La consejera de Salud de Murcia afirma que no hay pacientes con prótesis caducadas de la trama y el PSOE estalla: "Usted miente"

La nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, este viernes, durante su comparecencia en la Asamblea Regional.

Las claves

Las claves Generado con IA La consejera de Salud de Murcia, Isabel Ayala, niega que haya pacientes con prótesis caducadas implantadas y asegura que los controles internos detectaron la trama. La investigación apunta a un supuesto fraude de casi 7 millones de euros en la compra de stents no homologados y con sobrecostes, implicando a personal sanitario y administrativo. El PSOE acusa a la consejera de mentir y sostiene, con informes policiales y casos concretos, que sí existen pacientes afectados, señalando un caso recogido por la prensa. La Consejería anuncia el refuerzo de los controles y la creación de un registro regional de prótesis implantables, además de una unidad específica de inspección económica.

La oposición sigue presionando al Gobierno de la Región de Murcia con la 'trama de las prótesis'. De forma que la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, ha comparecido en la Asamblea Regional, este viernes, para defender que el escándalo de las prótesis cardiovasculares -no homologadas o caducadas- fue destapado por la inspección sanitaria que alertó a la Policía Nacional.

"Lo primero que quiero señalar es que la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud siempre han actuado y están actuando con total transparencia", tal y como ha remarcado Ayala, al inicio de su intervención.

"Esta actuación demuestra que los sistemas de control internos funcionan, porque fue desde el Área 1 donde se detectaron unas supuestas irregularidades que rápidamente se pusieron en manos de la inspección de centros, para la realización de una auditoría interna y posteriormente se trasladó a la autoridad judicial, para que continuara la investigación".

La comparecencia de la nueva titular de Salud se ha producido justo la misma semana en que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado que admitía la personación en la causa de dos acusaciones populares: la Asociación de Consumidores y Usuarios (UCE) y el PSOE.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional sostiene que en la trama están implicados miembros de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del Servicio Murciano de Salud, de la sociedad limitada LOGIMED y del Hospital Virgen de la Arrixaca, los cuales defraudaron supuestamente 6.886.738 euros en la compra de stents vasculares, no coronarios, con sobrecostes de hasta un 1.287%.

Pero lo que más preocupa de la investigación judicial es que en el atestado policial no se descarta que esas prótesis cardiovasculares, no homologadas o caducadas, fuesen implantadas a algún paciente. Tal sospecha policial ha sido desmentida por la consejera en el Parlamento, de forma categórica.

"Para garantizar la seguridad y tranquilidad de los pacientes, como se ha comentado en varias ocasiones, desde el servicio sanitario correspondiente, se han revisado las historias clínicas, y como saben, siguen revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado en un centro concertado".

"Y no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material que no sea adecuado. Por favor, dejen de sembrar alarmas falsas en la población".

Un correo electrónico que la UDEF considera que es un indicio de la trama de las prótesis.

La consejera ha desmentido dos veces la existencia de pacientes con prótesis caducadas implantadas, pidiendo a la oposición que no genere alarma entre los usuarios del Hospital Virgen de la Arrixaca: "Tal y como informan los servicios sanitarios, no está verificado que se hayan implantado prótesis caducadas, y por tanto, no generen confusión a la población".

El otro mensaje de calado en la intervención de Ayala, se ha centrado en remarcar que desde el Servicio Murciano de Salud "vamos a seguir reforzando los controles, tanto desde un punto de vista económico como asistencial". Una de las medidas consistirá en la puesta en marcha del Registro Regional de Prótesis Implantables, "como elemento fundamental en la trazabilidad".

Tras haber reforzado el servicio de inspección sanitaria con la incorporación de 15 profesionales, la otra medida se centrará en la puesta en marcha dentro del Servicio de Inspección Sanitaria, de "una unidad específica para el control económico del sistema regional de salud, con cuatro inspectores, dedicados en exclusiva a este asunto".

"Señorías, insistimos que llevaremos a cabo todas las acciones que sean necesarias para recuperar el dinero que presuntamente se ha defraudado".

De hecho, la responsable de Salud ha recordado que el Gobierno regional está personado en la causa como afectado y ha criticado con dureza a los 11 investigados, entre los que hay un cirujano cardiovascular de La Arrixaca, no de un centro concertado como ha dicho la consejera, un enfermero, una administrativa o el jefe de servicio de la sección de Radiología Vascular, entre otros profesionales.

"Les voy a resumir lo que es este caso, unos presuntos delincuentes que se han conchabado para aprovecharse de los recursos públicos, del dinero de todos los murcianos. Nuestros servicios de inspección los han descubierto y lo que se ha hecho es denunciarlos".

Todos los implicados han sido "apartados de sus puestos", pero las explicaciones de Isabel Ayala, como nueva consejera de Salud, no han convencido a la oposición porque le reprochan que ella era gerente del Servicio Murciano de Salud cuando operaba la trama destapada por la UDEF. De hecho, la diputada del PSOE Marisol Sánchez le ha recordado que ostentaba ese cargo desde 2023: "Menudo cuajo que tiene usted para mentir".

La diputada del PSOE Marisol Sánchez, este viernes, en su turno de réplica a la consejera de Salud. PSOE

La parlamentaria socialista le ha recordado a la consejera de Salud, mostrando un reportaje de EL ESPAÑOL en el Parlamento, que sí existe un paciente que padecía una isquemia arterial crónica y que a juicio de la Policía Nacional podría llevar implantada una prótesis caducada.

El afectado en cuestión es Antonio: un carpintero que tuvo que jubilarse tras ser intervenido, y cuyo caso fue destapado por este diario en una entrevista donde afirmaba lo siguiente: "Sigo llevando un estent caducado en el cuerpo". "Vivo como una persona de 80 años".

Todo ello, ha llevado a Marisol Sánchez a asegurar que el presidente autonómico, Fernando López Miras, ha ascendido a Isabel Ayala, desde la Gerencia del Servicio Murciano de Salud hasta la cúspide de Consejería, para que "el estiércol salpique lo menos posible". "Es un escándalo en el que ustedes están hasta arriba".

La diputada socialista le ha recordado a la consejera Ayala que desde 2023 era "responsable de comprar las prótesis cardiovasculares" y "la tenemos en la cúspide en todo este entramado". "Usted miente".

Marisol Sánchez ha apoyado sus afirmaciones en la documentación que obra en la instrucción judicial, tras haberse personado el PSOE como acusación popular, haciendo énfasis en que el atestado de la Policía Nacional es contundente: "La UDEF habla de una trama sostenida en el tiempo". "Más de 15 años con corruptelas".

Pedreño, "en copia"

Durante su intervención, la parlamentaria ha desvelado que el anterior consejero de Salud, Juan José Pedreño, destituido por el presidente López Miras tras estallar la 'trama de las prótesis', estaba "en copia" y "calladito" en todos los correos electrónicos intervenidos por la UDEF porque había un "acuerdo interno" para dar esquinazo al Tribunal de Cuentas y a la Ley de Contratos del Sector Público.

A la vista de la postura mostrada por Marisol Sánchez en la Asamblea Regional, se desprende que el PSOE trabajará por demostrar en la instrucción judicial que la 'trama de las prótesis' no solo es "un fraude económico" y que también hubo un "grave riesgo para la salud".