Novillo, el consejero bombero de Ayuso: "El pacto de Estado de Sánchez es simplista. El cambio climático es sólo un factor más"

Defiende la actuación y recursos de los bomberos de Madrid y rechaza las críticas políticas sobre la prevención y el operativo desplegado durante la emergencia.

Novillo considera que el cambio climático es solo uno de los factores que agravan los incendios, destacando también el abandono rural y la falta de gestión forestal.

El incendio afectó las provincias de Madrid, Ávila y Toledo, y requirió la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para coordinar la emergencia.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de Madrid, lideró la activación de la situación operativa 3 por primera vez en un incendio en España.

En el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid) se respira cierto alivio. Las pantallas siguen mostrando el perímetro del que es ya el mayor incendio de la historia de España, que ha arrasado buena parte de la sierra oeste de Madrid, Ávila y Toledo. Algunos mapas continúan abiertos sobre las mesas.

Las reuniones se siguen sucediendo mientras los técnicos buscan cualquier señal que indique una posible reactivación. Según ha anunciado Pedro Sánchez en la mañana de este jueves, la emergencia nacional ha terminado. Y, por suerte, lo ha hecho sin víctimas mortales. Pero el incendio aún no ha terminado, y nadie se atreve a bajar la guardia.

Es aquí donde Carlos Novillo, después de atender a distintos medios y tras una nueva reunión, recibe a EL ESPAÑOL. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid decidió pedir la activación de la situación operativa 3 —la emergencia nacional— por primera vez para un incendio en nuestro país.

No se equivocó, a pesar de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, cuestionase en un primer momento la petición.

Ingeniero agrónomo y bombero de profesión, Novillo fue oficial jefe del Cuerpo de Bomberos de Alcorcón antes de dar el salto a la política. También estuvo al frente de la respuesta de la Comunidad ante Filomena.

Durante la última semana ha pasado la mayor parte del tiempo en este centro de operaciones, donde el Ministerio del Interior, con la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la cabeza, asumió el mando de la emergencia cuando la Comunidad se vio desbordada.

Carlos Novillo: 'Sánchez debía haber apartado a Óscar Puente. Sus mensajes son lamentables'

Sánchez anunció este jueves el fin de la emergencia nacional por los incendios de Ávila y Madrid. ¿Qué podemos esperar los próximos días?

Efectivamente, la dirección operativa de la emergencia que tenía la Unidad Militar de Emergencias, con el asesoramiento del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, dio este jueves el incendio por estabilizado.

Esto quiere decir que el incendio ya no tiene visos de progresar por encima de su perímetro y no hay gran cantidad de puntos calientes que puedan generar reactivaciones, lo que conlleva que la emergencia se pueda desescalar a la situación operativa dos.

En este punto, las comunidades autónomas volvemos a tomar la dirección de la misma y se convierte en un incendio de los muy habituales que tenemos todos los años. Hay que seguir coordinando actuaciones bilaterales con Castilla y León y Toledo, pero nos tocan todavía muchos días de trabajo para consolidar el perímetro y darlo por controlado.

Al ser tan grande, necesitamos trabajar en puntos calientes y asegurar las zonas que habían sido evacuadas y dañadas por los incendios. Estamos en un operativo muy específico desde el primer día de eliminación de riesgos, tanto de estructuras que han quedado inestables como de arbolado que tiene cierta peligrosidad.

Eso es lo que nos va a conllevar todavía días de trabajo y que sobre todo las urbanizaciones de Pelayos y San Martín de Valdeiglesias se mantengan todavía evacuadas.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de Madrid, atendiendo a los medios. Sara Fernández

¿Cuál ha sido el momento más crítico de estos incendios?

Ha habido varios, pero te podría relatar tres en concreto. Primero, el momento en el que un incendio nos llegó desde Almorox (Castilla-La Mancha) al Encinar del Alberche, lo que nos obligó a hacer una evacuación urgente de personas a través del ES-Alert y la Guardia Civil, con un importante riesgo.

En apenas 24 horas pudimos perimetrar ese incendio, pero en ese momento se produjo lo que desencadenó la situación de riesgo: un vehículo ardiendo en San Martín de Valdeiglesias, al lado de un pinar, y la percepción de que el incendio de Burgohondo empezaba ya a coger una fuerza y unas características preocupantes.

Inmediatamente, el jefe del cuerpo de bomberos, que es especialista en incendios forestales, me informó de que estos incendios, aunque con frentes activos distantes, empezaban a relacionarse según los análisis de sus técnicos y de expertos como Marc Castellnou.

Todos coincidían en esa vision de que la dinámica de estos incendios, junto a la meteorología, comenzaban a trabajar en conjunto: comenzaban a succionar, a cambiar las corrientes de aire y, por tanto, generaban su propia meteorología.

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante la entrevista. Sara Fernández

En ese momento decidí que debíamos elevar la respuesta y la coordinación, ya que hablábamos de tres comunidades autónomas y un potencial riesgo para miles de personas.

Es la característica de Madrid, que cualquier gran incendio forestal tiene el riesgo de afectar a cientos de personas y hay que anticipar la toma de decisiones.

Necesitábamos una estructura que pudiera tomar decisiones más ágiles, por lo que buscamos la situación operativa 3.

Una vez que se integra el sistema nacional en la dirección de operaciones, es mucho más sencilla la incorporación de los medios aéreos estatales y del mecanismo europeo de Protección Civil, evitando la burocracia de la situación 2.

Ese fue el punto crítico donde decidí hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid y el delegado del Gobierno para solicitar formalmente la situación operativa 3.

¿Cómo valora el trabajo realizado por el Ministerio del Interior, con Marlaska al frente, y de la UME? ¿Ha echado de menos algo por parte del Gobierno? ¿Han faltado medios?

