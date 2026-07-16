Los Bravo de Laguna, Unidos por Gran Canaria: el padre robó un pijama y dimitió; el hijo está imputado por las mascarillas

La Fiscalía Europea investiga posibles delitos de malversación, blanqueo y corrupción en la adjudicación de contratos de material sanitario en Canarias.

La empresa de Lucas Bravo de Laguna, B&M Sport Marketing, fue subcontratada en operaciones investigadas por canalizar fondos de contratos de material sanitario.

Su padre, José Miguel Bravo de Laguna, fue condenado en 1986 por el robo de un pijama en Londres, hecho por el que dimitió de sus cargos políticos.

Lucas Bravo de Laguna, líder de Unidos por Gran Canaria, está imputado en la trama de las mascarillas del Gobierno canario durante la pandemia.

Lucas Bravo de Laguna, actual presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), es uno de los imputados en la trama de las mascarillas del Gobierno de Canarias durante la pandemia, bajo el mandato de Ángel Víctor Torres.

El padre, José Miguel, fue secretario general del Partido Liberal y diputado de Coalición Popular. Sin embargo, tuvo que dimitir de sus cargos en 1986 al haber sido condenado por el robo de un pijama.

El hijo figura como administrador único de B&M Sport Marketing SL. Esta entidad, según la investigación, fue subcontratada por Tabaiba Capital. Esta sociedad es del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal señala que fue utilizada para canalizar el dinero de la trama.

El progenitor, quien tuvo una extensa trayectoria en el Partido Popular (PP),fundó UxGC, una escisión de la formación de Génova.

Pero hace 30 años, cuando era diputado de Coalición Popular, fue condenado por un juez de Londres a pagar una multa de 35 libras por el hurto de la prenda de ropa de los almacenes Marks and Spencer.

Empresa subcontratada

Lucas Bravo de Laguna figura como imputado en la trama canaria de las mascarillas junto a Noel Jammal. Este empresario hispano-libanés es el administrador de Tanoja Services y Danco Trading Services, las dos entidades que se beneficiaron de 13 contratos por valor de 24 millones de euros. También figura como investigado Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), entre otros.

La mercantil de Bravo de Laguna, B&M Sport Marketing SL, fue subcontratada por Tabaiba Capital, gestionada por el mandatario de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

El acuerdo atribuía a B&M labores relacionadas con la recepción, distribución y control de la mercancía.

La Fiscalía Europea examina si esos servicios se prestaron realmente y si las empresas contaban con medios humanos y materiales suficientes.

La acusación inicial consideró que algunas de las sociedades interpuestas carecían de una estructura acorde con los ingresos obtenidos.

La cadena societaria investigada seguía, por tanto, un esquema definido. El SCS pagaba a Damco y Tanoja. Estas transferían fondos a Tabaiba Capital y la mercantil de Ramírez abonaba después una parte a B&M Sport Marketing.

Según el Registro Mercantil, Bravo de Laguna administra dos entidades más: Wewin Sport Marketing SL y Jedsky SL, una consultora y una empresa de eventos deportivos, respectivamente. Además, es el presidente de la Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, un municipio grancanario.

EL ESPAÑOL ha contactado con Lucas Bravo de Laguna ante su implicación en el caso y ha asegurado que se encuentra "tranquilo" y que no guarda "ningún tipo de vínculo con Noel Jammal".

El robo del pijama

José Miguel Bravo de Laguna, el progenitor del imputado, estuvo involucrado en la sustracción de una prenda de ropa hace 30 años.

En 1986, realizó un viaje oficial a Londres. José Miguel, por aquel entonces, era diputado de Coalición Popular y secretario general del Partido Liberal.

Ya en la capital británica, entró en unos grandes almacenes donde robaría un pijama.

Bravo de Laguna padre siempre defendió que todo se debió a un "despiste" y que la prenda de ropa se deslizó en su bolsa.

Sin embargo, un juez londinense le condenó a una multa de 35 libras por un delito de hurto.

El político lamentó la dimensión que alcanzó el suceso: "Una llamita de nada se ha convertido en un incendio forestal". Tildó el hecho de "incidente".

