"Zapatero va a vigilar la limpieza de las elecciones jajaja": las 28 principales menciones al expresidente en los informes de la UDEF

La Policía considera a Julio Martínez Martínez como "testaferro" del expresidente al frente de una red de empresas, algunas en paraísos fiscales, que sirvió para canalizar pagos a Zapatero y a su familia.

La investigación detalla comunicaciones y reuniones con ministros como Ábalos y Escrivá que, según la Policía, se gestionaron para influir en la concesión de la ayuda pública a la compañía.

Informes de la UDEF sitúan a José Luis Rodríguez Zapatero con un "liderazgo no visible" en el entramado societario que investiga el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Los informes de la UDEF remitidos al Tribunal Central de Instancia número 2 de la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, colocan a José Luis Rodríguez Zapatero en una posición protagonista dentro de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.

El informe 1907/26 da cuenta del avance de las pesquisas. Analiza teléfonos intervenidos, documentación bancaria, información fiscal, inteligencia financiera y requerimientos realizados a la SEPI.

La Policía sostiene que detectó un "complejo entramado societario" formalmente instrumentalizado por Julio Martínez Martínez, pero en el que "el liderazgo no visible" lo ejercería Zapatero.

El informe 1908/26 compila las comunicaciones intervenidas. Su eje es la evolución de los contactos que, según la UDEF, permitieron a Plus Ultra acceder a la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.

En ese documento, la Policía afirma que Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra a través de su esposa, buscó "activamente" intermediarios con influencia para obtener financiación pública.

Zapatero aparece citado 210 veces entre ambos documentos: 84 menciones en el informe 1907/26 y 126 en el 1908/26.

Su nombre figura en conversaciones de WhatsApp, referencias a reuniones ministeriales, contratos, correos electrónicos, estructuras societarias, pagos, negocios internacionales y estrategias para evitar que su vinculación quedara expuesta.

Estos son los 28 episodios principales en los que aparece el expresidente en los informes:

1. La primera mención

La primera referencia relevante aparece el 30 de marzo de 2020, en plena crisis del covid y cuando Plus Ultra buscaba financiación para sostener su actividad.

Rodolfo Reyes (accionista mayoritario de la aerolínea) pregunta a Ramón Gordils (político venezolano y exviceministro para la Cooperación de Venezuela) si sería posible acudir al expresidente español para abrir una vía de influencia política.

"Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero. tema lobby politico Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento [sic]", asegura.

Conversación entre Rodolfo Reyes y Ramón Gordils el 30 de marzo de 2020 EL ESPAÑOL

Gordils, identificado en el informe como el primer puente hacia esa vía, responde con prudencia. Le dice que "habría que esperar un poco" porque "ahora mismo caería muy mal".

Pero añade una frase clave: "Que vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP".

La UDEF interpreta ese intercambio como el nacimiento de la "vía Zapatero". Hasta ese momento, Plus Ultra ya había explorado la "vía Ábalos". Reyes había pedido a Miguel Palomero, intermediario de la aerolínea, que buscara "dónde tocar puertas" y éste contestó: "Tocamos a Ábalos".

Ese mismo día, Reyes traslada a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, la posibilidad de recurrir al expresidente.

Sola le responde con una frase que los investigadores destacan por su tono: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

2. "El amigo le pregunta cómo van los avales"

El 16 de mayo de 2020, Manuel Fajardo escribe a Julio Martínez Sola y le transmite una pregunta: "Me pregunta el amigo que cómo van los avales".

La UDEF afirma que ese "amigo" era Zapatero. El contexto es la búsqueda de créditos ICO.

Plus Ultra había intentado obtener financiación bancaria, pero los bancos rechazaban operaciones con aerolíneas por el riesgo del sector.

Sola contesta a Fajardo que "los bancos dicen que el sector es de riesgo" y que no se estaba prestando a compañías aéreas. Añade que, salvo Iberia, no conocían líneas ICO concedidas.

