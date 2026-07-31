Crisis de inmigrantes en Ceuta, hoy en directo | Entrada masiva desde Marruecos a España, última hora
Lo que necesitas saber: ¿La ley obliga a acoger a los inmigrantes que llegan a nado? ¿Serán expulsados?
Galería de imágenes: Caos en la frontera con Marruecos: las imágenes de la crisis migratoria en Ceuta
Pedro Sánchez ya está en Ceuta, donde tendrá un encuentro con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el presidente de Ceuta, Jesús Vivas.
¿Qué pasará con los 49.000 inmigrantes irregulares en Ceuta?
Descartado el rechazo en frontera, se abre un procedimiento de devolución individual. Quedan excluidas las mujeres embarazadas y quienes soliciten asilo. Todos cuentan con derecho a abogado, traductor y entrevista policial.
El trámite debe durar 72 horas, pero las llegadas masivas desbordan los recursos e impiden cumplir los plazos. Si se supera ese tiempo, la Policía puede solicitar el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros, aunque estas instalaciones también están colapsadas.
Cuando se trata de menores de edad, el proceso es mucho más largo y garantista.
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Sube a 24 la cifra de muertos ahogados en Ceuta tras la oleada masiva de entradas a nado
Las autoridades elevan a 24 los muertos por ahogamiento en Ceuta tras la llegada masiva a nado bordeando los espigones de Tarajal y Benzú.
Guardia Civil y Salvamento Marítimo continúan peinando la costa para localizar posibles víctimas, mientras los servicios de emergencia afrontan un colapso sin precedentes en la ciudad.
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Abucheos, insultos y pitidos a Sánchez a la llegada a su reunión con Vivas: "Ceuta no se vende"
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se ha encontrado con una multitud que lo ha abucheado pidiendo su dimisión y le ha proferido insultos a su llegada a la reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Una agrupación de personas esperaba la llegada de Sánchez al Ayuntamiento de Ceuta, primera parada en su visita a la ciudad autónoma. Ya a su llegada en helicóptero se han podido escuchar las quejas de los vecinos ceutíes.
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Crisis migratoria en Ceuta | Sánchez llega al helipuerto de Ceuta entre insultos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado pasadas las 11.40 horas de este viernes al Helipuerto de Ceuta para atender en persona la evolución de la crisis migratoria. Ha sido recibido con insultos dirigidos contra él y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un grupo de unos cuarenta ciudadanos congregados en las inmediaciones.
El presidente ha aterrizado en la ciudad autónoma acompañado de un amplio dispositivo de seguridad, con presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en las inmediaciones del helipuerto, donde se habían concentrado decenas de personas, entre ellas feriantes que protestaban por el cierre de la Feria de Ceuta.
En un ambiente caldeado, los asistentes han acusado a Sánchez de "arruinar la hostelería", "vender a España" y "desproteger la frontera", además de calificarle de "hijo de puta", y también han lanzado cánticos homófobos dirigidos al titular del Interior.
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¿Puede España ser excluida del espacio Schengen de la Unión Europea?
Legalmente no, pero en la práctica sí podría quedar aislada.
Los tratados europeos no recogen ningún mecanismo de expulsión ni exclusión definitiva de un Estado miembro del espacio Schengen.
Sin embargo, el Código de Fronteras permite al resto de socios reintroducir controles de pasaporte temporales en sus fronteras con España si consideran que existen deficiencias graves en la protección de la frontera exterior sur.
Si países como Francia o Portugal cierran sus fronteras y someten al tráfico español a inspecciones continuadas, España sufriría una suspensión de facto de la libre circulación de personas y mercancías, perdiendo las ventajas del espacio común sin llegar a ser expulsada formalmente.
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¿Qué dice el Tribunal Supremo sobre las 'deportaciones en caliente' tras llegar a nado?
El Tribunal Supremo ha determinado que las 'devoluciones en caliente' solo son legales por vía terrestre, quedando prohibidas en las llegadas por mar o a nado.
