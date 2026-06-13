La cloaca del PSOE quiso poner a Figueroa como hombre de paja de Vicente Fernández en la Sepi: Leire sería jefa de Gabinete

La aparición de Figueroa en la investigación ha provocado su dimisión como interventor general de la Junta de Andalucía.

El plan incluía áreas estratégicas como energía, defensa y agroalimentación, y buscaba acceso a documentación sensible de casos como Isofotón y Aznalcóllar.

Las agendas de Leire Díez revelan un plan para mantener el control interno de la SEPI tras la salida de Vicente Fernández, situando a personas de confianza en puestos clave.

Miguel Ángel Figueroa fue propuesto por una trama vinculada al PSOE para liderar la SEPI como hombre de paja de Vicente Fernández, con Leire Díez como jefa de Gabinete.

Miguel Ángel Figueroa, que este viernes anunció su dimisión como interventor general de la Junta de Andalucía, era el hombre de paja con el que la cloaca del PSOE pretendía dirigir la Sepi desde marzo de 2021, con Vicente Fernández en la sombra y Leire Díez como jefa de Gabinete.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en las agendas de Leire Díez un esquema manuscrito que reflejaba un plan para reordenar el poder interno en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) tras la salida de Vicente Fernández.

El dibujo situaba a Miguel Ángel Figueroa en la cúspide operativa de esa nueva estructura. En las libretas aparece en muchas ocasiones identificado como "MAF". Era descrito como los "ojos" del grupo dentro de la corporación pública.

El segundo objetivo del grupo era que Leire Díez fuera nombrada directora de Gabinete de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La operación, tal y como la reconstruyen las anotaciones incorporadas al sumario, no llegó a buen puerto. Ni Figueroa acabó al frente del organismo público ni Leire Díez logró colocarse como jefa de Gabinete de Belén Gualda, nombrada finalmente presidenta de la entidad el 30 de marzo de 2021.

El nombre de Figueroa ha adquirido ahora una nueva relevancia. Su aparición en los documentos de Díez y en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional ha provocado su dimisión este viernes como interventor general de la Junta de Andalucía, cargo para el que había sido nombrado en enero de 2025.

El caso revela una de las claves de la presunta trama, que pretendía conservar la capacidad de decisión en la Sepi, después de que Vicente Fernández quedara fuera de la presidencia del holding público por su imputación en el caso Aznalcóllar.

El esquema interno

El organigrama intervenido a Leire Díez está fechado el 16 de marzo de 2021 y dibuja una "nueva" Sepi. En la parte superior aparece Miguel Ángel Figueroa, entonces director de Participadas III del holding estatal.

No era un cargo menor. Desde esa posición supervisaba empresas participadas por el Estado y formaba parte del núcleo directivo del organismo.

Debajo de él, Díez se reservaba un papel propio. En el esquema se identificaba como directora de Gabinete, en una posición conectada directamente con Figueroa.

El organigrama de la SEPI ideado por Leire Díez en sus agendas para reemplazar a Vicente Fernández. EL ESPAÑOL

A los lados figuraban Bartolomé Lora, entonces presidente en funciones de la Sepi tras la dimisión de Vicente Fernández, y el abogado Juan Antonio Carrillo.

Este último también es un viejo conocido de la trama y aparece vinculado en las anotaciones al acceso a documentación de procedimientos sensibles para Vicente Fernández.

Figueroa era una persona de confianza para Díez y Vicente Fernández. En una anotación fechada el 3 de abril de 2021, Leire escribió: "Él va a ser nuestros ojos en la Sepi".

Leire define a MAF [Miguel Ángel Figueroa] como "nuestros ojos" en la SEPI. EL ESPAÑOL

Esa frase sitúa al ahora dimitido en una pieza de confianza dentro del organismo. No como un mero contacto administrativo, sino como una persona llamada a vigilar, informar y sostener la influencia del grupo desde dentro.

El plan tenía una lógica clara. Fernández ya había perdido la presidencia de la Sepi en octubre de 2019 pero mantenía su poder en la sombra.

La solución, según las notas atribuidas a Díez, pasaba por mantener una estructura paralela de control con personas afines en puestos estratégicos, que hiciera posible que el control del holding siguiera bajo su red.

Vicente, en la sombra

La salida de Vicente Fernández de la Sepi marcó el inicio de esa reordenación. Fernández había presidido el holding público entre junio de 2018 y octubre de 2019, cuando dimitió tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Las libretas intervenidas muestran que Díez interpretó aquella salida como un momento crítico. En una anotación de finales de 2019 escribió: "Si decidimos sacrificar a Vicente estamos abriendo la veda para que hagan lo propio con otros; ya estamos viendo que la verdad no es la prueba que más pesa".

La misma nota incluía una pregunta que resume el objetivo político y administrativo de la maniobra: "¿Dónde puede estar Vicente para que siga tutelando la acción de Sepi si tenemos claro que es la persona que reúne mejores condiciones?"

El grupo, según el sumario, no buscaba sólo recolocar a personas de confianza. Pretendía que Fernández mantuviera capacidad de tutela sobre el organismo público pese a haber abandonado formalmente el cargo.

Figueroa aparecía en ese contexto como un posible hombre de paja. Una figura interna, con conocimiento del funcionamiento de la Sepi, que podía servir para prolongar la influencia del núcleo duro.

El plan tampoco dejaba fuera a Leire Díez. Según el juez Santiago Pedraz, tras el nombramiento de Belén Gualda como presidenta de la Sepi, el grupo intentó que Díez fuera designada jefa de su Gabinete para "recuperar el control de Sepi".

