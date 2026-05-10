Transportes llevó a prostitutas de Andalucía al Parador de Teruel para un trío con Ábalos en su viaje oficial en la covid: la Policía arregló "un problema"

La estancia y los movimientos de las prostitutas y el ministro quedaron documentados mediante facturas, billetes y mensajes de WhatsApp a los que ha accedido EL ESPAÑOL.

Tras la fiesta en la suite 101 del Parador, Koldo García contactó con la mano derecha del director de la Policía Nacional para solucionar un "problema" surgido durante la noche.

La logística del viaje, incluidos los billetes y la reserva de la habitación, fue organizada por la secretaria del ministro, Patricia Úriz, esposa de Koldo García.

El Ministerio de Transportes trasladó a dos prostitutas desde Andalucía al Parador de Teruel para un encuentro con José Luis Ábalos durante un viaje oficial en plena pandemia.

El Ministerio de Transportes trasladó desde Andalucía al Parador de Teruel a dos prostitutas para hacer un trío con José Luis Ábalos durante su visita oficial en la covid.

Al día siguiente, Koldo García se puso en contacto con la mano derecha del director de la Policía Nacional, Jesús Ramírez, para arreglar un "problema" tras la noche de Ábalos con las dos prostitutas en el Parador de Teruel.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a los whatsapps y los emails de Koldo García que revelan que contrató a Andrea DLT. y a Lucía H. para que tuvieran sexo con el ministro la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 2020.

14 Sept 2020 | 21:00 El día 10, Koldo pregunta a Patricia cómo viajar desde Córdoba/Málaga hasta Teruel. El 14 por la noche, tras recibir los datos de Andrea y Lucía, Patricia saca los billetes. 15 Sept 2020 | A partir de las 14:35 Andrea (Málaga) y Lucía (Córdoba) llegan a Zaragoza en el mismo AVE. Joseba sale desde Benidorm, en coche, para recogerlas y, de camino, se registra en su habitación del Parador de Teruel. 15 Sept 2020 | 18:30-22:00 Joseba recoge a ambas mujeres en un Range Rover acordado con Koldo. Casi 2h después, ya están en el Parador. Mientras, a las 22:00, Ábalos visita en Teruel las obras de Adif junto a Koldo y el resto de la delegación. 15 Sept 2020 | 23:30-00:00 Al llegar al hotel, Koldo informa al director del Parador que Ábalos irá directo a la Suite 101 alegando agotamiento. Mientras, la delegación oficial cena en el comedor. 15 Sept 2020 | Madrugada Andrea y Lucía suben a la Suite 101 de José Luis Ábalos. Según testimonios, hubo consumo masivo de alcohol y ruido excesivo. 16 Sept 2020 | 00:03 Pasada la medianoche, Koldo pide a Patricia retrasar la hora de los billetes de vuelta de las mujeres que debían salir de Zaragoza a las 09:54. 16 Sept 2020 | 10:00 Ábalos presenta con Lambán y Alegría el Centro Cloud de Renfe en Teruel. Mientras habla ante los medios, Andrea y Lucía están en la habitación reservada para Joseba en el Parador. 16 Sept 2020 | 12:08-13:17 A las 13:17 le pregunta: “Cariño dime si es este al que tengo que llamar?” para después compartir el contacto llamado “Segundo De Paco Director De Policia”. Koldo responde que "sí". 16 Sept 2020 | 12:08-13:17 Andrea y Lucía salen de Zaragoza poco antes de las dos. Dos horas después, Koldo coge un tren de vuelta desde la misma estación.

Ambas mujeres, Andrea de 22 años y Lucía de 21 años en ese momento, fueron trasladadas desde Andalucía y el viaje lo organizó el Ministerio de Transportes.

Andrea viajó desde Málaga, mientras Lucía lo hizo desde Córdoba. Ambas llegaron en el mismo AVE a Zaragoza y allí las fue a recoger Joseba García, hermano de Koldo, en un Land Rover Discovery verde oscuro de siete plazas.