Conversación entre Manuel Fajardo y Julio Martínez Sola el 16 de mayo de 2020 EL ESPAÑOL

Después pide ayuda de forma directa: "Manuel, si podéis empujar el tema te lo agradezco".

Fajardo le remite entonces a Julio Martínez Martínez. "Por favor ponte en contacto con Julio Martinez, no tu, otro Julio jaja te paso el contacto [sic]", escribe. Y remacha: "El te va ayudando. Habla con el. En el equipo del amigo estamos el y yo [sic]".

Para los investigadores, esa conversación dibuja la estructura inicial del equipo: Zapatero como "el amigo", Manuel Fajardo como contacto y Julio Martínez Martínez como operador en España.

3. Julio Martínez, "el lacayo"

Dos días después, el 18 de mayo de 2020, Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra, habla con Rodolfo Reyes sobre el contacto con el expresidente.

Reyes pregunta: "Vas estar en la conversación con Zapatero? [sic]". Roselli responde: "No con el directo. Hablo con un lacallo [sic]". La UDEF identifica ese lacayo con Julio Martínez Martínez.

Conversación entre Rodolfo Reyes y Roberto Roselli el 18 de mayo de 2020. EL ESPAÑOL

La conversación continúa con una alusión a la estructura mercantil que, según Roselli, les había presentado ese entorno: "Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por vendrá la mordida [sic]".

La expresión "finance boutique" aparece de forma recurrente en los informes. La Policía la usa para describir el entramado societario a través del cual, según su hipótesis, se canalizaron fondos procedentes de clientes que buscaban influencia.

4. "Instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero"

La vía inicial no fue la SEPI. Fue el ICO. La UDEF localiza en el ordenador de Roselli una carta dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Banco Santander. El archivo fue creado el 25 de mayo de 2020.

La carta indica que Plus Ultra se dirige al banco "siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero" para solicitar ayuda en la obtención de un crédito ICO.

El documento encaja con una conversación previa del 22 de mayo en la que Julio Martínez Sola dice haber recibido llamada de "Julio Martínez (Zapatero)" y reenvía los datos de Cendoya: "Vicepresidente Banco Santander España y Dtor Gral. Comunicación".

El 26 de mayo, Reyes pregunta a Roselli: "Como ves el tema Zapatero/santander ? [sic]". Roselli contesta: "Pues hoy hablamos. Parece que movió duro. Creo que algo puede salir". Reyes remata: "Ellos cobran si se mueven".

5. La reunión con Escrivá

El informe 1907/26 incorpora una referencia a una reunión celebrada el 7 de septiembre de 2020 entre Zapatero y José Luis Escrivá, entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La UDEF reproduce un mensaje enviado por Rubén Eladio López Martínez, director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, a Koldo García.

"Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en Ministerio de Trabajo", señala el mensaje. Koldo reenvía esa información a José Luis Ábalos.

El informe no detalla el contenido de la reunión, pero la introduce en la cronología de los hechos. Para los investigadores, esos contactos se producen cuando Plus Ultra ya había presentado su solicitud ante la SEPI y el expediente estaba en marcha.

La compañía necesitaba solucionar una deuda pendiente con la Seguridad Social para poder optar a recibir un rescate con dinero público.

6. La reunión con Ábalos

La UDEF menciona una reunión entre Zapatero y Ábalos a partir del análisis de las evidencias extraídas de la agenda de Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro de Transportes.

Según el informe policial, en esa agenda "se agendó y confirmó la celebración de un almuerzo entre el ministro José Luis Ábalos, y José Luis Rodríguez Zapatero".

La cita estaba prevista para las 14.00 horas del 15 de marzo de 2021. No era un encuentro a solas.

La nota policial añade que también figuraban José Andrés Torres Mora, que fue jefe de gabinete de Zapatero, y Antonio Fernández Poyato.

La convocatoria fue gestionada por "Carolina secretaria de Fomento" y trasladada al grupo "AGENDA FOMENTO", en el que aparecían, entre otros participantes, el propio Ábalos y Koldo García.

