ceuta siguen miles y miles de INVASORES mientras los españoles siguen aterrorizados sin poder salir de sus casas", ha escrito el partido en un mensaje publicado en su cuenta de X.
En Ceuta, comprobando la nueva mentira de Sánchez:— VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 2, 2026
No se han vuelto a Marruecos, en Ceuta siguen miles y miles de INVASORES mientras los españoles siguen aterrorizados sin poder salir de sus casas. pic.twitter.com/QXrHrqQnsL
En una segunda publicación, el partido ha expresado: "Es una puñetera vergüenza la nueva burla de Sánchez a España y a los españoles. ¡Ha puesto un flotador para 'blindar' la frontera entre Ceuta y Marruecos!".
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Feijóo se reúne en Ceuta con sindicatos de Policía Nacional y asociaciones Guardia Civil
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su presencia en Ceuta para mantener una reunión con los representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para conocer la situación vivida.
Feijóo, que visitaba Ceuta acompañado por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, se ha reunido con los sindicatos Jupol, SUP,CEP y UFP, además de con las asociaciones de la Guardia Civil, con la intención de comprobar el estado de los efectivos policiales, según han informado a EFE fuentes del partido.
El presidente del PP ha apostado por reforzar los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El presidente nacional del PP ha acudido esta mañana al Santuario de la Virgen de África, patrona de la ciudad, antes de abandonar Ceuta, donde hoy mismo también ha llegado el secretario general del PP, Miguel Tellado.
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León XIV pide soluciones de paz, estabilidad y justicia ante la crisis de Ceuta
El papa León XIV confió este domingo en que se puedan encontrar "soluciones de paz, estabilidad y justicia" ante la crisis migratoria de Ceuta, según dijo en español en los llamamientos posteriores al rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro.
"Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia", ha manifestado el pontífice.
Esta ha sido la primera reacción de León XIV a la crisis migratoria ocurrida esta semana en Ceuta.
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Las calles de Ceuta aún muestran la presencia de grupos de migrantes que no quieren volver
Según ha informado EFE, varios grupos de migrantes que entraron de forma irregular el pasado jueves permanecen en distintos puntos de Ceuta y rechazan regresar voluntariamente a Marruecos. Fuentes policiales señalan que es difícil cuantificar su número, aunque siguen visibles en pequeños grupos repartidos por la ciudad.
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Guardias civiles denuncian falta de medios y de previsión tras la crisis de Ceuta
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la falta de medios, de previsión y de solidaridad europea tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.
Además, la organización ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos para alcanzar un gran acuerdo que permita evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
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Noche sin entradas irregulares en Melilla
Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno a EFE, Melilla no ha registrado ninguna entrada irregular de migrantes durante la pasada noche, la primera sin accesos desde el repunte de la presión migratoria iniciado el pasado jueves.
Las mismas fuentes destacan que ha sido una noche "con cero entradas", en contraste con las dos anteriores, que dejaron 149 accesos, de los que 99 correspondían a menores de edad.
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Tres mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad se mantendrán en Ceuta "el tiempo necesario" para garantizar la seguridad
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado este domingo que unos tres mil efectivos, entre miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y militares, continuarán "el tiempo que sea necesario" desplegados en la ciudad para garantizar la seguridad.
En una rueda de prensa, el delegado ha dicho que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad, y, aunque ha reconocido que "queda mucho camino por recorrer", ha insistido que la situación "no tiene nada que ver" con la que se vivió en las primeras 24 horas tras la entrada masiva el jueves de más de 50.000 personas desde Marruecos.
Ha insistido en que ese jueves se pasó de una "crisis migratoria", con el aumento de entrada de inmigrantes en los días anteriores para la que se habían tomado medidas, a una "violación de la integridad territorial".