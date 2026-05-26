Las dos caras de Zapatero en las agendas de 'Julito': de las labores humanitarias en Venezuela a los negocios con empresas chinas

Las claves

Las claves Generado con IA La agenda de 'Julito', presunto testaferro de Zapatero, revela posibles intervenciones en decisiones estratégicas como la liberación de presos en Venezuela y la repatriación del opositor Edmundo González. Las anotaciones también mencionan negocios con empresas chinas como Huawei, vinculados a contratos públicos en España y relaciones con figuras cercanas al expresidente Zapatero. Se hallaron archivos de excel enviados por Zapatero a 'Julito' Martínez con listados de destinatarios de informes de asesoría, involucrando a empresas como Air China o Netflix y mostrando una estructura financiera compleja. La investigación apunta a que empresas controladas por el entorno de Zapatero canalizaban fondos y gestionaban informes para clientes tanto identificados como desconocidos.

La trama Plus Ultra pudo haber tenido una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público como es la liberación de presos en Venezuela o en la intervención de agentes del CNI en relación con lo que parece corresponder con la repatriación del líder opositor venezolano Edmundo González.

Así lo refleja el juez José Luis Calama en el auto por el que el pasado 3 de marzo asumió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta causa de la que se inhibió el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid tras haber acordado en diciembre la detención, entre otros, del expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola y de Julio Martínez Martínez, 'Julito', considerado presunto "testaferro" del expresidente José Luis Zapatero.

En una agenda de color negro con la serigrafía 'Plus Ultra, Líneas Aéreas', intervenida en uno de los registros en casa de 'Julito', aparecen anotaciones manuscritas que, según el auto, "revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público".

Esas decisiones "trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario, al proyectarse directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil", sostiene la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en sus informes.

Entre estas actividades menciona la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes CNI en relación "con lo que parece corresponder con la repatriación de Edmundo González".

El líder opositor fue trasladado a España en septiembre de 2024 en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, a petición suya, después de haber permanecido varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas.

El Gobierno de España dispuso los medios diplomáticos y materiales necesarios para su salida y las autoridades venezolanas le concedieron un salvoconducto para abandonar la sede diplomática y viajar hacia España.

A su llegada, comenzaron los trámites para la solicitud de asilo, que posteriormente le fue concedido.

Negocios con China

En la agenda incautada en el registro, las reseñas se centraban principalmente en la situación de Venezuela, aunque también hablaban de negocios con empresas como Huawei.

Los investigadores vinculan las anotaciones sobre Huawei con una licitación pública para renovar routers y switches de la Red Ferroviaria de Interés General, un contrato de material adjudicado por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente el pasado 10 de marzo, según informa El Confidencial.

De acuerdo con el informe de la UDEF, el testaferro del expresidente del Gobierno escribió en su agenda el texto "Martes 8", "Datos fra.", "Huawei 100 fin de mes" y "400 contrato".

EL ESPAÑOL ya informó en agosto de 2025 de que el PP preguntó al Gobierno si Zapatero influyó a favor de los contratos que Interior adjudica a la empresa china Huawei.

En una batería de preguntas registradas en el Congreso, a raíz de las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL en aquellas fechas, el PP enumeró hasta cuatro nexos con el entorno de Zapatero que podrían haber permitido al régimen chino tejer una "red de influencias en las altas esferas del poder político", con el fin de favorecer en España a sus empresas satélite como Huawei, pese al veto de la Comisión Europea y de EEUU.

En primer lugar señalaban que Huawei ha fichado como jefe de seguridad a Segundo Martínez, que fue jefe de seguridad de la Moncloa durante la Presidencia de Zapatero.

Ya entonces se aludía al hecho de que la tecnológica china ha recurrido a "los servicios de agencias de comunicación" como 'What The Fav', gestionada por las hijas del expresidente Zapatero.

Y como informó este periódico, Huawei estuvo representada en Bruselas por la consultora Acento, fundada por Pepe Blanco, que fue ministro de Transportes en el Gobierno de Zapatero.

El excel compartido con 'Julito'

La Policía Nacional pone de relieve en uno de sus informes del caso Plus Ultra varios archivos de excel que el expresidente del Gobierno envió a su amigo 'Julito' Martínez con un listado de destinatarios de informes de asesoría de la empresa, clave de la causa, lo que evidenciaría su "posición directiva".

Allí aparecen diversas figuras del mundo empresarial nacional así como directivos de empresas como Air China o Netflix. Todos ellos integran alguno de esos listados de excel que envió presuntamente Zapatero, con sus direcciones de correo electrónico y cargos en las respectivas empresas.

En un informe, al que ha tenido acceso Efe, la UDEF alude a dos archivos enviados por Zapatero a Martínez, considerado el "lugarteniente" de la trama, con el nombre de 'lista AR OK" y "Direcciones email JM".

"En ambos listados, se encuentran destinatarios que son, a fecha de envío del fichero, clientes de la mercantil Análisis Relevante, teniendo suscrito un contrato de asesoramiento por el que esta empresa debía remitirles mensualmente un informe, que se correspondería con el que distribuye 'What The Fav'".

Análisis Relevante es una empresa de Julio Martínez que el juez califica de "instrumental" dentro de una estructura financiera para canalizar fondos de otras, como Plus Ultra, hacia Zapatero y su entorno.

'What The Fav' es la empresa administrada por las hijas del expresidente que maquetaba los informes elaborados por la anterior mercantil y una de las destinatarias de fondos, según la investigación.

La UDEF precisa que en el citado listado figuran "personas con las que, en este momento de la investigación" no han sido "hallados vínculos contractuales" con Análisis Relevante.

Considera que los informes mensuales elaborados por esta empresa y distribuidos por 'What The Fav' "se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos, según el contrato del que se trate, como a otros destinatarios respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago".

Para la UDEF, "estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística".

Considera que los indicios recabados dibujan "una dinámica según la cual José Luis Rodríguez Zapatero daría el visto bueno a un listado de receptores de los informes de asesoría emitidos" por Análisis Relevante, remitiendo dicho listado a Martínez.

Según el informe, cuando la empresa de las hijas del expresidente finalizaba el proceso de maquetación del informe, lo enviaba a un listado de clientes o destinatarios del que disponían previamente. Es decir, no lo hacía la empresa "que solicita y encarga el trabajo": Análisis Relevante.

Y señala otro archivo, "Direcciones ok", encontrado en un correo electrónico de 2022, que "parece derivar" de los anteriores listados remitidos presuntamente por el expresidente.