Joseba García viajó desde Benidorm y de camino se registró en el Parador de Teruel en una habitación que fueron utilizadas por las dos prostitutas hasta la llegada de Ábalos en torno a la medianoche.

Este periódico tiene en su poder la factura del Parador de Teruel de la habitación de Joseba García y los datos personales y DNI de las dos prostitutas que Koldo y su esposa, secretaria del ministro, necesitaron para gestionar el viaje.

Reserva de la habitación en el Parador de Teruel a nombre de Joseba García. EL ESPAÑOL

La fiesta de Ábalos con las prostitutas tuvo lugar en la suite 101. Patricia Úriz, por orden de Koldo de madrugada, retrasó la vuelta de Andrea y Lucía, que estaba prevista a primera hora de la mañana.

A la mañana siguiente, el asesor del ministro ordenó a Úriz ponerse en contacto con el asesor de Francisco Pardo, director de la Policía Nacional, para solucionar un "problema" surgido durante la fiesta sexual de Ábalos.

En el Parador de Teruel también pernoctaron Javier Lambán y Pilar Alegría, que acompañaron a Ábalos en una visita nocturna a las obras de Adif que terminó sobre las 23:30 y en un acto en la subdelegación del Gobierno de Teruel que comenzó a la mañana siguiente a las 10.

Durante los actos, los políticos utilizaron mascarilla debido a las restricciones por la pandemia y al incremento de contagios tras el verano.

A pesar del discurso público que mantenía Ábalos, que había formado parte del mando único durante el primer Estado de Alarma y hacía un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos, el ministro organizaba fiestas con prostitutas durante sus viajes oficiales.

Las dos prostitutas

La organización de la fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel comenzó el día 10 de septiembre de 2020.

Aquel día Koldo, tras una conversación con una prostituta de nombre Lucía, pregunta a su mujer, Patricia Úriz, cómo se puede viajar desde Córdoba y Málaga a Teruel.

Úriz era secretaria del ministro de Transportes y se encargaba de la logística de los viajes de las prostitutas.

Por su parte, Lucía era una joven de 21 años en aquel momento (nacida en 1998) que residía entre Córdoba, de donde era originaria, y Marbella (Málaga).

Lucía era una de las chicas de confianza de Ábalos y Koldo para lograr más prostitutas "jóvenes" en Andalucía, ya que el ministro exigía que tuvieran en torno a los 20 - 25 años y recibir previamente fotos de ellas para dar el visto bueno a la contratación.

De hecho, Lucía pernoctó con Ábalos en más viajes oficiales, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL en los dispositivos electrónicos de Koldo García.

El ministro contrataba siempre a Lucía para que fuera acompañada de una amiga, previo visto bueno de Ábalos , y hacer tríos durante los viajes oficiales.

Otras prostitutas que acompañaron a Lucía para hacer tríos con Ábalos en sus viajes oficiales fueron "Vero" o "Mada", según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

El 14 de septiembre de 2020, el día antes del viaje a Teruel, Patricia Úriz compró los billetes de tren para las dos prostitutas: Lucía H. y Andrea DLT.

Koldo le había enviado minutos antes por WhatsApp a su mujer los nombres, apellidos y DNI de las dos prostitutas.

Andrea DLT., al igual que su amiga Lucía, había nacido en 1998 y acababa de cumplir 22 años en aquel momento.

Andrea viajó desde Málaga a Zaragoza en AVE el 15 de septiembre de 2020. La salida del tren fue a las 14:35 desde la Estación María Zambrano y la llegada a la capital aragonesa se produjo a las 18:30.

Por su parte, Lucía viajó en el mismo AVE que Andrea, aunque ella desde Córdoba. El paso del tren por esta ciudad, según los billetes que compró la esposa de Koldo, fue a las 15:42.

La vuelta de las dos prostitutas está prevista, según los billetes, en un AVE que sale desde la Estación Zaragoza-Delicias el día 16 de septiembre de 2020 a las 09:54.

Joseba, el chófer

El día de la fiesta con las prostitutas, a las 13:50, Patricia Úriz envía a su marido la factura de una reserva de una habitación doble para esa noche en el Parador de Teruel a nombre de Joseba García, hermano de Koldo.