El contexto temporal es relevante. La reunión se sitúa seis días después de que el Consejo de Ministros autorizara, el 9 de marzo de 2021, el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros y apenas tres días después de la firma de los contratos de financiación, que permitieron la disposición inicial de fondos.

Para la UDEF, la existencia de esa comida encaja dentro de la cronología de contactos de alto nivel que rodearon el expediente de la aerolínea.

Los informes ya habían descrito dos vías de influencia: la de Ábalos, a través de Miguel Palomero y Koldo García, y la de Zapatero, a través de Ramón Gordils, Manuel Fajardo y Julio Martínez Martínez.

En este caso, ambas líneas aparecen conectadas en una cita directa entre el expresidente del Gobierno y el entonces ministro de Transportes.

7. "Vigilar la limpieza de las elecciones"

El 5 de diciembre de 2020, Julio Martínez Sola informa a Rodolfo Reyes de que Julio Martínez Martínez y Zapatero viajan a Caracas. "El tocayo y Zapatero rumbo a CCS", escribe. "Van a vigilar la limpieza de las elecciones". Después añade: "Jajajaja".

Los mensajes detallan la ruta. Volaban "vía SDQ", en referencia a Santo Domingo. Luego harían el tramo "SDQ CCS en avión privado". Sola precisa además que viajaban con Air Europa hasta República Dominicana y que Julio Martínez Martínez se alojaba en el Hotel Cayena.

Conversación entre Julio Martínez Sola y Rodolfo Reyes el 5 de diciembre de 2020. EL ESPAÑOL

Reyes contesta: "Me imaginé. Algo escuché". Y después remata con otra frase que la UDEF recoge por su carga contextual: "Zapatero aquí manda".

La Policía vincula esa conversación con el importante papel del expresidente en Venezuela y con la familiaridad con la que los directivos de Plus Ultra hablaban de sus movimientos.

8. El contacto "Z"

Julio Martínez Martínez tenía guardado el teléfono personal de Zapatero con una sola letra: "Z". Ese dato aparece en la investigación como un elemento más de la relación directa entre ambos.

La UDEF no lo trata como un detalle aislado. Lo conecta con mensajes, instrucciones, correos y reuniones en las que Julio Martínez Martínez aparece como intermediario operativo del expresidente.

La letra "Z" se convierte además en una clave interna. Más adelante, en conversaciones del grupo de Plus Ultra, Alejandro Delgado presume de haber hablado con la prensa sin mencionar "ni J ni Z".

La UDEF interpreta que "J" alude a Julio Martínez Martínez y "Z" a Zapatero.

9. Los clientes de Análisis Relevante

La investigación policial dedica un apartado específico al "liderazgo de la red organizada".

Según la UDEF, Julio Martínez Martínez aparecía formalmente como titular o gestor de varias sociedades, pero esa estructura ocultaría la "verdadera dirección ejercida" por Zapatero.

Uno de los ejemplos es Análisis Relevante. La UDEF sostiene que Zapatero daba el visto bueno al listado de receptores de los informes de asesoría de esa mercantil.

El 6 de julio de 2021, el expresidente remite a Julio Martínez Martínez dos archivos Excel: "LISTA AR OK.xlsx" y "DIRECCIONES EMAIL JM.xlsx".

En esas listas figuran, entre otros, Julio Martínez Sola, vicepresidente de Plus Ultra; Antonio Fernández, presidente de Aldesa; Francisco Flores y Softgestor; y Domingo y Guillermo Amaro, vinculados a Alaska Ilimitada, después Inteligencia Prospectiva.

La UDEF ve en ese envío una prueba de dirección: Zapatero no sería un mero asesor externo, sino quien validaba clientes.

10. Los informes y Whathefav

La mecánica de los informes también aparece detallada. Según la UDEF, Sergio Sánchez Benítez elaboraba informes para Análisis Relevante.