La clave radica en la Ley de Extranjería, que autoriza el rechazo inmediato únicamente a quien intente superar los 'elementos de contención' de Ceuta y Melilla, concepto que la Justicia limita a las vallas físicas perimetrales. Al no existir barreras en el mar, a quienes entran por vía marítima se les debe aplicar el procedimiento ordinario con asistencia letrada y derecho a pedir asilo.
El fallo ratifica la ilegalidad de la expulsión exprés de un migrante interceptado a nado en 2023, que obligó a gestionar su retorno a España aunque denegó la indemnización solicitada de 6.000 euros.
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Crisis migratoria en Ceuta | Países Bajos insta a España a proteger la frontera de la UE en Ceuta
El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, calificó de "preocupante" la crisis migratoria en Ceuta y afirmó confiar en que España hará "lo necesario" para proteger la frontera exterior de la UE. Asimismo, instó a Marruecos a adoptar las medidas oportunas ante la situación.
Berendsen confirmó haber abordado el asunto con sus homólogos español y marroquí, aunque sin detallar los acuerdos alcanzados. Además, celebró que la Comisión Europea haya ofrecido su apoyo formal a España para gestionar el control fronterizo.
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Crisis de inmigrantes en Ceuta, hoy | ¿Qué es el espacio Schengen de la Unión Europea?
El espacio Schengen es un área de libre circulación integrada por 29 países europeos que han abolido sus fronteras interiores. Su objetivo principal es permitir que más de 400 millones de personas y el tráfico de mercancías se desplacen sin someterse a controles de pasaporte entre los Estados miembros.
A cambio de eliminar estas barreras internas, los países firmantes fortalecen la seguridad en las fronteras exteriores comunes y comparten información policial e inteligencia a través del Sistema de Información de Schengen (SIS).
Aunque garantiza la libertad de movimiento, el reglamento permite a los Gobiernos reintroducir controles fronterizos internos de forma temporal ante amenazas graves para la seguridad nacional o crisis migratorias extraordinarias.
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¿Por qué Italia y Finlandia quieren excluir a España del espacio Schengen?
Las posturas de Italia y Finlandia para exigir la exclusión o suspensión de España del espacio Schengen responden a la grave crisis migratoria desatada en Ceuta.
Ambos gobiernos, de corte conservador, acusan al Ejecutivo español de falta de firmeza y de fallar en la custodia de la frontera exterior de la Unión Europea. Sostienen que el descontrol perimetral favorece la itinerancia secundaria de miles de migrantes hacia el resto del territorio comunitario, poniendo en riesgo la seguridad común.
Dado que los tratados europeos no permiten la expulsión definitiva de un socio, Italia y Finlandia presionan para reintroducir los controles fronterizos internos sobre España, una medida de presión que busca forzar un blindaje drástico de la frontera sur.
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Entrada masiva de inmigrantes a Ceuta | ONG piden "protección" para los menores que entran en Ceuta
ONG de infancia han expresado su "máxima preocupación" ante la situación en Ceuta y han pedido "que ningún niño, niña o adolescente quede sin protección, un alojamiento adecuado, atención especializada o apoyo psicosocial". También han advertido de que no se pueden realizar repatriaciones colectivas de menores.
En concreto, UNICEF España ha expresado su "máxima preocupación" por los últimos acontecimientos en Ceuta y urge "a que se pongan en marcha ya los mecanismos necesarios que aseguren la responsabilidad compartida de las distintas administraciones públicas para garantizar los derechos de los niños y niñas migrantes".
Además, ha recordado que las repatriaciones de niños y niñas menores de edad no acompañados "solo pueden valorarse en el marco de una evaluación individual del interés superior del niño".
"Nunca pueden ser colectivas y están sometidas a fuertes garantías jurídicas previstas por la legislación en vigor", han advertido desde UNICEF.
