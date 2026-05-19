Francisco Flores, el banquero ligado al chavismo y al narco al que se da por muerto, pagaba al "Grupo Zapatero"

El grupo empresarial de Flores anunció su muerte a los 55 años sin aclarar las causas, mientras sigue la investigación por blanqueo de capitales y comisiones ilegales.

Aldama entregó pruebas sobre un cupo de petróleo de PDVSA valorado en 250 millones de dólares, supuestamente utilizado para financiar al PSOE y la candidatura de Pedro Sánchez.

La UDEF y la UCO investigan pagos y contratos simulados entre empresas de Flores y el entorno de Zapatero, con facturas falsas y servicios inexistentes.

Francisco Flores, banquero venezolano vinculado al chavismo y al narcotráfico, pagó al denominado "Grupo Zapatero", involucrado en el rescate a Plus Ultra.

Francisco Flores, banquero ligado al chavismo y al narco al que se da por muerto, pagaba al "Grupo Zapatero" que, según el juez José Luis Calama, montaron el expresidente del Gobierno y su amigo Julio Martínez Martínez para cobrar comisiones en el rescate a Plus Ultra.

El intermediario venezolano aparece en la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como la persona que controlaba en la sombra la empresa Softgestor SL, que pagó 145.200 euros a la sociedad Análisis Relevante SL del amigo de Zapatero.

El entorno de Flores está siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el sobre entregado por Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL el pasado 19 de marzo.

El grupo empresarial y la fundación del banquero, dueño de la entidad venezolana Sofitasa, anunciaron por sorpresa su muerte a los 55 años el 6 de febrero de este año.

Ni la familia ni el grupo empresarial Corporación Kingdom aclararon el motivo del fallecimiento de uno de los enlaces de Zapatero en Venezuela. "Ha sido llamado a presencia de Dios", rezaba el comunicado sobre la muerte.

La investigación de la UDEF por la que ha sido imputado Zapatero ha descubierto que Flores, vinculado al narco venezolano, negoció con el amigo del expresidente y pagó a su empresa.

El juez Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional que ha imputado a Zapatero, sostiene que Julio Martínez simuló servicios a las empresas de Flores con facturas falsas.

El amigo de Zapatero envió al banquero venezolano un primer contrato el 15 de octubre de 2020. Durante los meses posteriores mantuvieron conversaciones y Julio Martínez llegó a reclamar el pago a Flores.

El empresario ligado al narco afirmó al amigo del expresidente del Gobierno que le avisaría si pagaban "por ahí" o a través de otra vía.

Estas pruebas indican, según el juez Calama, que los trabajos realizados por Análisis Relevante a Softgestor eran simulados y que, en realidad, podrían encubrir el pago de comisiones al "Grupo Zapatero".

El entramado societario del entorno del expresidente del Gobierno descubierto por la UDEF era denominado "Grupo Zapatero" por los directivos de Plus Ultra involucrados en el rescate de la aerolínea.

Este "Grupo Zapatero", en el que Julio Martínez ejercía de testaferro del expresidente del Gobierno, funcionaba como una aceleradora de trámites ante la Administración.

Además, según el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, "Zapatero intervino en operaciones internacionales de alto valor económico con petróleo y oro".

El juez concluye que "del análisis conjunto de la referida documentación y de la secuencia temporal examinada se aprecian indicios consistentes de artificiosidad en la configuración formal de contratos y facturas" entre las empresas de Flores y Martínez.

"En primer lugar, se detecta la remisión de facturas fechadas en días distintos, pero con idéntica numeración, lo que revela una manipulación meramente formal de la documentación", afirma el magistrado.

"En segundo término, la formalización del contrato de prestación de servicios evidencia que su cumplimentación no responde a una relación mercantil real y preexistente", sostiene.

Explica el auto que "inicialmente se remite un contrato incompleto" de Julio Martínez al empresario ligado al narco y que, posteriormente, es devuelto con los datos esenciales añadidos.

La conclusión del juez es que esto "permite inferir que su elaboración tuvo como finalidad dotar de apariencia jurídica a una prestación de servicios cuya existencia efectiva no ha quedado acreditada".

"A ello se suma la emisión de facturas con la misma numeración pese a fechas diferentes, reforzando la conclusión de que se trató de simular una relación de pagos vinculada a un servicio inexistente".

El sobre de Aldama

La relación entre el banquero chavista Flores y el "Grupo Zapatero" descrita por el juez refuerza las pruebas presentadas por Aldama en al Audiencia Nacional.

El sobre de Aldama contenía la puesta a disposición de un cupo de petróleo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por valor de 250 millones de dólares.

Según declaró Aldama ante el magistrado Ismael Moreno, este petróleo sirvió para financiar a Zapatero, al PSOE y a la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia de la Internacional Socialista.

El sobre mencionado por el fiscal. EL ESPAÑOL

Entre los documentos se encuentra un certificado de volumen de crudo de fecha 4 de febrero de 2020, en el cual se ofrecen seis millones de barriles de crudo Boscán con vencimiento a 45 días.

La operación, según indican fuentes de la investigación, no llegó a producirse, pero sí existe el pago de 5 millones de euros de anticipo en una cuenta bancaria de Rusia.

Flores habría estado reunido en una ocasión con Aldama y Zapatero en Caracas (Venezuela). Sin embargo, el expresidente negó tal cita y afirmó que solo coincidió con Aldama en un vuelo privado a República Dominicana desde la capital venezolana.

Con el dinero obtenido por este cupo de petróleo, siempre según la versión de Aldama, Sánchez habría financiado su candidatura a presidente de la Internacional Socialista en 2022.

Para la ingeniería financiera se habrían utilizado sociedades en Panamá, de las cuales el juez Ismael Moreno y la UCO ya conocen más detalles tras declarar Aldama y comenzar la investigación.