La operación era delicada. Colocar a Díez junto a Gualda, una vez perdida la batalla porque Figueroa estuviera al mando, habría permitido acceder a la agenda, los expedientes, los contratos y los equilibrios internos del holding público.

La opción Gualda

Belén Gualda fue nombrada presidenta de la Sepi el 30 de marzo de 2021. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, llegaba desde la presidencia de Navantia, una de las empresas públicas integrada en el grupo.

Su designación cerró una etapa de interinidad y frustró parte de los movimientos que se estaban planteando Díez y Fernández. Sin embargo, el nombramiento abrió otra vía: situar a Leire como jefa de Gabinete de la nueva presidenta.

Según la documentación judicial, el grupo llegó a valorar esa opción de forma explícita. Díez escribió que había que "recuperar el control de Sepi" y añadió: "Aunque tenga que ser yo la que hable con el superjefe".

La frase refleja el nivel de ambición de la maniobra. No se trataba de una recolocación secundaria, sino de una operación para influir en uno de los organismos públicos con mayor capacidad económica del Estado.

La operación, finalmente, no prosperó. Leire Díez no entró en la Sepi. En noviembre de 2021 acabó contratada en Correos.

Tampoco Miguel Ángel Figueroa llegó a presidir el organismo. Continuó su trayectoria administrativa y, años después, regresó a la Junta de Andalucía, donde fue nombrado interventor general.

Áreas sensibles

El organigrama incautado no sólo distribuía cargos. También señalaba áreas de interés.

Díez anotó tres líneas de actuación bajo el área de Dirección de Participadas que aparece ligada a su Dirección de Gabinete: "Energía, militar y agroalim.". Es decir, energía, industria de defensa y agroalimentación.

La referencia apunta a una planificación por sectores dentro del holding público. Junto a Leire y Bartolomé Lora aparece el nombre de Juan Antonio Carrillo, vinculado al acceso de expedientes del caso Isofotón y Aznalcóllar.

El caso Aznalcóllar era uno de los procedimientos que más comprometían a Vicente Fernández. Fue la causa que precipitó su salida de la Sepi en 2019.

Isofotón, por su parte, también aparece como un expediente sensible dentro de las anotaciones de Leire. En ambos casos, las libretas de Díez sugieren interés por documentación judicial o administrativa que podía afectar al entorno de Fernández.

Según el sumario, Leire Díez realizó gestiones para sostener la posición de Fernández en el ámbito político. Entre ellas, contactos con Santos Cerdán relacionados con la querella derivada del caso Aznalcóllar.

El juez Pedraz atribuye a Cerdán un papel jerárquico en la presunta red. En su resolución, señala que los indicios lo vinculan con decisiones estratégicas, como la ubicación de investigados en puestos relevantes dentro de la Administración pública.

La dimisión de Figueroa

La aparición de Miguel Ángel Figueroa en las agendas de Díez ha tenido una consecuencia inmediata en Andalucía.

El hasta ahora interventor general de la Junta de Andalucía ha presentado su dimisión tras conocerse su vinculación con la trama investigada.

Fuentes oficiales del Gobierno andaluz sostienen que fue él quien puso el cargo a disposición por "razones personales". Figueroa había llegado a la Intervención General en enero de 2025.

Miguel Ángel Figueroa era interventor de la Junta desde enero de 2025 Junta de Andalucía

Su perfil era técnico y administrativo. Es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada.

Entre 2005 y 2009 fue interventor delegado de la Consejería de Educación. Después pasó por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el área de Control Financiero y por la División de Control de Gasto Público Sanitario.

En 2018 dio el salto a la Sepi con Vicente Fernández. Allí ejerció como director de Participadas III, en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente.

Esa etapa es ahora el centro de las pesquisas. Díez lo citó en sus agendas como "MAF" y lo situó como una pieza interna de referencia.

"Vct [Vicente Fernández] pedirá a MAF [Miguel Ángel Figueroa] vías de contacto", una de las anotaciones de Leire Díez en sus agendas. EL ESPAÑOL

Una de las anotaciones recogía: "Vct pedirá a MAF vías de contacto". Otra lo definía como los "ojos" del grupo en el holding público.

La Junta de Andalucía ya ha activado el procedimiento para sustituirlo al frente de la Intervención General, el órgano superior de control interno de la Administración autonómica.

El plan que aparece en las agendas de Leire Díez nunca llegó a ejecutarse como estaba previsto.

Vicente Fernández no recuperó el control formal de la Sepi. Miguel Ángel Figueroa no fue colocado al frente del organismo. Leire Díez tampoco consiguió convertirse en jefa de Gabinete de Belén Gualda.

Pero los documentos intervenidos permiten reconstruir una intención: preservar influencia dentro del holding público después de una salida forzada por problemas judiciales.

La pieza clave era Figueroa. Por su cargo, por su confianza con Fernández y por su conocimiento de la estructura interna, podía funcionar como enlace entre la Sepi y el núcleo que trataba de seguir tutelando sus decisiones.

El papel de Leire Díez era más político y operativo. Sus notas la presentan como una persona que diseñaba esquemas, identificaba puestos, señalaba contactos y planteaba vías para conservar capacidad de maniobra.

La investigación judicial determinará ahora el alcance penal de esas anotaciones y de las comunicaciones intervenidas. Por el momento, las libretas ya han tenido un efecto político inmediato: la caída de Figueroa en la Junta de Andalucía.

La Sepi aparece así como uno de los escenarios principales de la presunta trama de la fontanera. Un organismo estratégico, con presupuesto, empresas participadas y decisiones sensibles, que el grupo intentó mantener bajo influencia incluso después de perder el despacho principal.