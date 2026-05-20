El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU colaboró con la Policía Nacional en la investigación contra Zapatero

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un mitin durante la reciente campaña de las elecciones andaluzas. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU colaboró con la Policía Nacional en la investigación por blanqueo de dinero que llevó a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Un juez de la Audiencia Nacional ha citado a Zapatero como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en relación con el rescate de Plus Ultra. El despacho de Zapatero y otras tres sedes fueron registradas, aunque el magistrado no ordenó intervenir su domicilio particular. Zapatero niega cualquier vinculación con el rescate de Plus Ultra y afirma que siempre ha actuado con respeto a la legalidad.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS )confirmó este martes a Reuters que ayudó a la Policía española en una investigación por blanqueo de dinero que derivó en la imputación por parte de la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero , según informó un portavoz del DHS.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigado al exlíder socialista el 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo de la compañía aérea Plus Ultra.

El magistrado considera a Zapatero el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

Un portavoz de DHS confirmó a Reuters que la oficina madrileña de la agencia estadounidense “colaboró con la Policía Nacional en una investigación sobre el blanqueo de fondos públicos internacionales” que condujo a la imputación de Zapatero.

Zapatero, que ha rechazado cualquier vinculación con el rescate de la compañía durante la pandemia de la covid, negó en un video el martes que toda su actividad pública y privada “se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”. También aseguró que está dispuesto a colaborar con la Justicia.

“Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni el sector público, en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Lo reafirmo con toda contundencia”, declaró.

El despacho de Rodríguez Zapatero y otras tres sedes mercantiles fueron registradas este martes, según dispuso el magistrado, que asumió la causa en marzo, pero no consideró necesario intervenir el domicilio particular del expresidente como había solicitado la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

Zapatero sigue activo en política, y recientemente participó en mítines de apoyo a la candidata socialista en las elecciones de Andalucía, María Jesús Montero.

A nivel internacional, ha actuado como mediador con el Gobierno venezolano para lograr la liberación de presos políticos.

Este miércoles, Pedro Sánchez expresó su apoyo a Zapatero y descartó la posibilidad de convocar elecciones anticipadas.

En medio de los abucheos de los diputados de la oposición, Sánchez declaró ante el Pleno del Congreso este martes que respetaba plenamente al poder judicial y la presunción de inocencia, y añadió: "Todo mi apoyo a Zapatero".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de haber llegado al poder para "saquearlo todo" y afirmó que España estaba gobernada por gente corrupta.