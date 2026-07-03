Sánchez reaparece en plena ola de escándalos para recomendar una web sobre el eclipse: "No olvides ponerte las gafas"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez reaparece en redes sociales para recomendar una web del Gobierno sobre cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto. El presidente no hace ninguna mención a la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por presuntos delitos contra la Administración de Justicia. Hacienda ha iniciado una investigación sobre las rentas de José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa e hijas, tras hallar joyas por valor de 1,3 millones de euros. Continúa la controversia en torno a la 'Ley de Nietos', criticada por el PP, que advierte sobre un aumento masivo de la población y falta de consenso parlamentario.

Ni sobre la imputación a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ni sobre la investigación de Hacienda a José Luis Rodríguez Zapatero, ni sobre el escándalo de la 'Ley de Nietos'.

Pedro Sánchez ha reaparecido a través de sus redes sociales y lo ha hecho para recomendar una nueva web promovida por el Gobierno para que los ciudadanos conozcan el mejor lugar donde ver el eclipse del 12 de agosto.

"Seguro que ya estáis pensando dónde ir a verlo y con quién. Os cuento un truco para elegir el mejor sitio donde ver el eclipse total de sol del 12 de agosto", dice en su vídeo.

Inmediatamente a continuación, explica que el Ejecutivo ha creado "una herramienta muy sencilla" que se llama Trío de Eclipses.

La web permite detectar la mejor ubicación "en unos segundos" para saber "si vas a tener una buena visibilidad".

"Y no te olvides de las gafas", dice el presidente a modo de despedida con unas entre sus manos.

Muchos detalles sobre el eclipse, pero ni una mención al último límite que ha rebasado como presidente del Gobierno, el de mantener a González en su cargo pese a estar imputada por delitos contra sus subordinados.

Ha sido como parte del denominado caso Leire, en el que el juez Santiago Pedraz ha sumado a la lista de investigados a González.

Se les investiga a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, lideradas por el PP.

Pedraz les atribuye presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia en relación con las investigaciones reservadas que se abrieron, de forma interna, contra varios guardias civiles encargados de investigar causas judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar de Sánchez.

Este viernes, también se ha conocido que Hacienda empezó a investigar las rentas de José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, y las dos hijas del matrimonio, Alba y Laura, un mes después del registro al despacho del expresidente del Gobierno.

Durante esa operación, la Policía halló joyas por valor de 1,3 millones de euros.

Así se lo ha comunicado la Agencia Tributaria (AEAT) al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien investiga tanto a Zapatero como a sus hijas en el llamado 'caso Plus Ultra'.

Calama sitúa al exdirigente como "líder" de una red "jerarquizada" que se habría dedicado a cobrar comisiones ilegales por influir en la Administración en favor de determinadas empresas.

Principalmente, la compañía aérea Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros públicos.

Y mientras tanto, sigue creciendo la polémica que rodea la llamada 'Ley de Nietos'.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este viernes sus críticas a la "ingeniería social" del Gobierno de Sánchez vinculada a esa ley.

Según sus cálculos, se va a aumentar la población española en "ocho millones de personas", por lo que ha advertido que el Estado "no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud".

El jefe de la oposición ha asegurado que poner en marcha este tipo de medidas "sin un amplio consenso y sin un debate sosegado en el Parlamento" es "irresponsable", y más todavía hacerlo a través de una disposición en la Ley de Memoria Democrática y un Real Decreto.

Una polémica, con la que se esté de acuerdo o no, que el presidente del Gobierno prefiere soslayar para hablar del eclipse.