Después los remitía a Whathefav, la sociedad vinculada a las hijas de Zapatero, que se encargaba de la maquetación y posterior difusión al listado de clientes previamente validado por el expresidente.

La supervisión operativa recaía en Julio Martínez Martínez. El informe describe así una cadena: Zapatero validaba destinatarios; Análisis Relevante encargaba o emitía los informes; Whathefav los maquetaba; y Julio Martínez Martínez coordinaba la distribución.

11. Sociedades offshore

La UDEF afirma que hay constancia de la creación, "siguiendo las indicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero", de una sociedad en territorio offshore denominada Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco.

Esa sociedad estaría participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, una mercantil del entorno de Julio Martínez Martínez.

La Policía añade un dato clave: Idella había firmado con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate público. Es decir, 530.000 euros más IVA.

Balance de la cartera de inversión de la sociedad constituida por Julio Martínez Martínez en las Islas Vírgenes Británicas. EL ESPAÑOL

El informe plantea la posibilidad de que Lanside se creara para recibir esa cantidad en una cuenta extranjera, por la cercanía temporal entre el contrato con Plus Ultra, el inicio de las gestiones en Dubái y la falta de constancia del pago en España.

La UDEF no se limita a Dubái. En el mismo apartado, menciona "otras sociedades y fondos radicados en territorios offshore". Entre ellas aparece Landside Holding Ltd., una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas y presidida y representada por Julio Martínez Martínez.

Según el informe, esa mercantil figura en un documento denominado "Mandate Landside Holding". El texto recoge un acuerdo para que Lanside Holding Ltd. actuara en nombre y representación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, en una negociación con la sociedad Noor Capital, PSC.

El contrato incorporaba unos honorarios del 8,75% de los fondos recaudados durante esas negociaciones. Ese porcentaje debía abonarse al representante designado: Julio Martínez Martínez, a través de su sociedad.

La Policía también cita Panacorp Casa de Valores, vinculada al préstamo participativo analizado en el expediente de Plus Ultra. En un audio del 17 de diciembre de 2020, Roberto Roselli habla con Rodolfo Reyes sobre las preguntas de la SEPI relativas a PANACORP y afirma que estaban preparando documentos de "maquillaje".

"Después ya durante el tiempo mandaremos y veremos cómo podemos hacer para ir moviendo dinero", añade.

Para la UDEF, tanto la sociedad de Dubái como LANDSIDE HOLDING LTD y las operaciones vinculadas a PANACORP muestran la existencia de una arquitectura internacional alrededor del entramado.

El objetivo, según la tesis policial, sería canalizar fondos y articular negocios fuera de España mediante estructuras formalmente controladas por Julio Martínez Martínez.

12. Evitar la vinculación Zapatero - Julio Martínez

La UDEF sostiene que la red intentó evitar que la relación entre Zapatero y Julio Martínez Martínez fuera visible.

Los investigadores describen una "estrategia de desvinculación" para impedir que el expresidente apareciera públicamente ligado a la actividad del entramado. Incluso se coordinaban para ir a actos por separado.

Ese esfuerzo contrastaría con comunicaciones internas en las que se enviaban correos a Julio Martínez Martínez, pero redactados como si el verdadero destinatario fuera Zapatero.

El objetivo, según la Policía, era mantener a Julio Martínez Martínez como rostro formal de las sociedades y preservar al expresidente como dirección no visible.

Esa idea aparece de nuevo cuando se analiza la estructura jerárquica: Zapatero en la cúspide, Julio Martínez Martínez como titular formal y operador, y empleados administrativos como Gertrudis Alcázar o Cristóbal Cano ejecutando el día a día.

13. Julio Martínez como "testaferro"

La UDEF llega a definir a Julio Martínez Martínez como "testaferro" de Zapatero. Los motivos que expone son tres.

Primero, Martínez actuaría como interlocutor habitual con los clientes. Segundo, recibiría y ejecutaría órdenes directas del expresidente. Tercero, figuraría al frente de un entorno societario destinado a canalizar fondos.

