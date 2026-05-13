López Miras concede la Medalla de Oro de Murcia al "alcalde eterno" José Ballesta: 20.000 vecinos pasaron por su capilla

Las claves

Las claves Generado con IA José Ballesta recibirá a título póstumo la Medalla de Oro de la Región de Murcia por su destacada labor como alcalde. Su legado es visible en proyectos como la regeneración del entorno del río Segura y la peatonalización del Paseo Alfonso X el Sabio. Más de 20.000 vecinos acudieron a la capilla ardiente de Ballesta para despedirse del que es considerado el "alcalde eterno" de Murcia. La entrega de la Medalla de Oro se realizará durante el acto del Día de la Región de Murcia, con la presencia de sus familiares.

El legado que José Ballesta dejó en Murcia se seguirá viendo a diario por el río Segura, cuya regeneración del entorno, con carriles bici y zonas peatonales, impulsó el difunto alcalde Pepe Ballesta.

También se palpará en la peatonalización del Paseo Alfonso X el Sabio que bajo su mandato, convirtió en un eje peatonal esta arteria que conecta con la plaza Santo Domingo, ubicada cerca del Teatro Romea y de las calles de Trapería y Platería -santo y seña del comercio de la capital-.

Tal fue la cantidad de proyectos que desarrolló en las tres legislaturas en las que estuvo al frente del Ayuntamiento de la capital del Segura, que el presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, ha anunciado que concederá -a título póstumo- la Medalla de Oro de la Región de Murcia a José Ballesta, como "reconocimiento a su extraordinaria labor al frente de la Alcaldía de Murcia".

López Miras ha remarcado que "es muy duro" despedir a una persona de la dimensión de José Ballesta porque antes de la política destacó en su faceta profesional, ya que fue Doctor en Medicina y Cirugía, alcanzó la cátedra de Biología Celular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, fue académico de número de la Real Academia de Medicina y dirigió la UMU como rector desde 1998 hasta 2006.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia subraya que desde que José Ballesta falleció este domingo, a causa del cáncer, ha visto "llorar a toda una ciudad" por el regidor del PP, pero recuerda que su legado perdurará: "Va a ser el alcalde eterno de Murcia y de todos"

La Medalla de Oro de la Región de Murcia contribuirá a afianzar el legado de José Ballesta y a mantenerlo en la memoria colectiva. De momento, en su cuenta personal de 'X' [@Ballesta_Murcia] se ha lanzado un vídeo con un homenaje institucional sobre su figura que no para de sumar miles y miles de visualizaciones.

El vídeo institucional con el homenaje al difunto alcalde de Murcia, José Ballesta.

El Palacio de San Esteban ha difundido un breve comunicado donde avanza que López Miras otorgará la máxima distinción civil a “un alcalde ejemplar”, reconocido por su “trabajo incansable, entrega y dedicación” al servicio de todos los murcianos.

La distinción será entregada a sus familiares, durante el acto institucional con motivo del Día de la Región de Murcia, previsto el próximo 9 de junio, al que se espera la asistencia de Pilar, viuda de José Ballesta y catedrática de Química Analítica en la Universidad de Murcia, así como de sus cuatro hijos.

El Gobierno de la Región de Murcia considera que José Ballesta es “digno merecedor” de este reconocimiento, por su “amor y pasión por Murcia”, y por una “vocación de servicio público” que debe servir de referente para la política actual.

Capilla ardiente

Prueba de ello es que EL ESPAÑOL ha podido saber que más de 20.000 personas pasaron por la capilla ardiente del regidor, habilitada en el salón de plenos del Ayuntamiento, para darle su último adiós a un político que siempre presumía de su murcianía.

La intensa carrera política de Ballesta trascendió más allá del Ayuntamiento, ya que antes de asumir por primera vez el bastón de mando de la Alcaldía en 2015, contaba con ocho años de trayectoria en la política regional, como diputado del PP en la Asamblea y al frente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. También fue portavoz del Gobierno regional y dirigió las áreas de Universidades, Empresa e Investigación.

El libro digital de condolencias no deja de recibir mensajes de recuerdo a su figura. Uno de los últimos mensajes lo firma Ana y dice esto: "Dicen que venimos y nos vamos sin nada, pero lo mejor que nos podemos llevar es tanto respeto y cariño. Gracias por dejarnos una Murcia viva. Le recordaré cuando pasee por sus calles".