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¿Ha excluido la Unión Europea a algún estado miembro del espacio Schengen anteriormente?
No, la Unión Europea nunca ha expulsado a ningún Estado miembro del espacio Schengen, ya que los tratados comunitarios no contemplan un mecanismo de exclusión definitiva.
Sin embargo, el Código de Fronteras Schengen sí permite restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores ante amenazas a la seguridad o fallos graves en la gestión fronteriza.
El caso más cercano ocurrió durante la crisis migratoria de 2015-2016, cuando la UE autorizó a varios países (como Alemania y Austria) a reinstaurar controles sobre los desplazamientos procedentes de Grecia, aislándola en la práctica de forma temporal.
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Crisis de inmigrantes en Ceuta | Rufián acusa a la dictadura marroquí de "chantajear" a España
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado a la "dictadura" de Marruecos como responsable de la avalancha de inmigrantes llegados en las últimas horas a Ceuta. "Un verano más, chantajea a España", ha denunciado, a la vez que ha pedido un Pacto de Estado "transversal" y huir del "politiqueo partidista" en este tema.
En un comentario publicado en su red social de 'X' ha hecho mención a las miles de marroquíes que han entrado, principalmente a nado, por la zona del espigón de El Tarajal, en Ceuta.
La dictadura marroquí al servicio de EEUU e Israel chantajea un verano más a España y Europa convirtiendo a su propia gente en carne de cañón arrojadiza.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 30, 2026
Algo que en lugar de ser objeto de politiqueo partidista debería ser objeto de un pacto de Estado transversal.
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¿Cómo afectaría a España que la excluyesen del espacio Schengen?
La exclusión de España del espacio Schengen supondría un duro golpe económico, logístico y diplomático.
Se reinstaurarían los controles de pasaporte en aeropuertos y en las fronteras terrestres con Francia y Portugal, provocando retenciones masivas y perjudicando gravemente al sector turístico y a los trabajadores transfronterizos. Aunque se mantendría el Mercado Único sin aranceles, la inspección de camiones ralentizaría la cadena de suministro y encarecería el comercio exterior.
Además, España perdería la conexión directa con el Sistema de Información de Schengen (SIS II) para compartir alertas policiales y antiterroristas, al tiempo que sufriría un grave aislamiento político, convirtiéndose en una "zona de contención" a ojos del resto de la Unión Europea.
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Finlandia apoya la propuesta de Italia de excluir a España del espacio Schengen: Francia refuerza el control de fronteras
La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, apoyó este viernes la propuesta de Italia de excluir a España del espacio Schengen ante la crisis migratoria en Ceuta, mientras que su homólogo francés, Laurent Nuñez, dio instrucciones de reforzar los controles en la frontera común.
"Ante la situación observada en el enclave de Ceuta, desde ayer por la noche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española. Además, he activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para llevar a cabo controles exhaustivos", indicó Nuñez en su cuenta de X.
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¿Cómo ha afectado la entrada de 49.000 inmigrantes irregulares a Ceuta?
La llegada de 49.000 personas en una ciudad de unos 83.000 habitantes implica un incremento repentino de más del 50% de la población total, desbordando todos los servicios de asistencia, centros de acogida y capacidad hospitalaria.
Se han habilitado polideportivos y naves temporales para asistencia básica por parte de Cruz Roja, mientras se inician trámites de filiación e identificación para aplicar el acuerdo bilateral de readmisión con Marruecos o coordinar retornos voluntarios por los propios espigones.
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¿Cómo ha sido la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta?
La entrada masiva de 49.000 inmigrantes en Ceuta representa la mayor crisis migratoria e institucional registrada en la ciudad autónoma. La gran mayoría de los accesos se han producido en un intervalo de 24 a 48 horas, con miles de personas desbordando de forma continua los pasos fronterizos.
La ruta principal ha sido por vía marítima, con personas bordeando a nado o a pie los espigones de El Tarajal y Benzú desde Castillejos (Marruecos), además de intentos de salto en el perímetro terrestre.
