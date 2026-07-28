Paco Castañares: "La falta de prevención mata, no el cambio climático. Sánchez debería cambiar el argumentario"

Las claves

Las claves Generado con IA Paco Castañares critica al Gobierno y a Pedro Sánchez por centrarse en el cambio climático en lugar de la falta de prevención como causa principal de los incendios. El experto forestal advierte que la combustión durante los incendios contamina más que los aviones y culpa a la gestión forestal deficiente. Castañares alerta sobre los riesgos de la nueva ola de calor y la posibilidad de que los incendios se agraven debido a la falta de humedad y vegetación seca. Explica la preocupación por el crecimiento del fuego en Valdemaqueda y el riesgo de propagación hacia Castilla-La Mancha, así como la situación de Navas del Marqués ante posibles condiciones extremas.

Paco Castañares, experto forestal, ha cargado contra el Gobierno y la insistencia de Pedro Sánchez en solicitar un pacto de Estado por la emergencia climática: "Debería cambiar el argumentario. Yo le puedo dar nuevos argumentos", ha esgrimido, subrayando que "el cambio climático no mata, sino la falta de prevención".

Durante una intervención en el programa Espejo Público de Antena 3, ha esgrimido que el presidente del Ejecutivo lleva repitiendo el mismo mantra mucho tiempo sin que se materialice en acciones concretas: "Empezó una intervención diciendo 'voy a repetir lo que ya dije en septiembre'".

Castañares ha defendido la capacidad contaminante de la combustión en el fuego que asola España, mayor que la de los aviones, la cual se suele poner como ejemplo de agresión contra el medioambiente. Hecho que tiene un único causante: la falta de prevención y gestión forestal.

Posibles escenarios con la ola de calor

Sobre la situación de los incendios con la nueva ola de calor, la cuarta del verano, ha explicado que las circunstancias "podrían provocar una ignición nueva y convertir el incendio en algo completamente diferente".

Se dan las condiciones para "la explosión de combustible" que dispersó un fuego que ha arrasado unas 80.000 hectáreas. La falta de humedad nocturna provoca que la vegetación siga seca y "se vaya a secar mucho más", ha comentado Castañares.

Coches quemados en los incendios de Madrid y Ávila. Reuters

El experto forestal ha destacado también la preocupación por el fuego en Valdemaqueda (Madrid) y su posible "crecimiento hacia la derecha". Esto provocaría, a su juicio, que las llamas "no tuvieran freno hacia el sur", llegando a alcanzar Castilla-La Mancha.

Sobre el confinamiento de Navas del Marqués (Ávila) ha explicado que se encuentra en "una pendiente desfavorable", siendo "la única vía de escape del fuego". En un hipotético caso en el que se dieran condiciones extremas, ha afirmado que las llamas podrían llegar al municipio en tan sólo dos horas.

Ha reseñado la virulencia del "humo tóxico" de los tres pirocúmulos de los tres incendios, cuya trayectoria ha ido cambiando con el viento.

Sobre las quejas en contra de los medios de extinción, Castañares ha afirmado que "les falta un portavoz que tenga relación con los medios" para acercar a la ciudadanía cuestiones relativas a sus labores y desmentir bulos.