Las joyas árabes de Zapatero que el perito del juez tasa en 1,2 millones alcanzarían un valor de 2,3 millones en el mercado

Algunas piezas provendrían de una herencia de la esposa de Zapatero y otras de regalos de viajes, según la secretaria del expresidente.

El juez ha abierto una pieza separada por presunto delito fiscal y de contrabando, ya que el origen de las joyas no está justificado.

Las 12 piezas más valiosas, halladas en la caja fuerte del despacho de Ferraz, representan la mayor parte del valor de la colección, que suma 103 joyas en total.

Las joyas árabes incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero están tasadas en 1,2 millones de euros, aunque su valor de mercado podría alcanzar los 2,3 millones.

Las joyas árabes del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que el perito del juez José Luis Calama tasa en 1,2 millones alcanzarían un valor de 2,3 millones en el mercado.

Según la valoración llevada a cabo por la Joyería Jorge Juan de Madrid para EL ESPAÑOL, las 12 principales incautadas piezas en la caja fuerte del despacho de Ferraz del exlíder del Ejecutivo alcanzarían un precio de venta al público de 2.320.000 euros.

Esta cifra únicamente haría referencia a 12 piezas, las de mayor valor de la colección, de las 103 halladas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante los registros.

El resto de piezas, 91 concretamente, apenas alcanzarían un valor de reposición de 100.000 euros, según la tasación entregada al juzgado.

Por otro lado, tal y como detalla el informe de tasación de la joyería Ansorena al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el valor de reposición de las 103 piezas incautadas se establecería en 1.323.915 euros, casi un millón menos que su valor de mercado.

La tasación entregada al juez Calama está calculada según el "valor de reposición". Es decir, el coste aproximado que tendría adquirir una pieza equivalente en el mercado primario, con impuestos incluidos.

Este criterio se usa habitualmente para pólizas de seguros. También permite comparar piezas heterogéneas.

"El valor de reposición se corresponde con el valor de una joya en el mercado primario impuestos incluidos", se explica en el informe. Y añade que "los márgenes comerciales de cada establecimiento pueden no ajustarse a los valores medios de mercado", por lo que puede haber diferencias.

Colección esmeralda

El primer juego de joyas incautado, el que tiene las esmeraldas como elemento común, ascendería, siempre de acuerdo con la tasación de la casa de subastas Ansorena, a 465.000 euros.

En este lote se incluiría la pieza más cara, el collar realizado en oro blanco de 18 quilates originario de Zambia, valorado en 278.000 euros; la pulsera de oro blanco de 18 quilates con tres esmeraldas naturales, tasada en 95.000 euros; una pareja de pendientes de oro blanco, evaluada en 80.000 euros, y finalmente, una sortija en forma de picas con un zafiro natural, estimada en 12.000 euros.

Por su parte, la valoración de mercado realizada a este periódico por parte de la Joyería Jorge Juan cifra el collar en 400.000 euros; la pulsera, en 150.000 euros; los pendientes, en 160.000 euros, y la sortija en 30.000 euros. El cómputo global se establece en 740.000 euros.

Colección Esmeralda . Collar realizado en oro blanco de 18 K, formado por cadena tipo riviere en "U" cuajadas de diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 30 ct con unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2, y dos esmeraldas naturales talla pera mixta con un grado de color AA-vivid green y origen Zambia, con un peso total aproximado de 21 ct.

Tasación: 278.000 € - Valor mercado: 400.000 € . Pulsera realizada en oro blanco de 18 K, con tres esmeraldas naturales talla pera mixta con un peso total aproximado de 12 ct, y un grado de color AA-vivid green y origen Zambia, según Dictamen gemológico del IGE n.º D-68044 de fecha 09/06/2026. Acompañadas por diamantes talla brillante en decoración vegetal calada, con un peso total aproximado de 11 ct y unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2.

Tasación: 95.000 € - Valor mercado: 150.000 € . Sortija tipo "cocktail" realizada en oro blanco de 18 K con una esmeralda natural central talla pera mixta con un peso estimado de 13 ct, origen Zambia, con un grado de color AA-vivid green, coronada por motivo vegetal cuajado por diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 2.20 ct, con unos valores estimados de color H-I y pureza VS1-VS2.

Tasación: 85.000 € - Valor mercado: 100.000 € . Pendientes largos de dos cuerpos de oro blanco de 18 K. Cuerpo superior en forma de hoja y cuerpo inferior pendulante, ambos decorados por cuatro esmeraldas naturales talla pera mixta con un peso total aproximado de 14 ct, grado de color AA-vivid green, origen Zambia, según Dictamen del IGE n.º D-68043 de fecha 09/06/2026, acompañadas de diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 8 ct. con unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2.

Tasación: 80.000 € - Valor mercado: 160.000 €

Colección zafiro

El importe del segundo lote de joyas incautadas a Zapatero se situaría, a ojos de Ansorena, en 378.000 euros.

Este pack está integrado por un collar de oro blanco de 18 quilates con trece zafiros, valorado en 220.000 euros; un par de pendientes largos de dos cuerpos realizados en oro blanco de 18 quilates compuesto por cuatro rubíes, evaluado en 60.000 euros; una sortija con un rubí natural, valorada en 26.500 euros, y una pulsera de oro blanco conformada por dos rubíes naturales talla oval, apreciada en 72.000 euros.