Esta es la habitación que utilizarán las prostitutas antes y después de la fiesta en la suite 101 del ministro Ábalos.

La factura de Viajes El Corte Inglés está pagada por el Ministerio de Transportes, aunque después fue anulada el 9 de octubre de 2020 y abonada por Koldo García.

El propio Ministerio de Transportes, en una nota de prensa emitida el 16 de abril de 2025, reconocía esta circunstancia sobre una habitación extra.

Sin embargo, omitió el nombre de Joseba García y tampoco aclaró que fue su hermano Koldo fue el que posteriormente se hizo cargo del pago.

Koldo recibe la reserva para Joseba en su móvil y escribe a Patricia a las 14:28: "Yoseba que se valla ya por favor [sic]".

Joseba García tenía que llegar a las 18:30 a Zaragoza desde Benidorm para recoger a Andrea y Lucía. Antes debía pasar por Teruel y registrarse para evitar que quedara rastro de las prostitutas en el Parador.

Este trayecto son unas cuatro horas y media de distancia, más el tiempo que tardara en recoger la llave de la habitación, con lo que debía haber salido ya porque llegaría unos minutos tarde.

En el camino a Zaragoza paró en el Parador de Teruel, no le hizo falta desviarse apenas de la ruta, para hacer el check-in. Esta habitación, como se ha dicho antes, acabaría siendo utilizada por Andrea y Lucía.

Los dispositivos de Koldo a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL confirman que Joseba recoge a las prostitutas tras su llegada a la Estación Zaragoza - Delicias en el AVE 03991.

El Land Rover Discovery con el que Joseba llevó a Andres y Lucía de Zaragoza al Parador de Teruel EL ESPAÑOL

Andrea y Lucía se suben en el Land Rover Discovery verde oscuro y con capacidad para siete personas que unos días antes acordó con Koldo, a través de Patricia, que llevaría.

El trayecto entre Zaragoza y Teruel dura algo menos de dos horas. Al llegar, Andrea y Lucía se quedan en la habitación de Joseba a esperar al ministro.

Las conversaciones por WhatsApp revelan que la Secretaría del Ministerio confirmó que la comitiva para la visita a Teruel estaba compuesta por: Ábalos, Koldo, Alfredo Rodríguez Flores (director de Comunicación), María José (del equipo de protocolo del ministro), dos escoltas y Eduardo (el chofer de Ábalos).

La visita oficial

A las 22:00 horas comenzó la visita oficial del ministro a las obras que Adif estaba desarrollando en Teruel para la mejora de la infraestructura ferroviaria de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto.

Junto a Ábalos estaban Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, Javier Lambán, presidente de Aragón, y Pilar Alegría, que en aquel momento era Delegada del Gobierno en Aragón.

Tanto Lambán como Alegría pernoctaron al igual que Ábalos en el Parador de Teruel aquella noche.

José Luis Ábalos y Javier Lambán, durante la visita oficial a las obras de Teruel en septiembre de 2020. Europa Press

Sin embargo, Alegría siempre afirmó que "jamás" tuvo constancia de ninguna fiesta con prostitutas o drogas.

La actual líder del PSOE en Aragón aseguró que es "difícil ver y escuchar algo que no ha ocurrido" y que, si algo así hubiera pasado en una ciudad pequeña como Teruel, "se habría sabido inmediatamente".

El acto oficial terminó aproximadamente a las 23:30 del 15 de septiembre de 2020.

La fiesta de madrugada

A su regreso al Parador, la agenda oficial dio paso a una cena privada. Sin embargo, Koldo comunicó al director del Parador que el ministro se encontraba cansado e indispuesto y que cenaría solo en su habitación.

El resto de la delegación oficial (incluyendo a Lambán y Alegría) se dirigió al comedor para cenar en conjunto.

Ábalos se fue a la suite 101 y, según los Whatsapps de Koldo, pasada la medianoche Andrea y Lucía llegaron a escondidas a la habitación del ministro desde la de Joseba.

