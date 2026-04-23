Ayuso defiende ante Vox que "ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de absolutamente nada"

Ayuso critica la regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno central y acusa a Pedro Sánchez de promover la inseguridad.

Vox insiste en implantar la "prioridad nacional" en las políticas sociales de varias comunidades autónomas, como Extremadura, Aragón y Castilla y León.

La presidenta madrileña asegura que su gobierno exige mínimos de empadronamiento para acceder a ayudas como vivienda, empleo o maternidad.

Ayuso defiende que ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de las ayudas sociales en la Comunidad de Madrid.

La "prioridad nacional" para las ayudas sociales sigue sacudiendo el tablero político y este jueves ha ocupado parte del debate en la Asamblea de Madrid.

En el parlamento autonómico, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha defendido ante Vox que su Gobierno aplica la "racionalidad" en sus ayudas y ha afirmado que "nadie deja atrás a ningún español".

La mandataria madrileña ha comenzado su discurso felicitando a sus homólogos de Extremadura, María Guardiola, y de Aragón, Jorge Azcón, a quienes ha deseado "todos los éxitos".

En ambos casos, los líderes regionales del PP han llegado a acuerdos con Vox que incluyen la "prioridad nacional" en el reparto de ayudas.

Inmediatamente a continuación, ha reivindicado que ha presentado un recurso contra la regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Gobierno central, porque, a su juicio, genera "un caso para los servicios públicos que están alimentando las mafias".

No obstante, ha añadido que no se va a "negar la cobertura sanitaria absolutamente a nadie" y ha acusado a la líder de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, de mentir, porque "nadie deja atrás a un español".

"Ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de absolutamente nada, porque hay ayudas que son ilimitadas, como por ejemplo las que están destinadas a las madres", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que el ejecutivo regional exige "mínimos de empadronamiento" para ayudas en materia de vivienda, empleo o ayudas a la maternidad.

Por eso, ha insistido en que en la Comunidad de Madrid están "en contra de la imposición cultural ajena" y a favor de la integración, por lo que aplican en su gestión "la racionalidad frente a la irracionalidad".

Precisamente, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reafirmado este miércoles en Mérida que el principio de "prioridad nacional" "va a estar en todas las políticas de Extremadura.

Ese mismo principio "va a estar en Aragón y va a estar en Castilla y León, le moleste a quien le moleste".

Garriga ha ensalzado el acuerdo PP-Vox alcanzado en Extremadura y ha rechazado que el principio de "prioridad nacional" sea ilegal, como ha señalado, entre otros, Ayuso.

"La señora Ayuso no conoce el acuerdo al cual ha llegado Vox con el PP en Extremadura o bien demuestra una vez más que hay 17 partidos populares", ha dicho al ser preguntado por esta cuestión.

Además ha querido dejar "muy claro", que su formación "ha aprobado y va a impulsar medidas dentro de la legalidad", unas medidas que, según ha precisado, "no son excluyentes" pero que "evidentemente van a poner a los españoles por delante de cualquier otras personas", algo que ha considerado de "sentido común".

Regularización de delincuentes

Ayuso ha cargado también contra Pedro Sánchez por su política migratoria, al asegurar que "cualquier delincuente de medio pelo de una cárcel hoy puede ser regularizado" en España.

En su opinión, la regularización representa "la ilegalidad absoluta" y busca hacer "daño gratuito" y "promover la inseguridad y la tensión en las calles".

"¿Por qué lo hacen ahora, y por qué lo hacen con esas prisas y con ese descontrol?", se ha preguntado.

En su opinión, en el Gobierno "tienen las peores intenciones, porque ya los tenemos muy calados".