La Policía subraya que ese trasvase de dinero se amparaba en contratos de asesoría que actuarían como "mera justificación documental de cara a terceros".

14. Las cartas a la oficina de Zapatero

La investigación también salta de Plus Ultra a los otros negocios internacionales que operaba José Luis Rodríguez Zapatero.

El informe 1907/26 incluye una carta de intenciones enviada el 30 de octubre de 2023 por China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. a la "Oficina del Presidente Zapatero".

El documento aparece en una conversación de enero de 2024 entre Domingo Amaro Chacón y Julio Martínez Martínez.

Carta de China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. para Zapatero. EL ESPAÑOL

Amaro habla de compradores chinos "listos para comprar barcos" de petróleo y de la necesidad de preparar una LOI, siglas de Letter of Intent (una carta de intenciones).

"Esta es una empresa que depende del partido comunista chino", escribe Amaro. Añade que "el líder se reunió con ellos en China" y que, según la carta, pedían que los dirigieran a gobiernos e instituciones confiables para comprar materias primas "de inmediato".

La UDEF interpreta que, para acceder a la compraventa de petróleo venezolano, los clientes debían canalizar la operación a través de la red liderada por Zapatero.

15. Zapatero y Gate Center

Gate Center aparece como otra pieza del mapa. La UDEF lo describe como un think tank (grupo de expertos) con sede en Madrid, fundado en 2022, centrado en tendencias globales, económicas, sociales y tecnológicas, con foco en el Sur Global.

En su página web, según recoge la Policía, Zapatero figura como presidente del Consejo Asesor.

Gate Center también aparece en la parte financiera. Según inteligencia financiera citada por la UDEF, habría abonado 352.980 euros al propio Zapatero y 171.727 euros a Whathefav.

16. Los cobros de Zapatero y su familia

Los informes dedican varias páginas a los beneficiarios finales de los fondos.

Según la UDEF, Análisis Relevante remitió 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. Gate Center remitió 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. Thinking Heads abonó 681.318,04 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.

La Policía añade que Inteligencia Prospectiva, sociedad "sin prácticamente ingresos al margen de las aportaciones de sus socios" y con movimientos por 2,66 millones entre 2020 y 2025, remitió 368.258,72 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center. En total, casi 1,2 millones.

También se mencionan transferencias desde Whathefav a cuentas de Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Laura habría recibido 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Alba, 199.904,25 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas, según el informe, Zapatero constaba como autorizado.

17. La llamada de Zapatero a Sola

El 30 de abril de 2020, Rodolfo Reyes informa a Ramón Gordils de que Julio Martínez Sola ya había hablado con el expresidente. "Julio hablo con ZP. 11 min. Le explico todo [sic]", escribe Reyes.

Gordils responde: "Así es que se gobierna". Luego pregunta: "Quedo optimista? [sic]".

Conversación entre Rodolfo Reyes y Ramón Gordils el 30 de abril 2021 EL ESPAÑOL

Reyes contesta que Zapatero "dijo que iba a averiguar" y que Sola llamaría a Fajardo para explicarle cómo había ido la llamada.

Para la UDEF, esa conversación refuerza la existencia de un contacto directo entre la cúpula de Plus Ultra y el expresidente desde una fase temprana.

18. El "pana Zapatero"

El 22 de julio de 2020, después de la reunión con Pedro Saura, Rodolfo Reyes usa una expresión muy reveladora. "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás [sic]".

La frase aparece tras un mensaje que informaba de que la reunión en Transportes había ido bien y que se notaba que les habían recibido por "altas recomendaciones".

La palabra "pana", en el contexto venezolano, se utiliza para referirse a un amigo o persona cercana. La UDEF la recoge como muestra del buen entendimiento y de la confianza que Reyes atribuía al papel del expresidente.

Conversación entre Rodolfo Reyes y Raif El Arigie el 22 de julio de 2020. EL ESPAÑOL

Aquella reunión también está acreditada en los mensajes. Julio Martínez Sola explicó a Rodolfo Reyes que recibieron una llamada de la secretaria de Saura "de parte del ministro" y que la reunión sería el 22 de julio a las 12:00 "Roberto y yo, nadie más".