La suite 101 tiene una cama doble de tamaño king y un pequeño balcón. Es la mejor habitación y la de más amplias dimensiones del recinto.

Trabajadores del Parador de Teruel afirmaron en declaraciones a Ok Diario en abril del pasado año que Ábalos y las prostitutas "destrozaron la habitación".

Tras llegar al Parador y hablar con Ábalos y las prostitutas, Koldo escribe a su mujer a las 00:03: "Mi vida retrasa el billete al de después de vuelta".

Minutos después, a las 00:21, Úriz le contesta "Que billete? Cariño por favor dime que billete tengo que retrasar [sic]".

El nuevo billete de vuelta de una de las prostitutas que viajaron al Parador de Teruel para la fiesta con José Luis Ábalos EL ESPAÑOL

Tras una conversación telefónica, Patricia le manda a la 01:13 los nuevos billetes para las prostitutas Lucía y Andrea. La nueva hora de salida del tren desde Zaragoza es a las 13:51.

Esto permite que Joseba tenga más tiempo para volver de Benidorm y recoger a las prostitutas.

Además, evita riesgos ya que las prostitutas abandonarán el Parador de Teruel cuando el ministro ya no esté en las instalaciones debido a que tiene un acto oficial a las 10:00 de la mañana.

La llamada a la Policía

Los dispositivos y los emails de Koldo García a lo que ha tenido acceso EL ESPAÑOL revelan que algo sucede aquella madrugada del 15 al 16 de septiembre de 2020.

Durante la madrugada tiene lugar una fiesta en la suite 101 de Ábalos. Informaciones periodísticas de The Objective y Ok Diario aseguran que hubo "sustancias" y "desperfectos en la habitación".

A la mañana siguiente, Ábalos acude a las 10:00 a la Subdelegación del Gobierno en Teruel. Las prostitutas mientras se quedan en la habitación registrada a nombre de Joseba.

El ministro de Transportes presenta el Plan de Creación de Centros de Competencias Digitales y del Centro para la Gestión y Mantenimiento de Infraestructuras Cloud de Renfe.

José Luis Ábalos, en el acto la mañana después de la fiesta en el Parador de Teruel. PSOE

Junto a Ábalos comparecen Javier Lambán y Pilar Alegría, que también habían pernoctado en el Parador de Teruel.

Mientras, Joseba vuelve con el Land Rover Discovery hasta el Parador de Teruel y recoge a las prostitutas para llevarlas hasta la Estación Zaragoza - Delicias.

Sin embargo, existe un problema en el Parador de Teruel y Koldo llama a su mujer Patricia Úriz para recurrir a la mano derecha del director de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.

A las 13:17 Patricia pregunta a Koldo: "Cariño dime si es este al que tengo que llamar? [sic]". Justo después le comparte un contacto llamado: "Segundo De Paco Director De Policía".

El teléfono corresponde a Jesús Ramírez, asesor personal del director de la Policía Nacional.

Ramírez es una de las personas más cercanas a Francisco Pardo y, por ejemplo, formó parte de la delegación española en visitas oficiales del director de la Policía a otros países para tratar temas sobre la lucha antiterrorista.

Tras el "sí" de Koldo, Patricia le pregunta si se llama "Jesús". El asesor de Ábalos responde de nuevo afirmativamente a su esposa.

Después de pedir ayuda a la mano derecha del director de la Policía Nacional, Koldo pide que le saquen un nuevo billete para volver a Madrid.

Normalmente, Koldo viajaba siempre con Ábalos. Sin embargo, el "problema" en el Parador de Teruel hace que tenga que quedarse más tiempo para resolverlo.

Una secretaria de Ábalos en el Ministerio saca un nuevo billete de AVE pasadas las 14:00 para Koldo desde Zaragoza con destino a Madrid.

Finalmente, Koldo se dirige a la estación de Zaragoza y coge el AVE con salida a las 15:51, dos horas después de que lo hicieran Lucía y Andrea tras unas horas frenéticas con Ábalos en el Parador de Teruel.