Zapatero se reunió en Pekín con la empresa del PC Chino que le nombró intermediario para la compra de petróleo venezolano

La carta enviada a Zapatero detallaba el interés chino en contratos a largo plazo y en proyectos de refinerías, solicitando contactos con gobiernos o empresas para cerrar los acuerdos.

La UDEF adjunta conversaciones entre colaboradores de Zapatero y empresarios venezolanos, donde se menciona su papel de "líder" y las gestiones con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Una carta de intenciones fechada el 30 de octubre de 2023 ofrecía a Zapatero un contrato de hasta 20 años para facilitar la compra de petróleo, gas y minerales.

Zapatero se reunió en Pekín con la empresa estatal del Partido Comunista Chino que lo nombró intermediario para la compra de petróleo venezolano.

José Luis Rodríguez Zapatero se reunió en Pekín con la empresa del Partido Comunista Chino (PCCh) que le nombró intermediario para compra de petróleo venezolano.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se adjunta una carta de intenciones de la empresa del régimen chino dirigida a Zapatero.

Dicha carta está fechada el 30 de octubre de 2023, dos semanas después de que Zapatero acudiera a Pekín invitado por el PCCh.

Carta de China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. para Zapatero EL ESPAÑOL

El expresidente del Gobierno estuvo en Pekín entre el 16 y 18 de octubre de 2023.

Zapatero asistió al III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda y se reunió con Liu Jianchao, máximo responsable de Relaciones Internacionales del PCCh.

El exlíder del PSOE también tuvo una cita con Guo Yezhou, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh.

Tras este viaje, Zapatero, según recoge la UDEF en su oficio, fue nombrado intermediario para la compra de petróleo venezolano por parte del Partido Comunista Chino.

El expresidente del Gobierno volvió a China después de recibir la carta de intenciones y se volvió a entrevistar con Jianchao y Yezhou en noviembre de 2023.

Liu Jianchao, ministro del Departamento de Enlace Exterior del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), se reúne en Pekín con el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero hizo de intermediario obligatorio para la venta del petróleo del chavismo, tal y como detalla la UDEF en su informe y al que ha tenido acceso este periódico.

La carta de intenciones (LOI, por sus siglas en inglés) revela que el PCCh ofrece a Zapatero un contrato de larga duración, entre 5 y 20 años.

"Nosotros, China International Cultural Technology Resources Group Co., Ltd. (CICTR), estamos preparados, dispuestos y capacitados para adquirir petróleo crudo (de diversas calidades), gas natural licuado, petróleo, coque de petróleo y minerales procedentes de distintas jurisdicciones para su venta dentro de nuestra red", comienza la carta.

"Preferimos contratos a largo plazo (de 5 a 20 años). También nos gustaría participar en proyectos de renovación de refinerías a nivel mundial", detalla la empresa del régimen chino.

"Por favor, tengan la amabilidad de proporcionarnos información sobre posibles socios: gobiernos, corporaciones comerciales designadas por gobiernos y titulares independientes de derechos sobre materias primas", concluye.

La carta aparece firmada y enviada a la Oficina del Presidente Zapatero situada en la calle Ferraz, 70. Este despacho fue registrado por la UDEF el pasado martes tras la imputación de Zapatero.

La UDEF recoge en su informe una conversación entre Domingo Amaro Chacón, venezolano administrador de Inteligencia Prospectiva SL, y Julio Martínez, al que los policías describen como el "testaferro" del expresidente del Gobierno.

Los whatsapps entre Domingo Amaro Chacón y Julio Martínez están fechados el 23 de enero de 2024, tres meses después de que la carta fuera enviada a Zapatero.

"Philippe Apikian y los chinos listos para comprar barcos. Listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petroleo Pero necesitan la información de sobre que producto se hace la carta de intención. La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos [sic]", escribe Domingo Amaro Chacón.

Mensajes de Domingo Amaro Chacón sobre el interés de una empresa china por el petróleo venezolano. EL ESPAÑOL

"La Dama" era como se refería la trama a Delcy Rodríguez, la entonces vicepresidenta de Venezuela y amiga personal de Zapatero.

Amaro Chacón también denominaba "líder" a José Luis Rodríguez Zapatero y detalla en la conversación la reunión que tuvo el expresidente con el PCCh en noviembre de 2023.

"Sí, pero debemos tener claro que vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino. Es un grupo estatal del PCC, para la compra de materias primas. El Líder se reunió con ellos en China. Tal como expresa su LOI, piden que los dirijan a los gobiernos, instituciones confiables para comprar esos productos de inmediato [sic]", escribe el venezolano vinculado a Zapatero.

Estos mensajes revelan también la posición jerárquica de "líder" que tenía Zapatero sobre la empresa Inteligencia Prospectiva y los venezolanos que ejercían de testaferros en el negocio del petróleo procedente del chavismo.