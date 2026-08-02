Crisis migratoria en Ceuta y Melilla, hoy en directo | Última hora de la entrada de inmigrantes en España desde Marruecos

La Guardia Civil detectó a través del sistema de cámaras desplegado en la frontera de Ceuta a agentes del servicio de información de Marruecos, infiltrados entre los miles de inmigrantes que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma.

Así lo revelan en exclusiva a EL ESPAÑOL fuentes del Estado Mayor del Instituto Armado tras la crisis migratoria que atraviesa España desde su frontera con Marruecos.

Ayuso califica la crisis como una "invasión intolerable"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la entrada de varias decenas de miles de migrantes en Ceuta como "una prueba de Marruecos para la siguiente" y una "invasión intolerable".

Además, se ha preguntado por qué "el presidente del Gobierno le da las gracias a Marruecos" y ha planteado que Europa no apoyará a España si se produce un segundo episodio de similares características.

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contradicho al Gobierno de España asegurando que Ceuta no ha recuperado la normalidad tras la reciente crisis migratoria.

Abascal lo tilda de "acto de guerra"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido "militarizar permanentemente la frontera" de Ceuta "hasta que sea necesario" y ha culpado a Marruecos de promover una "invasión" y un "acto de guerra tolerado y permitido por Pedro Sánchez".

Mientras tanto, el Ejército sigue desplegado en Ceuta para preservar la seguridad de la zona tras la crisis migratoria.