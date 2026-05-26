Jupol pide el cese del comisario de Barajas del 'Delcygate' señalado en el 'caso Zapatero': "Daña la imagen de la Policía"

Jupol defiende que su continuidad en el cargo daña la imagen de la Policía Nacional y solicita su apartamiento hasta aclarar los hechos.

La investigación apunta a que facilitó negocios ilícitos en el aeropuerto de Cuatro Vientos y fue ascendido tras el 'Delcygate'.

El excomisario de Barajas está señalado por presuntamente recibir favores y gratificaciones del empresario venezolano Danilo Diazgranados.

Jupol exige el cese del jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, tras aparecer en el sumario del 'caso Zapatero'.

El sindicato de la Policía Nacional Jupol ha exigido esta mañana el cese del jefe superior de Policía de Canarias tras su aparición en el sumario del caso Zapatero.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, Jesús María Gómez Martín figura en el auto de la juez Collazos como presunto beneficiario de "favores y gratificaciones" por parte del empresario venezolano Danilo Diazgranados Manglano cuando aún era comisario de Barajas.

La investigación, elevada a la Audiencia Nacional, señala que se encontró en los registros de Plus Ultra una tarjeta de visitas a su nombre con su número de teléfono en la parte trasera y que, gracias a su intermediación, se habrían facilitado en el aeropuerto de Cuatro Vientos "negocios con procedencia ilícita".

El excomisario, ascendido en 2022 por Fernando Grande-Marlaska, fue uno de los hombres que acompañó a pie de pista a Koldo García, lugarteniente del exministro Ábalos, durante el aterrizaje de Delcy Rodríguez en el aeropuerto.

"Ante la extrema gravedad de los hechos conocidos públicamente, solicitamos el cese de su puesto de libre designación, siempre desde el máximo respeto a la presunción de inocencia", sostiene Jupol en un comunicado.

El excomisario de Barajas.

"Resulta además especialmente llamativo que el citado mando policial [...] fuera ascendido tras los gravísimos hechos conocidos públicamente como el Delcygate, en un contexto en el que otros altos mandos policiales implicados también fueron posteriormente recompensados con destinos en embajadas y agregadurías en el extranjero con importantes retribuciones económicas".

Fuentes del sindicato policial consultadas por EL ESPAÑOL recuerdan que el puesto de Jesús María Gómez Martín es de libre designación, y que esas escalas son directamente "nombramientos por parte de la Dirección General de Policía, es decir, Interior".

"Debería apartarse hasta que todo quede esclarecido. Es el puesto más importante de la Policía Nacional de Canarias. Pedimos lo mismo con el anterior DAO en el momento en el que surgieron las acusaciones. Sólo daña la imagen de la Policía Nacional".

El sindicato policial defiende la imagen del Cuerpo y recuerda que la investigación está siendo liderada por la UDEF.

Sin embargo, entiende que "una persona cuyo nombre aparece relacionado en un procedimiento judicial de semejante relevancia y gravedad no puede continuar al frente de una Jefatura Superior de Policía".

Los indicios sobre la presunta implicación del excomisario en la trama se recabaron a partir de un chat denominado 'DANILO-ESPAÑA' en el que participaron el abogado Miguel Palomero y el propio Diazgranados, y que fue intervenido en los registros del primero llevados a cabo en octubre de 2024.

En esos mensajes, la juez se refiere a Diazgranados como "súbdito venezolano" que mantiene "una relación personal y económica con alguien denominado Zorro, o Z o ZZZZ, quien ha sido identificado por como José Luis Rodríguez Zapatero".