El propio Bravo de Laguna sostuvo, en una entrevista a elDiario.es, que el padre de la exministra Nadia Calviño, por aquel entonces director de Radiotelevisión Española, se enteró del caso y lo sacó en televisión.

El fundador de UxGC añadió que en ese año, 1986, gobernaba el PSOE y le "tenían ganas".

Trayectoria 'popular'

Tras su dimisión por el tema del robo, fue consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria entre 1987 y 1991. Hasta que desembarcó en el PP.

El periodo de tiempo de Bravo de Laguna en la formación popular arranca con su etapa como su presidente regional, desde 1991 hasta 1999.

Fue presidente del Parlamento canario durante ocho años, desde 1995 a 2003.

En 2003, entró el exministro José Manuel Soria a la presidencia del PP canario, derrocando a Bravo de Laguna tras la noche electoral del 25 mayo de aquel año.

Tras este varapalo en los comicios, abandonó la primera línea política y se centró en su carrera profesional como abogado. Pero en 2011 regresó.

El PP lo recuperó y encabezó la lista al Cabildo grancanario en las elecciones municipales y autonómicas de 2011.

Fue nombrado presidente del Cabildo insular de Gran Canaria hasta que, finalmente, en 2015 abandonó el partido y fundó UxGC.

UxGC, el partido

Bravo de Laguna padre fundó el partido UxGC en 2015. Se trata de una formación insular que actualmente dirige su hijo, Lucas, investigado en la trama canaria de las mascarillas.

La formación ha ido cogiendo fuerza en el tablero político canario con el paso de los años. Sin embargo, el movimiento más notable fue hace escasos meses.

El 12 de febrero, UxGC selló un pacto con Coalición por Gran Canaria (CXGC) con el fin de reforzar los lazos nacionalistas de la isla de cara a las elecciones de 2027.

Sin embargo, ambas formaciones aseguraron que la rúbrica del acuerdo no se limita únicamente a los comicios del próximo año, sino a una apuesta para fortalecer el nacionalismo a nivel insular y nacional.

El acuerdo fue firmado por Pablo Rodríguez, secretario general de CXGC, y Lucas Bravo de Laguna, líder de UxGC.

Trama canaria de mascarillas

La Fiscalía Europea investiga el presunto cohecho de contratos de material sanitario del Gobierno canario durante la pandemia y el mandato de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial.

El procedimiento nació a partir de una inspección de la Agencia Tributaria sobre la forma en que varias sociedades declararon los beneficios obtenidos con las ventas.

La Dependencia Regional de Inspección de Canarias trasladó sus conclusiones al Ministerio Público.

A partir de ahí, la Fiscalía Provincial abrió diligencias, mediante una querella, contra Noel Jammal, beneficiario de 13 contratos por valor de 24 millones de euros con dos empresas; Miguel Ángel Ramírez, administrador de Tabaiba Capital y presidente de la UD Las Palmas, el propio Bravo de Laguna y uno de sus vocales de partido, Christian Cerpa.

El Juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas admitió a trámite la querella e investiga a los citados por posibles delitos contra la Hacienda pública.

Sin embargo, el fiscal tampoco descarta imputar a los empresarios canarios los delitos de malversación, blanqueo de capitales o corrupción.

El contrato clave

Una de las piezas principales de la investigación es el acuerdo firmado por Damco y Tanoja con Tabaiba Capital, la entidad de Ramírez, el exmandatario de la UD Las Palmas.

El contrato atribuía a Tabaiba la tarea de localizar potenciales clientes en Canarias y facilitar la venta de productos higiénicos y sanitarios.

A cambio, la sociedad percibiría "el 100% del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores en cada caso concreto para los lotes de productos".

La Fiscalía sostiene que las empresas de Jammal transfirieron cantidades millonarias a la sociedad de Ramírez. La documentación manejada por los investigadores sitúa el total alrededor de 9,1 millones de euros.

La querella atribuyó a Tabaiba ganancias netas de 3,29 millones en 2020 y 3,47 millones en 2021. El beneficio conjunto alcanzaría así los 6,76 millones.