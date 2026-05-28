El auto de Pedraz destapa pagos del PSOE a sus 'fontaneros': emitió facturas falsas por un importe de al menos 188.000 €

El juez señala una infraestructura estable de logística y viajes financiada por el PSOE para facilitar las actividades de la trama investigada.

El auto recoge intentos de soborno a fiscales, testigos y miembros de la Guardia Civil, así como la utilización de conceptos genéricos en facturas para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos.

Entre los pagos investigados figuran 43.225 euros a Leire Díez, 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo y 20.000 euros a la periodista Patricia López, canalizados mediante sociedades interpuestas.

El juez Pedraz destapa que el PSOE emitió facturas falsas para pagar al menos 188.000 euros a personas dedicadas a influir en causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.

El auto del juez Santiago Pedraz destapa los pagos del PSOE a sus fontaneros, encubiertos con facturas falsas, por importe de al menos 180.000 euros.

El objetivo de este grupo era mantener a un equipo dedicado a "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial" que perjudicase a Pedro Sánchez y al PSOE.

La investigación detalla el pago de un total de 188.225 euros, que van desde los 43.225 euros que cobró Leire Díez a través de la sociedad de Gaspar Zarrías y del despacho de Ismael Oliver, hasta los 125.000 cobrados por el abogado Jacobo Teijelo, pasando por los 20.000 euros para la periodista Patricia López.

El PSOE está en el origen de todos esos fondos que, según el auto, sirvieron para financiar una operación dirigida a influir en procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al propio partido.

El auto habla de una estrategia para "desestabilizar" causas, obtener información de fiscales, policías y guardias civiles, y preparar acciones contra investigadores de la UCO.

Los acusados se enfrentan a la imputación de delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

Leire Díez y Zaño

El primer caso afecta a Leire Díez, una de las grandes protagonistas de esta trama, y a la sociedad Zaño Sociedad Consultora SL, vinculada a Gaspar Zarrías.

Según el auto, Santos Cerdán habría pactado con Díez una remuneración de 4.000 euros mensuales con cargo a fondos del partido. La fórmula elegida habría sido canalizar esos pagos a través de la sociedad de Zarrías.

El origen de esta mecánica se encuentra en los días posteriores a una reunión en Ferraz. El 12 de mayo de 2024, Leire Díez planteó cómo quería que se hicieran los pagos.

"Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalukadi directamente, no? [sic]", asegura Leire a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. "No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar [sic]", concluye.

Finalmente, fue Zaño Sociedad Consultora SL, la empresa de Zarrías, la que llevó a cabo los pagos.

La idea era dar una apariencia mercantil a lo que el juez considera pagos por trabajos ligados a la "organización".

El primer ingreso se produjo el 26 de junio de 2024. El auto recoge que Díez recibió cuatro pagos de 4.000 euros, lo que suma 16.000 euros.

La resolución cita mensajes en los que la propia Díez muestra preocupación por la trazabilidad de esas cantidades.

Según el auto, cuando iban a dejar de producirse, Leire insistió a Vicente: "Pero tendrás que hablar con Santi también. Porque él es tu cliente en ultima instancia [sic]".

El juzgado interpreta esos mensajes como un indicio de que las facturas no reflejan una relación comercial real.

También sostiene que el objetivo era ocultar que el dinero procedía de la estructura socialista y que retribuía actuaciones vinculadas al plan investigado.

Leire y la vía Oliver

Cuando cesó la vía de Zaño, la trama organiza un nuevo mecanismo para canalizar dinero hacia Leire Díez. El protagonista es Ismael Oliver Romero, abogado y exdiputado socialista.

El PSOE pagó 27.225 euros a la sociedad Estudio Jurídico Loliver & Partners.

Según el auto, el pago se justificó mediante una nota de encargo firmada por la directora gerente federal del partido, Ana María Fuentes Pacheco.

El juez califica esa nota como "mendaz". Considera que no respondía a un servicio real prestado por Oliver al partido, sino a una fórmula para trasladar dinero a Leire Díez.

La mecánica descrita por el auto añade un segundo paso. Oliver habría transferido después los fondos a Leire Díez desde otra sociedad, Oliver Gruppe SL. El objetivo, según la resolución, era romper la trazabilidad entre el PSOE y la destinataria final.

El auto recoge además conversaciones en las que Oliver aconseja a Díez utilizar dos sociedades distintas para que los pagos "no se vinculen".

"Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece? [sic]", explicó Oliver.

También se explica cómo usaban conceptos genéricos en las facturas, como "consultoría legal y mercantil", para evitar que se conociera la naturaleza real del encargo.

Ismael Oliver expuso: "Tengo una duda que hemos de resolver antes de las transferencias que es qué concepto pongo en una y en otra [sic]", a lo que Leire respondió: "En la de la casa madre, consultoría legal y mercantil, por ejemplo. Y en la otra yo creo que también debería poner labores de consultoría [sic]".

Este punto resulta relevante para la investigación porque introduce una triangulación. El dinero sale de cuentas del PSOE, pasa por una sociedad profesional y termina en la órbita de Leire Díez a través de otra empresa.

Para el juez, ese recorrido no es casual, sino una forma de encubrir el origen y la finalidad de los fondos.

Patricia López

El tercer caso se refiere a la periodista Patricia López, ya fallecida.

El auto sostiene que el PSOE financió con unos 20.000 euros la difusión de informaciones y grabaciones útiles para la estrategia de la organización.