Tras el encuentro, los directivos transmiten que Transportes no decidiría qué compañías recibirían ayuda, pero sí podía "hablar bien" de ellas.

El mensaje reenviado dice: "El papel del ministerio será únicamente 'hablar' bien de las compañías, que en nuestro caso lo tenemos asegurado".

Ese cruce sirve a la UDEF para sostener que las dos vías -Ábalos y Zapatero- acabaron confluyendo.

19. El 'Grupo Zapatero'

El concepto de 'Equipo Zapatero' o 'Grupo Zapatero' aparece en varias conversaciones, aunque a veces bajo fórmulas indirectas.

Manuel Fajardo habla del "equipo del amigo" y coloca dentro de él a Julio Martínez Martínez y a sí mismo. El "amigo", según la UDEF, es Zapatero.

La Policía amplía esa estructura con otros nombres. Julio Martínez Martínez sería el operador principal en España. Manuel Fajardo, el enlace inicial vinculado a Venezuela.

María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina del expresidente, ejecutaría órdenes en el día a día. Cristóbal Cano Quiles cumpliría un papel equivalente en el entorno societario de Martínez.

En los mensajes del 21 de agosto de 2020, los directivos de Plus Ultra hablan del "amigo del Zapa" y de la necesidad de que ese equipo "mueva el expediente dentro de la SEPI".

20. Que "Zapatero hable con la SEPI"

El 16 de septiembre de 2020, con la solicitud ya presentada, Roselli envía un audio a Rodolfo Reyes.

El director financiero explica que el expediente está parado porque la SEPI no tiene personal suficiente para revisar las solicitudes. "Julio llamó al contacto y... macho... el tipo le dijo que la vaina estaba paradísima porque la SEPI no tiene gente para ver expedientes y no lo han ni visto [sic]", dice.

Después plantea la solución: "no sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI [sic]".

La frase muestra que Plus Ultra no sólo esperaba asesoramiento, sino una intervención directa para acelerar el expediente.

21. Reunión entre Camilo y Zapatero

Camilo Ibrahim Issa, empresario venezolano vinculado a Plus Ultra, aparece en febrero de 2021.

El 6 de febrero, Rodolfo Reyes pide a Julio Martínez Sola que organice una comida entre Camilo, el "tocayo" -Julio Martínez Martínez- y el propio Sola.

"Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa", escribe Reyes. Sola responde que ya lo sabía y añade un detalle relevante: "De hecho, me pregunto el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilo en Plus [sic]".

La conversación sitúa a Zapatero y a Julio Martínez Martínez al tanto de la estructura accionarial de la aerolínea en plena fase final del rescate.

22. El enfado de Zapatero con Roselli

El 15 de abril de 2021, ya concedida la ayuda, Julio Martínez Sola avisa a Rodolfo Reyes de que Julio Martínez Martínez le ha llamado: "Me acaba de llamar el tocayo. Muy muy cabreado".

Según Sola, a Martínez le había llamado "su jefe" y estaba "muy enfadado" por una entrevista y una portada vinculadas al rescate.

La UDEF interpreta que "su jefe" es Zapatero y que ese episodio demuestra que el expresidente seguía directamente los acontecimientos y las derivadas mediáticas de Plus Ultra.

Reyes intenta quitar gravedad al asunto. "La empresa debe desmarcarse de los temas políticos", responde. Pero Sola insiste: "Pero si que si no hubiéramos dado la entrevista no hubiera salido [sic]".

23. La broma con Mr Bean

El 29 de abril de 2020, Julio Martínez Sola informa a Rodolfo Reyes de que ha hablado con Manuel Fajardo y que Zapatero le va a llamar.

Sola cuenta que tuvo que cambiar la foto de perfil porque aparecía con unos tirantes españoles: "He tenido que cambiar mi foto de perfil. Jajajaja Los tirantes españoles Jajajaja".

