Rebeca Pérez se convierte en la primera alcaldesa en la historia de Murcia con el "compromiso" de no dejar "a nadie atrás"

Rebeca Pérez, este viernes, con el bastón de mando del Ayuntamiento de Murcia, arropada por Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, y Miguel Tellado, número dos del PP en Génova. Cedida

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Las claves Generado con IA Rebeca Pérez se convierte en la primera alcaldesa en la historia de Murcia, sucediendo a José Ballesta tras su fallecimiento. La nueva regidora asume el cargo con el compromiso de no dejar a nadie atrás y trabajar por el bienestar de todos los murcianos. El pleno de investidura contó con el respaldo del Partido Popular y la asistencia de familiares de Ballesta y autoridades regionales. Rebeca Pérez ha sido destacada por su trayectoria, experiencia y cercanía, así como por cumplir la última voluntad de José Ballesta.

Rebeca Pérez jamás habría querido suceder a José Ballesta al frente de la alcaldía del Ayuntamiento de Murcia, en estas circunstancias, por la muerte por cáncer de Pepe Ballesta. Pero la política no está exenta de los avatares que depara la vida y este viernes, Rebeca Pérez, se ha convertido en la primera alcaldesa en la historia de la capital del Segura.

Luciendo un traje chaqueta de color blanco impoluto, con un pleno lleno hasta la bandera, entre aplausos y vítores, la popular Rebeca Pérez ha reconocido en su intervención previa a su nombramiento que sentía una "emoción" que no podía describir. También ha remarcado que era "consciente" de la responsabilidad que asume desde este 27 de mayo.

El bastón de mando de La Glorieta tiene mucho peso y la regidora ha insistido en ello: "Asumo el deber de estar a la altura de una ciudad que en palabras de Unamuno 'abrió mi mente a la luz y mi corazón al aire y a la vida'".

El pleno ha contado con la asistencia de familiares del difunto José Ballesta, así como del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el número dos en Génova, Miguel Tellado, para escenificar el respaldo del PP a Rebeca Pérez.

"Gobernar Murcia no es solo administrar una ciudad, es cuidar una historia milenaria, es proyectar un presente lleno de talento y es sobre todo construir futuro. Un futuro que debe ofrecer oportunidades, bienestar y calidad de vida a todos, sin dejar a nadie atrás", tal y como ha reflexionado la regidora.

La regidora popular, este viernes, mostrando el bastón de mando al salón de plenos.

Rebeca Pérez no ha podido evitar que se le haga un nudo en la garganta, al recordar al político que depositó tanta confianza en ella que la nombró vicealcaldesa al inicio de esta legislatura, creando un cargo inédito en la historia del Ayuntamiento. "Es imposible afrontar este discurso, sin tener presente a nuestro alcalde eterno, José Ballesta".

De hecho, Pérez ha advertido de que no aludía a Ballesta como "una evocación melancólica" sino como "un magnífico referente que nos impulsa hacia el futuro y que guiará nuestro sentido del deber". "El alcalde José Ballesta imaginó y soñó con una Murcia donde jóvenes y mayores, hombres y mujeres, vivieran mejor".

"Nunca se conformó". "No entendió la política como el arte de estar y conservar el poder, sino como la noble tarea de trabajar y poder construir una ciudad mejor".

La nueva alcaldesa asume este relevo tan difícil, por la simpatía que despertaba Ballesta tanto entre los vecinos como en los grupos de la oposición municipal, con "gratitud", por el apoyo recibido para asumir la alcaldía, pero también con el "compromiso" de trabajar para cada uno de los vecinos y vecinas: "Murcia, te miro con respeto y con emoción, como se mira a un hijo".

Durante la sesión, ni PSOE ni Vox han presentado ningún candidato alternativo. De forma que Rebeca Pérez ha asumido el bastón de mando entre los aplausos de los 200 invitados a una sesión donde Pedro Luis Balibrea tomó posesión de su acta como nuevo concejal del PP.

Foto de familia de miembros del PP local, regional y estatal, junto a la nueva alcaldesa de Murcia.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado la valía de Rebeca Pérez para lo que queda de legislatura: "Va a ser una alcaldesa para todos y lo hemos podido comprobar en su intervención, con el cariño que ha mostrado a los barrios y a las pedanías".

"Asume hoy un compromiso firme, con la determinación, la experiencia y la cercanía de quien ya ha demostrado su capacidad de trabajo. También, con el enorme cariño de sus vecinos", según ha proseguido López Miras, remarcando que en "este camino" que inicia "nos encontrarás a tu lado".

El presidente autonómico y líder de los populares murcianos ha avalado a Rebeca Pérez porque esta diplomada en Ciencias Empresariales y en Óptica ha formado parte del equipo de Gobierno del difunto José Ballesta, durante sus tres legislaturas al frente del Ayuntamiento de la capital.

"Hoy ha hecho historia como alcaldesa y seguirá haciendo historia", según ha concluido López Miras. Por su parte, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha subrayado que "en esta investidura se cumple la última voluntad del alcalde eterno de Murcia, José Ballesta".

"Es un día importante para la ciudad porque se elige a la primera mujer alcaldesa en la historia democrática de este Ayuntamiento". "Es una mujer joven, preparada y valiente, que tiene junto a ella a un gran equipo. Por lo tanto, creo que Murcia está en las mejores manos".