Creo que ha sido un trabajo excepcional de la Unidad Militar de Emergencias al ser la primera vez que se enfrentaba a dirigir una emergencia que afectaba a varias comunidades autónomas.

Para no haberse enfrentado nunca, todos los ejercicios y simulacros que han hecho durante estos años han dado un resultado sobresaliente.

Han sabido entender cómo es la respuesta civil, cómo hay que ser flexibles en una emergencia dinámica y cómo deben escuchar a los técnicos que conocen el terreno.

Nos han dado la capacidad de poder resolver una gran cantidad de problemas que teníamos. Creo que ha sido un operativo que ha conseguido el objetivo número uno que nos propusimos: que no costase vidas ni hubiera afectación importante en personas.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid trabajando en el puesto de mando avanzado de Navalcarnero. Sara Fernández

El ministro Puente acusó al PP de Madrid de bajar impuestos, debilitar los servicios de prevención y pedir después auxilio al gobierno para que la UME resuelva emergencias. ¿Qué le parecen estas afirmaciones?

Son unas afirmaciones lamentables. Lo positivo aquí es que los que hemos estado en esta emergencia con la preocupación de que podían haberse perdido miles de vidas hemos ignorado a estos personajes.

Creo que ni al propio Gobierno ni al ministro Marlaska le ha afectado. Y nosotros tampoco hemos querido entrar porque teníamos clara la prioridad y el objetivo de todas las administraciones. Los alcaldes han sido auténticos héroes. Es la dinámica que sigue este hombre y que no sabemos dónde quiere llegar.

Dijo también a la presidenta Ayuso: "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda al Gobierno al que te pasas la vida insultando". ¿Pedro Sánchez debería haber desautorizado a un ministro que habla en estos términos?

Le debería haber apartado sin duda y que nos dejara trabajar. Parece mentira que no conozca cómo funciona un sistema de gestión de emergencias, donde cuando un municipio supera su capacidad, la Comunidad de Madrid entra en situación 2, y si eso no basta, se eleva a la situación de interés nacional como se ha hecho. Y hay que hacerlo con total normalidad.

He estado metido prácticamente siete días en el puesto de mando, en esta emergencia, y no he querido que el ruido me afectase. La verdad es que a mí lo que diga este señor no me importa nada, ni ahora ni antes.

Sánchez ha propuesto un pacto de Estado contra la emergencia climática. ¿Qué opinión le merece? ¿Va a resolver el problema de los incendios?

Es una visión simplista. Aunque ante cualquier pacto debemos estar todos en ello. Pero nosotros lo que le pedimos es que abra el foco. El cambio climático es sólo uno de los factores que afectan a la gravedad de los incendios forestales.

Al igual que la ciencia del fuego ha salvado miles de vidas, debemos escuchar a estos mismos expertos. Para no tener que montar operativos como éste, tenemos que ir aguas arriba y ver las causas reales.

Evidentemente, el cambio climático es un factor que los agrava [los incendios], pero hay factores de mucho más peso, que si no los atajamos no vamos a poder hacer nada.

El cambio climático no va a ser algo que resolvamos en el corto o medio plazo. Lo que sí que tenemos que ver es qué está sucediendo en nuestro territorio. Estamos con unos bosques cuya superficie forestal se ha incrementado en más de un 30% en los últimos 40 años.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de Madrid, caminando por el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid). Sara Fernández

Vivimos una realidad de ecosistemas que vienen de las repoblaciones de los años 50 que hoy han alcanzado su madurez.

Esto se une a un abandono del medio rural y de la explotación forestal, lo que nos ha generado una continuidad de bosque con la condición perfecta para crear incendios de sexta generación.

Tenemos que incidir en la ordenación del territorio y apoyar el mosaico agrícola, ganadero y forestal. En las imágenes desde el helicóptero pude ver cómo los viñedos y las zonas de pastoreo han salvado muchísimos montes.

La ordenación del territorio y la gestión forestal no es algo de una sola comunidad. De nada sirve que una comunidad haga un esfuerzo si la vecina no lo planifica. Debe hacerse como un continuo y es un proyecto de país que tenemos que iniciar ya.

Representantes de los bomberos forestales de Madrid denunciaron la falta de efectivos y que los trabajos para prevenir incendios se habían reducido a la mitad en los meses previos. ¿Esto ha sido así?

No ha sido así. La realidad de Madrid es compleja de entender, pero el colectivo que está en huelga está formado por unos 60 laborales que se contratan para el aumento del riesgo en verano, de un total de 2.100 bomberos forestales que tiene la Comunidad de Madrid.

Llevan casi 4 años en huelga y esa situación no ha mermado para nada el operativo. Diariamente tenemos en la Comunidad de Madrid 570 efectivos de extinción entre los funcionarios y los forestales de TRAGSA, que es la mayor concentración de medios por hectárea de toda Europa, por lo que esa desinformación que se ha producido es lamentable.

La prevención cada año es dinámica y depende de las condiciones meteorológicas, ya que cuando hay fuertes lluvias no se puede trabajar en el campo. El cuerpo de bomberos planifica las fajas de defensa y cortafuegos y se ejecuta todo lo posible en ese año y es lo que se marca en el plan anual. Marcamos unos objetivos y las condiciones hacen que podamos bajar o subir alguna hectárea.

Hemos impulsado como ninguna otra comunidad autónoma el pastoreo preventivo, contando con más de 20 cabañas ganaderas, de todo tipo, para que nos ayudan a mantener las fajas de defensa y hemos batido un récord de hectáreas tratadas con este sistema. Siempre hay visos de mejora, esto no es triunfalismo, pero hay que contar la verdad, y si hay algún punto de mejora, lo vamos a hacer.