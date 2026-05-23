Ábalos negoció con el fiscal entregar información sobre Zapatero pero Koldo se lo impidió de forma agresiva

Pese a evitar inicialmente la prisión provisional, tanto Ábalos como Koldo ingresaron en prisión cinco meses después y están implicados en varias causas judiciales por corrupción.

La tensa reunión entre Ábalos y Koldo ocurrió el 22 de junio de 2025, antes de la declaración del exministro ante el Tribunal Supremo.

Koldo García, exasesor de Ábalos, lo amenazó física y verbalmente para impedir que colaborara con la Fiscalía y entregara pruebas contra Zapatero.

José Luis Ábalos negoció con la Fiscalía Anticorrupción entregar información que implicaría a José Luis Rodríguez Zapatero en delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

José Luis Ábalos negoció un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para entregar información que inculpara a José Luis Rodríguez Zapatero en los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Sin embargo, Koldo García, de forma agresiva, amenazó física y verbalmente a Ábalos y le obligó a retractarse.

Según ha conocido EL ESPAÑOL por fuentes presenciales en la reunión, los hechos ocurrieron el domingo 22 de junio de 2025 en el despacho del entonces abogado de Ábalos, José Aníbal Álvarez, antes de la declaración del exministro en el Tribunal Supremo.

Estaba decidido a inculpar a Zapatero en el rescate de Plus Ultra ante el riesgo de terminar en prisión provisional. Menos de medio año después, Ábalos y Koldo entraron en la cárcel.

Y once meses después de aquel amago de pacto del exministro para entregar información, Zapatero está imputado como líder de una red de tráfico de influencias.

El 5 de junio de 2025 se había conocido el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Santos Cerdán y las grabaciones realizadas por Koldo García al entonces secretario de Organización del PSOE y a José Luis Ábalos.

Los audios eran explícitos: Cerdán, Ábalos y Koldo se repartían comisiones procedentes de contratos de obras públicas.

Tras ese informe, el magistrado Leopoldo Puente citó a declarar a Ábalos y Koldo el 23 de junio, y a Cerdán una semana después.

El entonces abogado de Ábalos, José Aníbal, le aconsejó llegar a un pacto con la Fiscalía ante la cantidad de indicios que había sobre él.

Ábalos se negaba a colaborar, pero empezó a valorar la posibilidad de entregar información sobre un presunto cobro de comisiones de Zapatero.

Amigos y familiares, según fuentes del caso, aconsejaron entonces a Ábalos aceptar un pacto, colaborar y evitar el ingreso en prisión provisional.

Días antes de su declaración, Ábalos está convencido de entregar pruebas y asegurar en el Supremo que Zapatero cobró comisiones ilegales por el rescate de Plus Ultra.

El sábado, 21 de junio, la defensa de Ábalos filtra a varios medios de comunicación que el exministro valora llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

En el programa LaSexta Xplica, el periodista Alfonso Pérez Medina da la exclusiva de esa negociación con la Fiscalía y la intención del exministro de entregar la cabeza de Zapatero.

A lo largo de la noche del sábado, Ábalos y Koldo se intercambian recados a través de varios periodistas.

Koldo hace saber a Ábalos que si llega a un pacto con la Fiscalía, él contará el lunes en el Supremo que el exministro era el "jefe" de la organización criminal.

Es el momento más tenso en la relación entre Ábalos y Koldo desde que el exasesor fuera detenido en febrero de 2024.

El "binomio", como lo definió la UCO en sus informes, está a punto de romperse.

Cita en la calle Goya

Los abogados de ambos -José Aníbal y Leticia de la Hoz- pactan una reunión el domingo a las 17.00 horas.

La cita tiene lugar en el despacho de José Aníbal, situado en la calle Goya de Madrid. Koldo acude acompañado por un abogado del despacho IDBO.

Cuando Koldo ve a Ábalos le amenaza, y va subiendo el tono. "Casi llegan a las manos", aseguran fuentes presenciales de esa reunión a EL ESPAÑOL.

De forma agresiva logra, finalmente, impedir que Ábalos entregue información de Zapatero a la Fiscalía Anticorrupción.

La reunión dura una hora y cuarto. A las 18:15, Koldo y su abogado abandonan el despacho de la defensa de Ábalos.

El exministro permanece reunido junto a su abogado hasta las 20:30.

Koldo y Ábalos, tras la tensión inicial, mantuvieron un encuentro en privado sin la presencia de sus abogados.

Fue entonces cuando el exasesor disuadió al exministro de su idea de colaborar con la Justicia.

Ábalos le recriminó a Koldo que le grabara sin su consentimiento. Sin embargo, llegaron a un pacto para llevar una estrategia conjunta de defensa.

A la mañana siguiente, Koldo se acoge a su derecho a no declarar. Ábalos sí lo hace, pero no reconoce ningún delito.

La Fiscalía Anticorrupción, finalmente, no pidió prisión provisional para ninguno de los dos.

Sin embargo, Ábalos y Koldo ingresarían en prisión cinco meses después de aquella tensa reunión en la calle Goya.

El 27 de noviembre de 2025, el exministro y el que fue su mano derecha ya duermen en Soto del Real (Madrid) por riesgo de fuga, tras una vistilla pedida por la Fiscalía Anticorrupción.

En la actualidad continúan en prisión, aunque a la espera del fallo del Tribunal Supremo tras haberse celebrado el juicio del caso Mascarillas.

Ambos tienen abierta otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán, por haber presuntamente cobrado comisiones a cambio de contratos de obras públicas.