Ante el colapso inicial de las fuerzas de vigilancia, el Gobierno central activó el despliegue de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra) y el Servicio Marítimo para colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Se ha decretado el cierre de los pasos fronterizos en Ceuta y se han reforzado las alertas en Melilla para evitar episodios de réplica.
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¿Qué son los agentes de Frontex que ha ofrecido Bruselas a España para vigilar las fronteras?
Los agentes de Frontex integran el Cuerpo Permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, formado por funcionarios de la Unión Europea y guardias o policías adscritos de los Estados miembros. Su labor principal es apoyar a las autoridades locales en la gestión de las fronteras exteriores de la UE.
Entre sus funciones destacan el control en pasos fronterizos, la vigilancia marítima y terrestre mediante drones o patrulleras, el apoyo en la identificación de personas y la lucha contra el tráfico de seres humanos y el crimen transfronterizo.
Aunque están uniformados y capacitados para tareas de seguridad, operan siempre bajo la supervisión y mando del país receptor, respetando la legislación europea y los derechos fundamentales en materia de asilo y fronteras.
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Crisis de inmigrantes en Ceuta | ¿Cuántas personas cruzan la frontera a España a través de Ceuta?
El número de inmigrantes que cruzan la frontera por Ceuta es variable y depende directamente de la vigilancia y de las relaciones diplomáticas con Marruecos.
En un año de estabilidad, las entradas irregulares suelen situarse en un promedio de entre 1.000 y 3.000 personas, principalmente por vía terrestre al bordear la valla o los espigones.
Una cifra bastante inferior a los cerca de 49.000 inmigrantes que han cruzado la frontera de Ceuta a Marruecos en las últimas 24 horas.
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¿Qué acuerdos migratorios tiene España con Marruecos? ¿Es posible la deportación de los inmigrantes?
Los acuerdos migratorios entre España y Marruecos se articulan principalmente en torno al Convenio de Readmisión de 1992. Este marco legal obliga a Rabat a aceptar la devolución tanto de sus nacionales como de ciudadanos de terceros países que hayan cruzado a España de forma irregular a través de su territorio, siempre que la solicitud se tramite en un plazo de 10 días.
Además de la expulsión, la alianza bilateral contempla patrullas conjuntas de la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí, el intercambio de inteligencia contra redes de tráfico humano y programas de contratación laboral en origen. Sin embargo, la aplicación efectiva de estos convenios depende fuertemente de la sintonía diplomática entre ambos países.
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Crisis migratoria en Ceuta | ¿Por qué el Gobierno no declara la emergencia nacional?
A pesar de la petición del presidente de Ceuta, Juan Vivas, de que el Gobierno declarase el estado de emergencia nacional, el Ministerio del Interior lo ha rechazado.
Para activar el Sistema Nacional de Protección Civil tienen que provocarse riesgos de origen natural, tecnológico o humano como inundaciones, erupciones, accidentes nucleares o epidemias.
Por tanto, la ley no contempla motivos como flujos migratorios que vive Ceuta actualmente.
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Crisis migratoria en Ceuta, en directo | ¿Cómo ha sido el despliegue del Ejército en la frontera con Marruecos?
Ante la entrada masiva de personas en Ceuta, el Gobierno ha desplegado a las Fuerzas Armadas para reforzar a la Guardia Civil bajo la coordinación del Mando de Operaciones.
La Guardia Civil suma 60 agentes adicionales de la ARS, 30 de la Usecic, 8 buceadores del GEAS, el buque oceánico Duque de Ahumada, un helicóptero y drones.
Por su parte, la Policía Nacional despliega a 200 efectivos de UIP y UPR con turnos doblados, además de un equipo especializado en identificación. Este dispositivo conjunto busca blindar el control terrestre y marítimo tras el colapso fronterizo en el espigón del Tarajal.