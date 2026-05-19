La purga de Abascal deja al PP sin la Alcaldía de Cartagena por una moción de censura que apoyan 2 exediles de Vox

Las claves

Las claves Generado con IA El PP perderá la Alcaldía de Cartagena tras una moción de censura apoyada por dos exconcejales de Vox. PSOE, Movimiento Ciudadano de Cartagena y Sí Cartagena han unido fuerzas para impulsar la moción y critican la falta de proyecto del actual gobierno municipal. La crisis comenzó cuando Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, tras ser apartados de Vox, pasaron al grupo no adscrito y ahora respaldan la moción. La oposición justifica la moción por la inestabilidad política y económica y la falta de iniciativas para el futuro del municipio.

La purga orgánica de Santiago Abascal le ha pasado factura a la alcaldesa del PP de Cartagena, Noelia Arroyo. El PSOE, Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), y Sí Cartagena se han aliado para presentar una moción de censura que quitará la Alcaldía, a la popular Arroyo, gracias a los votos de los dos exconcejales de Vox: Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

El asunto no es baladí para el Partido Popular porque el Ayuntamiento de Cartagena es el segundo más importante de la Región de Murcia y la popular Noelia Arroyo cerró un acuerdo con Vox, dentro de la política de pactos entre ambas formaciones de derechas para asegurar mayorías absolutas en los plenos de los 45 municipios de la comunidad autónoma.

Los tres grupos municipales de la oposición han consensuado una nota de prensa donde subrayan que Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), Partido Socialista (PSOE) y Sí Cartagena han registrado una moción de censura, este lunes, "para poner fin al desgobierno y a la falta de proyecto del actual Ejecutivo municipal".

La situación de "desgobierno" a la que se alude en la nota de prensa comenzó con la salida de Vox de Diego Salinas que empezó esta legislatura como vicealcalde del Ayuntamiento de Cartagena. Todo ello, debido a que Noelia Arroyo con 10 concejales se quedó lejos de la mayoría absoluta: 14 ediles. De forma que el PP formó un gobierno de coalición, pactando con los 4 concejales que sacó el partido de extrema derecha en las elecciones municipales de 2023.

La salida de Diego Salinas de Vox al grupo no adscrito, tras ser víctima de las purgas orgánicas de Santiago Abascal, no ha hecho otra cosa que tensionar el día a día en el Consistorio porque debía seguir compartiendo equipo de gobierno con los concejales de Vox. La situación se volvió irrespirable cuando la edil Beatriz Sánchez del Álamo también dejó Vox para irse con Salinas al grupo no adscrito.

Hace unas semanas que sobrevolaba la idea de una moción de censura con un equipo de gobierno local compuesto por 10 concejales del PP, 2 de Vox y 2 no adscritos. Así lo han trasladado los tres partidos que impulsan la moción de censura: Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), Partido Socialista (PSOE) y Sí Cartagena.

"La decisión llega tras meses de creciente tensión en el Ayuntamiento, especialmente después de que el Gobierno se haya ido descomponiendo por la división interna de sus miembros, la creciente tensión económica por la nefasta situación de las cuentas municipales y la falta de proyectos de presente y de futuro", tal y como argumenta el tridente opositor en un comunicado de prensa.

"Inestabilidad económica"

"La inestabilidad política y económica ha llevado a los grupos de la oposición a unificar sus fuerzas, para presentar una alternativa seria, progresista y real para el municipio. La moción de censura cuenta con el apoyo de los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo".

Es decir, los ediles que pactaron con Noelia Arroyo siendo miembros de Vox y que luego se pasaron al grupo no adscrito, ahora apoyan la salida de la alcaldía de la regidora popular Arroyo.