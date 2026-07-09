Hugo Morán y Rebeca Pérez desbloquean el Colector Norte para blindar Murcia contra las danas

Hugo Morán y Rebeca Pérez, este jueves, tras firmar el protocolo para blindar el norte de Murcia de las lluvias. Ayuntamiento de Murcia

Las claves

Las claves Generado con IA El protocolo firmado por Hugo Morán y Rebeca Pérez desbloquea el Colector Norte para proteger el norte de Murcia frente a inundaciones causadas por danas. Se ejecutarán cuatro proyectos de drenaje sostenible y laminación de caudales para conducir el agua hacia el río Segura, incluyendo actuaciones en varias ramblas. La primera fase prevé sistemas de drenaje y zonas de almacenamiento en Churra, además de diques para regular avenidas y reducir el riesgo de inundación. El acuerdo es considerado estratégico ante el aumento de lluvias torrenciales en la región, según advierte un informe de la Universidad de Murcia sobre el cambio climático.

Cada vez que una Dana sacude Murcia lo sufre con especial virulencia la zona norte de la ciudad. En especial, pedanías como Churra o Espinardo donde es habitual ver contenedores o coches arrastrados calle abajo, a causa de la corriente que genera la lluvia.

Todo ello, por no hablar de los daños que sufren viviendas, negocios, bajos o garajes. De ahí la importancia del protocolo que han firmado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, para blindar el norte de la capital del Segura frente a las inundaciones.

El objetivo es coordinar a ambas administraciones para ejecutar cuatro proyectos independientes de drenaje sostenible y laminación de caudales para conducirlos hacia el río Segura. También se contemplan actuaciones en varias ramblas.

El protocolo, firmado este jueves, viene a desbloquear el conocido como Colector Norte y la regidora subraya que se prevén "inversiones millonarias" encaminadas a "proteger lo más importante, la vida de las personas, y también los bienes, viviendas, negocios, en definitiva, nuestro municipio".

"Hay infraestructuras que pasan desapercibidas para la mayoría de los ciudadanos porque permanecen bajo tierra, pero que tienen una enorme trascendencia social", tal y como ha insistido la popular Rebeca Pérez.

Primera fase

El protocolo se desarrollará por fases. La primera se centrará en las ramblas Alta y Baja de Churra, implantando sistemas de drenaje sostenible y la construcción de Zonas de Almacenamiento Controlado.

La capacidad de almacenamiento será de 64.600 metros cúbicos, en la rambla Alta de Churra, y de 28.600 metros cúbicos, en la rambla Baja. Tales infraestructuras laminarán los caudales y reducirán el volumen de agua que llega a las zonas más vulnerables de las pedanías del norte de la capital del Segura.

También está prevista la construcción de dos diques de cuatro metros de altura para regular las avenidas y disminuir el riesgo de inundación aguas abajo del Segura, especialmente en el entorno de Rincón de Beniscornia.

Segunda fase

La información facilitada por el Ayuntamiento de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica refleja que la segunda fase se centrará en las ramblas de Pago del Obispo, Cementerio, Espinardo y La Bernala, con dos grandes áreas de regulación con capacidades de almacenamiento que oscilarán de 28.400 metros cúbicos a 53.700.

En concreto, se proyectan varias zonas de almacenamiento que reducirán los caudales que llegarán al futuro Colector Norte: el proyecto central de este protocolo entre administraciones y que centrará la tercera y cuarta fase.

"Estamos hablando de una infraestructura estratégica que va a permitir reducir de forma muy significativa el riesgo de inundaciones frente a fenómenos meteorológicos adversos", según ha recalcado la alcaldesa de Murcia, sobre el Colector Norte.

El cambio climático hace años que es una realidad y la zona del Levante lo ha sufrido con un incremento de las Danas. Prueba de ello son las conclusiones del Informe de Riesgos Climáticos de la Región de Murcia 2024, elaborado por la Universidad de Murcia, y que alerta de que "aumentará la frecuencia" de este tipo de lluvias torrenciales.

El catedrático en Geografía Física de la UMU, Carmelo Conesa García, coordinador de citado informe, aseguraba en una entrevista con EL ESPAÑOL que el cambio climático "dará lugar a un incremento en la magnitud e intensificación de la fuerza de las lluvias. Por otro lado, producirá una relativa mayor frecuencia de estas Danas".

Por este motivo, desde el Gabinete de Alcaldía han calificado de "histórico" el acuerdo firmado este jueves entre Hugo Morán y Rebeca Pérez.