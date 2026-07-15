Euforia a un lado y otro de la Verja de Gibraltar para celebrar el fin del aislamiento: "Cierra definitivamente el Brexit"

Celebración por el derribo de la Verja, paso fronterizo entre España y Gibraltar. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La Verja de Gibraltar fue derribada, permitiendo la libre circulación entre España y Gibraltar tras años de aislamiento por el Brexit. Cientos de vecinos y autoridades de La Línea y Gibraltar celebraron el fin de los controles fronterizos y el inicio de una nueva etapa de convivencia. El acuerdo integra a Gibraltar en el espacio Schengen a través de España, facilitando el tránsito diario de 15.000 trabajadores transfronterizos. Las autoridades destacan que este pacto simboliza el cierre definitivo del Brexit y abre una nueva era para las relaciones entre España, Reino Unido y la UE.

El derribo de la frontera entre Gibraltar y España, la Verja, fue celebrada a medianoche por cientos de vecinos tanto de La Línea de la Concepción (Cádiz) como gibraltareños.

Entre banderas españolas y británicas, se festejó el inicio de la libre circulación entre "dos pueblos hermanos", como comentaron algunos asistentes, cerrado con la salida de Reino Unido de la Unión Europea en enero de 2020. Este hecho coincidía también con la victoria de España y su pase a la final del Mundial de Fútbol.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, también se sumaron a esta celebración espontánea la medianoche del 14 de julio. Picardo y Franco, primeras personas en cruzar la frontera, defendieron el beneficio que suponía para ambos territorios.

Hoy quitan la verja de Gibraltar y los de La Línea vamos a celebrar la victoria de España a Gibraltar jajajaja pic.twitter.com/6jPgB9kful — Adarasiempre ✈🚲 🇪🇸 (@adarauva) July 14, 2026

"A medianoche acaban los controles en la aduana de Gibraltar, acaban los controles de migración en Gibraltar y empieza el libre tránsito", aseguró Fabian Picardo.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió que este tratado provisional entre la Unión Europea y Reino Unido: "cierra definitivamente el Brexit". Se abre con el derribo de uno de los puesto fronterizo más pequeños del mundo una conexión entre el tránsito de personas y mercados europeo y británico.

https://www.elespanol.com/espana/20190608/rompio-familias-campo-gibraltar-trauma-dificil-explicar/404709828_0.html

El pacto, dijo el ministro, abre "una nueva era" para las relaciones entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar, la relación bilateral entre España y el Reino Unido, y en el vínculo entre la Unión Europea y el Reino Unido seis años después del Brexit.

Se contempla así la integración de la colonia británica en el espacio Schengen de la mano de España e inaugura una nueva etapa en la zona, especialmente para los 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día entran al Peñón.

Hoy, está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda a un acto simbólico por el derribo de la frontera en Gibraltar.