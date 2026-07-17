El DAO, acorralado, implica al ministro Marlaska y a Mercedes González: alega que la UCO "no debe ser proactiva" al investigar

Se evidenció una fractura interna entre el DAO y los mandos de la UCO, así como la activación de un borrado automático de mensajes por parte de Mercedes González durante la investigación.

El DAO y Mercedes González ocultaron durante varios días una nota clave sobre una operación de desprestigio contra la UCO antes de revelarla a los investigadores.

Llamas defendió ante el juez que la UCO "no debe ser proactiva" en sus investigaciones contra la corrupción relacionada con el PSOE, siguiendo instrucciones del anterior director.

El DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, implicó al ministro Marlaska y a Mercedes González en la apertura de una investigación interna contra agentes de la UCO.

Tembloroso al principio y respondiendo las preguntas de todas las partes, el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, se ha enfrentado este jueves a la situación más complicada que ha tenido que afrontar hasta la fecha, su declaración como investigado en el caso de las cloacas del PSOE, el grupo dedicado presuntamente a torpedear las causas contra el Gobierno y el entorno del presidente Pedro Sánchez.

Según describen a EL ESPAÑOL fuentes presenciales en el interrogatorio, Llamas ha justificado las palabras del exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, quien le instó a trasladar a la Unidad Central Operativa (UCO) que sus agentes debían ponerse de perfil y no ser "proactivos" en sus investigaciones como policía judicial contra la corrupción del PSOE.

"Efectivamente, no tienen por qué ser proactivos", ha alegado Llamas ante el juez Santiago Pedraz. Al extenderse, ha precisado que él nunca utilizó la expresión ponerse de perfil, ya que esas eran palabras del anterior director del Instituto Armado.

Sin embargo, sí que ha defendido sus palabras a la UCO, a la que le dijo que sus investigadores "no tienen por qué ser proactivos".

A continuación, se le ha preguntado por qué, si no hay que ser proactivos, él durante sus siete años en la UCO siempre proponía una serie de diligencias cuando acababa sus informes.

Esto es exactamente lo que se hizo en Badajoz en el caso de David Sánchez que motivó la apertura de esa información reservada a los investigadores: proponer una diligencia de búsqueda de unos correos, ya que la información no estaba en el dossier. Ahí entonces ha vuelto a señalar que no hay que tener esa iniciativa, que tiene que ser el juez el que lo proponga.

Acorralado, el DAO ha señalado entonces al ministro Fernando Grande-Marlaska como la persona cuya llamada propició la apertura de esa investigación interna contra los agentes del teniente coronel Antonio Balas. Esta se abrió el 4 de diciembre de 2024 tras la publicación en un digital del correo que tenía Begoña Gómez.

Vino motivada por el "colapso" y la exposición pública de las cuentas de correo institucional del presidente Pedro Sánchez y de su esposa, Begoña Gómez.

Posteriormente el máximo mando de los uniformados ha tratado de normalizar los expedientes disciplinarios y las informaciones reservadas como un procedimiento habitual, pese a que era la primera vez que le pasaba algo así a la UCO.

También ha reconocido la fractura que existe entre él mismo y su gente de confianza y los mandos de la Unidad Central Operativa. Concretamente, con los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, y con el teniente coronel Antonio Balas, todos ellos jefes o exjefes en el seno de esta unidad. Ha admitido que hay mal ambiente con ellos, que no hay buena relación.

Ocultación a la UCO

Una vez más, en este caso resulta muy importante la cronología. El 29 de abril de 2025, el DAO tenía sobre su mesa una nota de despacho de la Jefatura de Información de la Guardia Civil en la que se hacía referencia a esa operación de Leire Díez para acabar con la UCO, con jueces y políticos incómodos para el Gobierno.

Según ha admitido el DAO, no fue hasta 6 días después, el 5 de mayo de 2025, cuando Mercedes González le reveló que ella también conocía a Leire.

Así, ambos ocultaron la nota a los investigadores hasta el día 8 de ese mes, cuatro jornadas más tarde. La UCO solo supo que el DAO tenía conocimiento de esta operación de desprestigio de sus hombres cuando el general Alfonso López Malo recibió la nota por otro lado.

Cuando el día 8 fue a Llamas a revelarle esa información, al DAO no le quedó más remedio que admitir que lo sabía. Y Mercedes González también.

Justo esos días los investigadores registran varias conversaciones. El día 9, descubren un cruce de mensajes sobre Mercedes González. Luego descubren que la directora activó el borrado automático en el chat que Mercedes González tenía con Leire Díez el día 11 a las 9.16.

También señalan una orden del DAO, dos horas después, para abrir una investigación interna por una filtración que, según la propia UCO, no podía proceder de la unidad.