La joyería madrileña fija el precio de la primera pieza como el más caro de toda la colección, en medio millón de euros. Después, en cuanto a la pareja de pendientes, en 100.000 euros, a la sortija, 80.000 euros, y a la pulsera, en 150.000 euros. En total, 830.000 euros.

Colección Zafiro . Collar realizado en oro blanco de 18 K con trece zafiros principales talla perilla dispuestos en disminución del centro a los lados con un peso total aproximado de 32 ct y un grado de color AAA vivid blue, origen Thailandia, acompañados por diamantes en talla brillante con un peso total aproximado de unos 40 ct y unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2, formando un delicado diseño vegetal calado.

Tasación: 220.000 € - Valor mercado: 500.000 € . Pulsera de oro blanco de 18 K con motivos ovalados calados con centros formados por siete zafiros talla pera mixta, con un peso total aproximado de 17,10 ct, grado de color AAA-vibrant blue y origen Thailandia, según certificado del Instituto Gemológico Español n.º D-68042, de fecha 09/06/2026. Acompañados por motivos vegetales calados cuajados por diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 9,72 ct y unos valores estimados de color y pureza G-H, VS1-VS2.

Tasación: 80.000 € - Valor mercado: 150.000 € . Sortija en forma de picas realizada en oro blanco de 18 K con un zafiro natural talla pera mixta montado en garras con un peso estimado de 1.20 ct y rodeado por diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 2 ct y unos valores estimados de color y pureza G-H, VS1-VS2.

Tasación: 12.000 € - Valor mercado: 30.000 € . Pendientes de oro blanco de 18 K, en forma de "Chandelier" con ocho zafiros naturales talla pera mixta con un grado de color AAA vibrant blue, origen Thailandia, con un peso total aproximado de 14 ct acompañados por diamantes talla brillante formando un diseño vegetal calado con un peso total aproximado de 8.50 ct y unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2.

Tasación: 70.000 € - Valor mercado: 200.000 €

Colección rubí

El tercer y último lote que conforma las joyas árabes del exinquilino de la Moncloa está tasado, según la casa de subastas Ansorena, en 390.000 euros.

Aquí entran, por un lado, el collar realizado en oro blanco de 18 quilates con bandas de diamantes, valorado en 155.000 euros; la pareja de pendientes de oro blanco de 18 quilates con ocho zafiros, por valor de 70.000 euros; la sortija con una esmeralda natural, estimada en 85.000 euros, y la pulsera de oro blanco de 18 quilates con tres esmeraldas, cuantificada en 80.000 euros.

La citada joyería considera que el collar, a precio mercado, valdría 300.000 euros; los pendientes, 200.000 euros; la sortija, 100.000 euros, y la pulsera, 150.000 euros. En conjunto se estimaría en 780.000 euros.

Colección Rubí . Collar realizado en oro blanco de 18K con bandas de diamantes talla brillante en forma de "V" y motivo central en cascada con cinco rubíes naturales talla oval tratados con vidrio de plomo, con un peso total aproximado de 32 ct acompañados por diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 35 ct. y unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2.

Tasación: 155.000 € - Valor mercado: 300.000 € . Pulsera de oro blanco de 18 K con dos rubíes naturales talla oval tratados con vidrio de plomo según Dictamen del IGE n.º D-68039 de fecha 09/06/2026 con un peso total aproximado de 14 ct en montura cuajada por diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 11 ct y unos valores estimados de color G-H y pureza VS2-SI1 formando un rosetón central calado en disminución hacia los lados.

Tasación: .000 € - Valor mercado: .000 € . Sortija tipo rosetón realizada en oro blanco de 18 K, con un rubí natural central de 11,10 ct talla oval mixta con tratamiento de vidrio de plomo según Dictamen del Instituto Gemológico Español n.º D-68040, acompañado por diamantes talla brillante dispuestos dos a dos y tres a tres en forma marquisse, con un peso total aproximado de 11,10 ct con unos valores estimados de color G-H y pureza VS2-SI1.

Tasación: 26.500 € - Valor mercado: 80.000 € . Pendientes largos de dos cuerpos realizados en oro blanco de 18 K, formados por cuatro rubíes naturales con un peso total de 12 ct con tratamiento de vidrio de plomo según Dictamen del Instituto Gemológico Español IGE, n.º D-68041 de fecha 09/06/2026, montados en motivo vegetal cuajado por diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 4,20 ct. con unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2.

Tasación: 60.000 € - Valor mercado: 100.000 €

Nuevo frente judicial

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Calama, ha abierto una pieza separada al expresidente del Gobierno por el hallazgo de las joyas incautadas en su caja fuerte del despacho de la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Según el auto de imputación, a Zapatero se le atribuye la comisión de un presunto delito fiscal y otro de contrabando.

El origen de las 103 piezas incautadas "en estos momentos, no está justificado", sostiene el documento del magistrado Calama.

Tal y como hicieron constar los investigadores de la UDEF, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, explicó a los agentes que algunas piezas procedían de una herencia de la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, y otras de regalos de viajes.

El informe también incluye relojes de marcas como Omega, Longines, Lorenz, Certina, Pierre Balmain, Dogma y Kronos. Los precios de estas piezas no superan los 1.000 euros

La investigación se mueve todavía en fase indiciaria. Zapatero podrá dar explicaciones y aportar documentación cuando declare ante el juez, los próximos días 17 y 18 de junio.