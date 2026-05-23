El informe de la UDEF acredita que Zapatero felicitó desde su móvil a la trama de Plus Ultra por sus gestiones en Venezuela

El rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra por parte del Gobierno benefició a la aerolínea y supuso una comisión del 1% para Zapatero.

Julio Martínez, considerado testaferro de Zapatero, gestionó los permisos con el general chavista Teixeira Díaz, presidente del INAC venezolano.

El informe policial revela mensajes y correos que sitúan a Zapatero liderando una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La UDEF acredita que Zapatero felicitó por móvil a la trama de Plus Ultra por sus gestiones para obtener permisos de vuelo entre Madrid y Caracas.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acredita que José Luis Rodríguez Zapatero felicitó desde su móvil a la trama de Plus Ultra por sus gestiones en Venezuela.

El oficio policial, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, recoge mensajes y emails de Zapatero que revelan su liderazgo en una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El expresidente del Gobierno envió a Julio Martínez Martínez un mensaje el 31 de julio de 2021 a las 18:36 horas felicitándole por lograr los permisos de vuelos entre Madrid y Caracas para Plus Ultra.

"En tiempo y en forma. Exitosa gestión...", escribió Zapatero desde su teléfono móvil a Julio Martínez Martínez.

La UDEF concluye que Julio Martínez, dueño de empresas como Análisis Relevante SL, era el "testaferro" de Zapatero.

Además, el informe policial acredita que era el teléfono privado de José Luis Rodríguez Zapatero el que se ocultaba tras el contacto "Z" en la agenda de su amigo Julio Martínez.

El mensaje fue enviado por el expresidente del Gobierno después de que Julio Martínez hiciera, bajo su supervisión, las gestiones oportunas con el general chavista Juan Manuel Teixeira Díaz.

Este general del ejército era el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC).

Fue la máxima autoridad aeronáutica venezolana encargada de gestionar los permisos de vuelo y con la que interactuó directamente Julio Martínez Martínez en nombre de Plus Ultra.

Teixeira envía a Julio Martínez un convenio de pago firmado entre el INAC y Plus Ultra en el que se recoge que la compañía aérea tiene una deuda por un importe de 258.618 dólares y que aún no se ha realizado ningún pago.

Carta de Juan Manuel Teixeira EL ESPAÑOL

Posteriormente, Teixeira informa a Julio Martínez que Plus Ultra está operando vuelos no autorizados por el Gobierno de Venezuela.

El general chavista envía un mensaje a Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de Plus Ultra.

El chat entre Teixeira y Julio Martínez Sola EL ESPAÑOL

Sin embargo, las gestiones realizadas por el "Grupo Zapatero" darían su fruto y Teixeira envió el día 30 de julio de 2021 unos pantallazos con los vuelos autorizados de Plus Ultra.

Vuelos de Plus Ultra autorizados por Venezuela EL ESPAÑOL

Un día después, Zapatero felicitó a su "testaferro" Julio Martínez. Este mensaje revela que el expresidente del Gobierno estaba detrás de las gestiones para favorecer a Plus Ultra.

Esta fue una de las varias gestiones que el 'Grupo Zapatero' llevó a cabo a favor de los intereses de Plus Ultra y aprovechando los contactos y nivel de influencia del expresidente.

Siendo el rescate de 53 millones de euros por parte del Gobierno el gran logro en favor de la aerolínea, una ayuda sin la cual la continuidad de la empresa era casi imposible y de la cual se benefició, gracias al 1% de comisión, José Luis Rodríguez Zapatero.