Crisis de inmigrantes en Ceuta, hoy en directo | Entrada masiva desde Marruecos a España, última hora

Pedro Sánchez ya está en Ceuta, donde tendrá un encuentro con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el presidente de Ceuta, Jesús Vivas.

¿Qué pasará con los 49.000 inmigrantes irregulares en Ceuta?

Descartado el rechazo en frontera, se abre un procedimiento de devolución individual. Quedan excluidas las mujeres embarazadas y quienes soliciten asilo. Todos cuentan con derecho a abogado, traductor y entrevista policial.

El trámite debe durar 72 horas, pero las llegadas masivas desbordan los recursos e impiden cumplir los plazos. Si se supera ese tiempo, la Policía puede solicitar el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros, aunque estas instalaciones también están colapsadas.

Cuando se trata de menores de edad, el proceso es mucho más largo y garantista.