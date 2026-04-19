Yolanda Díaz asegura que no irá "en ninguna" lista para las elecciones generales: "Quiero tiempo para mi vida privada"

Las claves

Las claves Generado con IA Yolanda Díaz descarta categóricamente formar parte de cualquier lista en las elecciones generales de 2027. La vicepresidenta segunda afirma que, tras la legislatura, quiere centrarse en su vida privada y familia. Díaz insiste en que su espacio político sí estará presente y aboga por un programa de mínimos a la izquierda del PSOE. Advierte que, si la Xunta endurece el control de bajas laborales, llevará la medida al Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha descartado, "categóricamente", que vaya a integrar alguna lista en las elecciones generales previstas para 2027.

Díaz no ha mostrado la misma contundencia al ser preguntada sobre un regreso a la política gallega, ha dejado claro que, cuando acabe la legislatura, quiere centrarse en su familia.

La ministra de Trabajo, en una entrevista con Radio Galicia, de la Cadena Ser, ha afirmado que ella no va a estar en las siguientes elecciones nacionales, pero sí su "espacio político".

Yolanda ha anunciado que hará "todo" lo posible para que no lleguen a la Moncloa Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.



Díaz anunció en febrero que no iba a ser candidata en las próximas generales y ahora ha precisado que tampoco va a ir "en las listas", en "ninguna" de ellas. "Categóricamente, no", ha zanjado.



En la entrevista ha apelado a que la izquierda logre responder a lo que quiere la "ciudadanía progresista", y eso pasa por "acordar un programa de mínimos" a la izquierda del PSOE.



Díaz ha señalado que "más allá de nombres y personas", se trata de construir "una herramienta que dé esperanza" a la gente progresista.



Cuestionada sobre si avalaría una candidatura con Gabriel Rufián e Irene Montero, ha afirmado que ella no tiene que "apoyar a nadie" y se ha limitado a afirmar que "lo que se haga", por su parte, "va a estar bienvenido".



Sobre si su futuro pasa por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia especializada de la ONU dedicada a promover la justicia social y los derechos laborales internacionales, ha lamentado que esta se ha "entregado al número dos de Trump".



Díaz ha opinado que "la política debe ser una estación de paso" y ha advertido de que necesita tiempo para su "vida privada", algo que sucederá cuando se agote la actual legislatura.

En sus palabras ha mostrado estar convencida de que la izquierda va a "volver a ganar las elecciones".

Centrada en Galicia, Díaz ha reiterado que, si la Xunta insiste en activar un plan para endurecer el control de las bajas laborales, lo llevará al Tribunal Constitucional porque la "competencia sobre esta materia es exclusiva del Estado".