Trump asegura que ha dado orden de "cortar todo el comercio" con España porque es un socio "terrible" de la OTAN

El Gobierno español responde que la relación bilateral es beneficiosa para ambos países y recuerda que la política comercial es competencia de la Unión Europea.

Trump acusa a España de no cumplir con el aumento del gasto en Defensa y de no permitir el uso de bases militares para la guerra de Irán.

Donald Trump ha ordenado cortar todo el comercio con España, calificando al país como un "socio terrible" de la OTAN y un "caso perdido".

Donald Trump ha aprovechado la cumbre de la OTAN para lanzar un nuevo ataque contra España, uno de sus aliados más críticos. El presidente estadounidense ha dado orden al secretario del Tesoro, Scott Bessent, de "cortar todo el comercio" con Madrid, al que ha vuelto a definir como un socio "terrible" y como un "caso perdido".

Así lo ha manifestado en una intervención ante los medios acompañado del secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, justo antes del inicio de la última sesión de trabajo de la cumbre de Ankara, en la que también ha anunciado la suspensión de todas las visitas a España.

Se trata de la última amenaza de Trump al Gobierno de Pedro Sánchez, contra quien ha cargado de forma continua en los últimos meses por la negativa del presidente español a elevar al 5% del PIB el gasto en Defensa y por no haberle permitido usar las bases de Rota y Morón para la guerra de Irán.

En Moncloa aseguran recibir con "tranquilidad y normalidad" la última embestida de Donald Trump. "España mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos y no es nuestra intención que eso cambie", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno recuerda, además, que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, por lo que cualquier represalia de Washington difícilmente puede dirigirse contra un único Estado miembro. Subraya también que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con España, es decir, "es quien más se beneficia de esa relación bilateral".

"La relación entre Estados Unidos y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa", insisten desde Moncloa.

"No estoy contento con la OTAN por lo que hicieron con Groenlandia y tampoco estoy contento porque no quisieron ayudarnos frente al principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos", ha empezado su intervención el presidente de EEUU, que ha arremetido contra España en una larga diatriba por iniciativa propia, sin que nadie le preguntara.

"Hablé con Alemania, hablé con Francia, hablé con el Reino Unido, hablé con Italia... No hablé con España. España es un caso perdido. Ya no queremos hacer negocios comerciales con España", asegura el presidente de EEUU.

"España es un socio terrible dentro de la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluso las visitas. No queremos tener nada que ver con ellos", ha dicho, dirigiéndose al secretario del Tesoro, también presente en la sala.

"Ya verán cómo vuelven corriendo. Todos volverán corriendo", ha insistido Trump, sin que Rutte saliera en ningún momento en defensa de España.

"España nunca está de acuerdo con nada y ustedes no deberían cargar con ellos. Al final lo hacemos casi automáticamente, porque estamos protegiendo toda una región y ellos forman parte de ella. Probablemente pensaron que teníamos que protegerles, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos por qué hacerlo, ni tenemos por qué comerciar con ellos. No quiero hacer más negocios con España", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca.

"Hágalo de inmediato", le ha pedido a Bessent. "Ni siquiera hable con ellos. No tienen remedio, son mala gente, porque dejan que los demás sean quienes paguen y hagan el trabajo, especialmente España. Hay un par de países más, pero especialmente España".

"Lo dicen abiertamente, mantienen una actitud hostil. Ya veremos si siguen siendo tan hostiles cuando llamen para decir: 'Por favor, señor, queremos comerciar con ustedes; por favor, señor, queremos comerciar con ustedes'. España gana muchísimo dinero gracias a nosotros, y vamos a hacer que gane mucho menos. No quiero hacer ningún negocio con ellos", ha concluido Trump.

Lejos de salir al rescate de España, Rutte ha aprovechado la ocasión para atribuir a la presión de Trump el aumento del gasto militar aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Incluso usted consiguió que España alcanzara el 2%. El año pasado dio un paso enorme. Hay cuestiones que todavía tenemos que resolver, pero hasta España llegó al 2%", ha señalado el secretario general de la OTAN.