Así es la nueva barrera fronteriza en Ceuta desde el fondo del mar: un muro de 500m y las boyas de la Armada

Así es el muro de contención en la zona fronteriza del Tarajal entre España y Marruecos desplegado por el Ministerio del Interior tras la crisis migratoria. Arte E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio del Interior ha desplegado un muro de contención de 500 metros en el espigón del Tarajal, en Ceuta, para frenar la entrada de inmigrantes. La barrera incluye boyas de la Armada y un faldón sumergido que dificulta el paso buceando, con anclajes al fondo marino. La instalación de la barrera ha sido coordinada por Salvamento Marítimo, con apoyo de la Armada y la Guardia Civil, y refuerzos militares en la zona. El rey Felipe VI ha expresado preocupación por la crisis migratoria y ha pedido unidad y apoyo para los habitantes de Ceuta y Melilla.

La entrada de decenas de miles de inmigrantes a España desde Marruecos por la zona del Tarajal, en la ciudad autónoma de Ceuta, ha desatado la mayor crisis migratoria de la historia del país.

Por ello, el Ministerio del Interior ha desplegado un muro de contención situado en el espigón del Tarajal, lo que se le suma a las boyas que colocó la Armada hace escasos días para frenar la entrada en el territorio.

Las barreras neumáticas están compuestas de una longitud de 500 metros con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad.

La estructura cuenta, además, con un anclaje de tierra y un faldón que impide que las personas puedan bucear, así como bloques de anclaje al fondo del mar.

Diseño que muestra el muro de contención en la zona del Tarajal. Arte E. E.

Este sistema se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

La actuación fue coordinada por Salvamento Marítimo, con apoyo de los marinos y la Guardia Civil.

La zona también cuenta con un despliegue de efectivos para impedir más entradas en la ciudad autónoma, como son los agentes del Instituto Armado, Policía Nacional, miembros del Ejército de Tierra y de la Marina Real marroquí.

El Ejército continúa también con un despliegue especial en la zona, con unidades de las Fuerzas de Regulares, que se están encargando de controlar la zona en labores de apoyo de la Guardia Civil.

Tirón de orejas a Sánchez

El rey Felipe VI ha mostrado su "preocupación e indignación" tras los "graves" hechos vividos estos días en la ciudad autónoma de Ceuta a la altura de la zona fronteriza del Tarajal, cuando más de 60.000 inmigrantes entraron de manera irregular a España causando así la mayor crisis migratoria de la historia.

La Casa Real ha difundido un mensaje en el que ha puesto de relieve la necesidad de adoptar aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España",

El jefe del Estado también ha señalado que España "debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos —que, además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas— vuelvan a repetirse".

Este mensaje se consolida como el más explícito del monarca desde su discurso el pasado 3 de octubre de 2023, en el que ordenó a los dirigentes independentistas de la Generalitat de Cataluña involucrados en el procés que cesaran en su pulso a la Constitución.

En aquel momento, le dijo a los catalanes: "No estáis solos". Ahora, del mismo modo, ha reclamado transmitir "de forma unida y clara" a los habitantes de Ceuta y Melilla, el "apoyo y cariño del resto de España".

Además, esta es la primera vez que el Rey se muestra así de contundente desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegase a la Moncloa, en junio de 2018, tras la moción de censura.