Algunas de esas grabaciones procedían del excomisario José Manuel Villarejo. La cantidad aparece en mensajes como "20K". El auto vincula ese pago con una campaña de publicidad.

La apariencia formal era la contratación de espacios o servicios publicitarios en su medio. La finalidad real, según el juzgado, habría sido apoyar la difusión de contenidos alineados con la llamada "Operación PSOE".

La resolución cita a Ion Antolín, entonces director de Comunicación del partido socialista.

En mayo de 2024, Antolín habría confirmado a Patricia López que la orden de pago estaba incluida en el "plan de medios" del partido.

El juez da especial importancia a este episodio porque no lo considera un simple gasto de comunicación. Lo vincula con la creación o impulso de un periódico utilizado para colocar informaciones de interés para la trama.

Por eso, el pago de 20.000 euros aparece dentro del bloque de financiación investigada y no como una partida ordinaria de publicidad.

Jacobo Teijelo

El último pago, el de mayor cuantía, se vincula al abogado Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán.

La investigación asegura que Teijelo habría recibido al menos 125.000 euros mediante pagos amparados por un supuesto encargo profesional.

La resolución sostiene que ese contrato tampoco respondía a un servicio ordinario, sino a una línea estratégica de la organización.

Según Pedraz, Teijelo fue designado responsable de la línea denominada "hidrocarburos".

Leire Díez llegó a afirmar a Teijelo: "Todo esto de los hidrocarburos ya te lo he adjudicado a ti [sic]".

Su cometido habría consistido en estudiar causas por fraude de carburantes para localizar posibles nulidades procesales.

Esas nulidades, según el plan descrito, podían servir luego para intentar trasladar argumentos a causas que afectaban al Gobierno o al PSOE.

El periodo investigado abarca desde abril de 2024 hasta junio de 2025. La resolución sostiene que los pagos al abogado se tramitaron mediante facturación considerada falsa y notas de encargo canalizadas por Leire Díez y Santos Cerdán.

Este último pago eleva hasta 188.225 euros el dinero confirmado que el PSOE destinó a financiar maniobras contra jueces, fiscales y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Sobornos frustrados

El juez Pedraz no se limita a recopilar los pagos consumados. También recoge intentos de soborno y ofrecimientos a personas clave para las causas judiciales.

Uno de los episodios afecta al fiscal José Grinda. El auto sitúa una reunión el 27 de febrero de 2025 entre Pere Rusiñol y el fiscal. Según la resolución, se le habría ofrecido el archivo de causas a cambio de un destino en el extranjero o dinero.

El auto menciona además una anotación en la agenda de Leire Díez que decía "300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor [sic]". El juez lo interpreta como un indicio vinculado a ese intento de soborno.

Otro caso afecta a María del Carmen Pano, testigo que declaró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Tras esa declaración, los investigados habrían valorado su "compra".

La investigación recoge un mensaje atribuido a Ismael Oliver: "Esta se vende. Debemos saber comprar".

Tras esto, se produjo un ofrecimiento de 50.000 euros a través de la abogada Leticia de la Hoz. El objetivo habría sido influir en la posición de la testigo para que rectificase su declaración sobre el dinero entregado en Ferraz.

El tercer intento se refiere al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que se encuentra investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

Según el auto, en dos reuniones durante marzo de 2025 se le ofreció asumir el pago de su nueva defensa jurídica. También se le habrían prometido ascensos tras una futura "purga" institucional.

"Que me olvidase del pago de la nueva defensa, que ellos harían que recuperara la trayectoria profesional que llevaba y me colocaría en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían [sic]", dejó escrito Villalba en un acta sobre sus reuniones con Leire.

El interés de la organización, según el juez, era obtener información sobre la UCO. En concreto, sobre mandos, procedimientos internos y agentes que trabajaban en investigaciones sensibles.

"Pasarle cuanta información tuviera del Fiscal Grinda así como de mandos de la UCO [concretamente Tecol Balas y Bonilas] y de la JI incluido el actual DAO y el Tecol Basilio Luis Sánchez Portillo involucrado en la OP Cataluña [sic]", explicaba Villalba.

Viajes y logística

Los falsos contratos y los intentos de soborno no son los únicos pagos que recoge el auto. También dedica un apartado a los gastos logísticos.

La resolución sostiene que empleadas administrativas del PSOE gestionaron billetes, reservas y desplazamientos de miembros de la trama.

Aparecen los nombres de Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez. Según el juez, ambas habrían tramitado viajes y alojamientos para personas vinculadas a las reuniones investigadas.

En el caso de Leire Díez, el auto recoge al menos cuatro viajes pagados por el partido. También menciona un desplazamiento de Javier Pérez Dolset a Zaragoza para una reunión de la organización.

Además, se añade el caso de una testigo clave en causas contra Grinda con la que Ismael Oliver intentó negociar y comprar su testimonio.

Se recoge una estancia en el hotel Radisson Red de Madrid los días 24 y 25 de octubre de 2024 y billetes de tren gestionados por el PSOE.

Estos gastos no forman parte de los 188.225 euros contabilizados anteriormente. Pero el juez los considera relevantes porque apuntan a una infraestructura estable y no a actuaciones aisladas.

El auto deja pendiente ahora la respuesta documental del PSOE. El juzgado busca facturas, contratos, notas de encargo, justificantes, reservas y comunicaciones internas.

Ese material debe permitir reconstruir si los pagos fueron reales o si sirvieron para sostener una operación paralela con fondos del partido.