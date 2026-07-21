Jornada negra para la violencia de género: tres mujeres asesinadas en tres casos en 24 horas en Málaga y Toledo

Bloque de edificios donde se han producido los hechos en Alameda de la Sagra (Toledo). Ismael Herrero EFE

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Las claves Generado con IA Tres mujeres han sido asesinadas en 24 horas en posibles casos de violencia de género en Alameda de la Sagra (Toledo), Benahavís (Málaga) y Antequera (Málaga). En Alameda de la Sagra, una mujer fue presuntamente apuñalada por su pareja, quien fue detenido tras intentar suicidarse. En Antequera, una mujer de 30 años fue hallada muerta con heridas de arma blanca; su pareja se quitó la vida poco después. En Benahavís, una mujer fue encontrada con un corte en el cuello y testigos vieron a un hombre huir del lugar en coche.

Tres mujeres han sido asesinadas en 24 horas en varios puntos del país. Los asesinatos se investigan como posibles casos de violencia de género a manos de sus parejas. En concreto, los hechos se han producido en Alameda de la Sagra (Toledo), Benahavís (Málaga) y Antequera (Málaga).

Alameda de la Sagra (Toledo)

Una mujer de 45 años ha sido presuntamente asesinada por su pareja en la vivienda familiar en la provincia de Toledo. El suceso se produjo durante la madrugada, momento en el que uno de los cuatro hijos de la mujer llamó a los servicios de emergencia.

El joven de 26 años comunicó que su padre había atacado con un cuchillo a su madre. El hombre, de 48 años, se encuentra detenido y el caso y sus detalles se siguen investigando por la Guardia Civil como un delito de violencia de género.

Según informa la agencia de noticias EFE, el hombre se habría autolesionado con intención de quitarse la vida y habría sido trasladado al Hospital General Universitario de Toledo.

Antequera (Málaga)

El mediodía del lunes se hallaba el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años en su domicilio del municipio malagueño de Antequera. El cuerpo presentaba varias puñaladas, compatibles con una agresión por arma blanca.

La hipótesis que se investiga es la presunta implicación de su pareja sentimental, un hombre de 35 años con el que tenía dos hijos y el cual se quitó la vida precipitándose al vacío desde la muralla de la Alcazaba de la ciudad.

El cuerpo de la víctima fue hallado por los servicios de emergencia después de una llamada que avisaba de la posible muerte de la mujer, horas después de que se encontrara el cuerpo sin vida de su pareja a los pies de la muralla.

Los hijos de la pareja, de siete y cuatro años, se encuentran a salvo.

Benahavís (Málaga)

Otra mujer ha sido hallada sin vida en su domicilio en la provincia de Málaga. La víctima, encontrada esta mañana tras una llamada al servicio andaluz de emergencias, presenta un corte en el cuello por arma blanca.

Un testigo ha declarado que escuchó un grito muy fuerte y que vio, además de una gran cantidad de sangre, a un hombre salir precipitadamente en coche de la vivienda.

La Guardia Civil continúa investigando los hechos para determinar las circunstancias que rodean estos hechos y si se trata de un caso de violencia de género.

Si usted o alguien de su entorno sufre violencia de género, puede llamar al 016, un teléfono gratuito y que no deja rastro en la factura, o escribir al correo 016-online@igualdad.gob.es. En caso de emergencia, marque el 112.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

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