Conversación entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola el 29 de abril de 2020. EL ESPAÑOL

Reyes le dice que ya ha visto que está "muy corporativo". Sola responde con una broma: "Pondré la de mr bean. Es igual a Zapatero [sic]".

La frase no tiene relevancia jurídica por sí misma, pero la UDEF la incorpora como parte del contexto de familiaridad con el que se preparaba el contacto con el expresidente.

24. "Meterle chola al Zapa"

El 1 de septiembre de 2020, Plus Ultra presenta formalmente su solicitud de ayuda ante la SEPI. Ese mismo día, Roselli escribe en un chat de directivos: "Pues ahora es meterle chola al Zapa".

La expresión venezolana equivale a presionar o empujar. Roselli añade que ese día hablarían con el "tocayo" y que tenían que conseguir que el proceso fuera rápido.

La UDEF vincula esa frase con la expectativa de que Zapatero y Julio Martínez Martínez aceleraran la tramitación tras la presentación formal del expediente.

25. "Zapa es nuestro contacto"

El 9 de septiembre de 2020, los directivos comentan la posibilidad de que trascienda públicamente la relación con Zapatero.

La preocupación era clara: que se filtrara que el expresidente trabajaba para Plus Ultra o que estaba interviniendo en su favor.

Según Santiago Fernández Lena le cuenta a Roberto Roselli, un trabajador de Plus Ultra estaría filtrando información, afirmándose que los de la compañía Gowair conocían que su contacto de la red de influencia era Zapatero".

"Los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto", afirma Fernández Lena. "Todo lo que hablamos en comite que es confidencial este pana lo dice", concluye.

En esa conversación, según el resumen aportado por la investigación, se habla de Zapatero como el contacto de la compañía.

Esa idea encaja con otras frases de los días anteriores y posteriores: "meterle chola al Zapa", "que Zapatero hable con alguien en la SEPI" o "nuestro pana Zapatero detrás".

La UDEF interpreta ese conjunto de mensajes como indicio de que el expresidente era visto por la aerolínea como la palanca principal para mover el expediente.

26. "El 100% de seguridad"

El 22 de septiembre de 2020, Julio Martínez Sola escribe a Rodolfo Reyes antes de reunirse con Julio Martínez Martínez.

"Lo que quiero, es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad [sic]", afirma.

El objetivo era obtener una garantía verbal. Con esa respuesta, continúa Sola, podrían buscar un banco para un crédito puente. Reyes contesta: "Necesitamos ese empujón".

La frase muestra hasta qué punto Plus Ultra pretendía convertir la influencia política en una certeza financiera antes incluso de la resolución formal.

27. "Sin que la embajada intervenga"

El 29 de enero de 2021, Julio Martínez Sola informa a Rodolfo Reyes de una nueva intervención de Zapatero.

"Mañana Zapatero interviene directamente", escribe. "Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España". Reyes responde: "Excelente".

La conversación se refiere a permisos de vuelo y aparece en un contexto de gestiones con Venezuela.

La UDEF la incorpora como otro ejemplo de actuación directa atribuida al expresidente y de la voluntad de sortear canales diplomáticos ordinarios.

28. Sin mencionar "ni J ni Z"

El 6 de abril de 2021, en el chat "Sala situación pula", Alejandro Delgado presume de haber hablado con medios sin citar a los dos nombres sensibles.

"Vieron cómo yo no meto ni J no Z. Ni vosotros ni mariqueras [sic]", escribe. Raif El Argie le felicita: "Te felicito Ale. Mantente digno".

La UDEF interpreta que "J" corresponde a Julio Martínez Martínez y que "Z" alude a Zapatero, identificado así en el teléfono del propio Julio.

El mensaje resume una de las obsesiones que recorre los informes: obtener ayuda, mover contactos y cobrar servicios, pero sin que quedara expuesta la relación entre la aerolínea, Julio Martínez Martínez y el expresidente.