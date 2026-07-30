La Casa Blanca atribuye a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de Sánchez la crisis migratoria que atraviesa Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA La Casa Blanca responsabiliza a las "políticas globalistas de extrema izquierda" del Gobierno de Sánchez por la crisis migratoria en Ceuta. Miles de migrantes marroquíes cruzaron de forma irregular la frontera hacia Ceuta, desbordando la capacidad de respuesta local. La Administración Trump ha intensificado su presión sobre Europa, advirtiendo de las consecuencias de mantener políticas migratorias laxas. España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación y tomar medidas para gestionar la crisis y devolver a los migrantes irregulares.

La Casa Blanca atribuyó este jueves a las "políticas globalistas de extrema izquierda" del Gobierno de Sánchez la situación en Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma irregular el espigón fronterizo hacia territorio español.

"El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", señaló a la agencia Efe Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

Desde la vuelta del líder republicano a la Casa Blanca, la presión sobre los aliados de la OTAN y la Unión Europea no solo se ha ceñido al ámbito del gasto militar o el comercio, sino que ha situado el control estricto de las fronteras como una exigencia central de su agenda exterior.

Las advertencias formuladas este jueves por la Casa Blanca forman parte de una intensiva ofensiva promovida por la Administración de Trump, que sitúa la política migratoria del Viejo Continente como uno de los principales focos de tensión diplomática a ambos lados del Atlántico.

Uno de los episodios más contundentes tuvo lugar el pasado septiembre de 2025 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su discurso en Nueva York, el mandatario estadounidense acusó a los líderes europeos de "destruir su propio patrimonio" e instó a los Gobiernos a poner fin al "experimento fallido de las fronteras abiertas", advirtiendo directamente de que los países comunitarios estaban encaminados a su ruina por cuestiones de "corrección política".

La postura oficial de Washington quedó formalizada de forma aún más severa en diciembre de 2025, tras la difusión de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El documento oficial, criticado por diversas cancillerías comunitarias, llegó a sostener que Europa afrontaba la "desaparición de su civilización" debido a los flujos migratorios incontrolados y la hiperregulación, señalando explícitamente que la Administración buscaría cultivar la resistencia interna frente a la trayectoria globalista europea.

Días después de la publicación de dicho informe estratégico, el propio mandatario ratificó su diagnóstico al asegurar públicamente que el continente "va por muy mal camino" y pedir a los socios trasatlánticos que extremaran la precaución.

En varias intervenciones públicas, la Casa Blanca tildó la gestión del bloque de "desastre" y pronosticó que, de no dar un giro drástico, varios Estados europeos dejarían de ser países viables a medio plazo.

El discurso de la Administración estadounidense ha vinculado de forma reiterada la seguridad territorial con el rechazo a la migración irregular, insistiendo en que el modelo de fronteras flexibles defendido por sectores progresistas amenaza el tejido social occidental.

Ceuta, desbordada

Este jueves, alrededor de las 12:30 horas, miles de migrantes han accedido a la ciudad autónoma española desde Marruecos cruzando a pie y a nado por el espigón fronterizo sur del Tarajal, una situación que se ha repetido horas después, sobre las 15:30, con otros miles accediendo de forma irregular a la ciudad.

La Guardia Civil recuperó este jueves los cadáveres de 14 personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más, lo que eleva a nueve el número de víctimas mortales registradas durante la entrada de migrantes.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación,

Sánchez afirmó este jueves que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y preparaba todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

En las últimas horas el Gobierno informó de que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.

También indicó que España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria y se comprometieron a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de forma irregular.