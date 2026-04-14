España asegura que "habrá Presupuestos" pero que ahora el Ejecutivo quiere "minimizar los efectos de la guerra" en Irán

Las claves nuevo Generado con IA El ministro de Hacienda, Arcadi España, asegura que habrá Presupuestos Generales del Estado, aunque la prioridad actual del Gobierno es minimizar los efectos de la guerra de Irán. El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas económicas valorado en 5.000 millones de euros, más 2.000 millones para el sector del transporte, incluyendo rebajas en el IVA de carburantes. Arcadi España defiende el modelo de financiación propuesto por Montero como "valiente" y justo para todas las comunidades autónomas, y avanza un proceso de diálogo para llevarlo al Congreso. El ministro sostiene que el Gobierno toma medidas excepcionales ante la situación internacional y mantiene el diálogo con la Comisión Europea para explicar sus decisiones fiscales.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado esta noche que habrá Presupuestos Generales del Estado y que el Gobierno los presentará, aunque ahora, ha añadido, la obsesión del Ejecutivo es "minimizar el impacto que tiene la guerra de Irán en familias, empresas y sectores como la agricultura y los transportes.



Así lo ha manifestado Arcadi España en su primera entrevista desde su nombramiento como ministro, concedida al programa Hora25 de la Cadena Ser. En ella ha mandado un mensaje de "tranquilidad" porque, ha explicado, con los presupuestos prorrogados "hemos podido hacer frente a determinadas crisis, como la provocada por la guerra en Ucrania y ahora la de Irán".



"No ha habido un hándicap por no tenerlos que hayan impedido responder a las urgencias y a las necesidades que tiene este país" y ha insistido en que "va a ver presupuestos": "Los vamos a presentar pero ahora nos tenemos que centrar en las consecuencias de la guerra y una vez estén monitorizadas y veamos qué sucede en los próximos meses se tomarán las decisiones de cara a los presupuestos".

Sobre las consecuencias económicas de la guerra, el ministro ha dicho que el Gobierno ha "aprobado un paquete de medidas con una celeridad que supera a muchos países de Europa".

Ha recordado el paquete de medidas aprobado "de 5.000 millones de euros, más 2.000 millones de euros para el sector del transporte", en el que se incluye "una rebaja del IVA que hemos ido a lo máximo que podemos ir".

A preguntas del entrevistador sobre la rebaja del IVA en los carburantes, ha recordado que el Gobierno aprobó con celeridad un paquete de medidas con una rebaja del IVA en los carburantes con tres meses de vigencia que volverán a estudiar en su momento, aunque, ha añadido, "la mejor medida es que acabe la guerra".

Ha comentado también que los ingresos fiscales en España "crecen por la mejora de nuestra economía" aunque habrá que ver el impacto de la crisis en Oriente Medio en la economía: "Partimos de una situación en la que estamos mejor preparados que otros países".

Al ser preguntado por las reticencias de Bruselas, España ha alegado que el Gobierno toma "medidas excepcionales ante una situación excepcional". "Y por supuesto continuamos hablando con la Comisión Europea para explicarles las razones de nuestras decisiones", ha zanjado.

El modelo de financiación de Montero

Sobre el modelo recaudatorio de las CCAA, España ha comentado que "hay miembros del PP que querían que les impusiéramos el modelo recaudatorio". "En privado me dicen que están dispuestos a negociar pero que hay unos componentes que se escapan a los intereses legítimos de sus territorios".

Ha defendido la propuesta de Montero como un modelo de financiación "valiente" que "trata con justicia a todas las comunidades autónomas". "Establece reglas claras y transparentes", ha asegurado, al tiempo que ha avanzado que iniciarán próximamente el proceso de diálogo para llevar al Congreso un proyecto de ley.

Cuestionado por la posible falta de apoyos parlamentarios, el nuevo ministro de Hacienda ha subrayado el compromiso del Gobierno y ha asegurado que no da "ninguna batalla por perdida".

En ese punto, ha afirmado que "determinados miembros" y comunidades del PP le han pedido "imponer el modelo". "No podían decir que el modelo les gustaba por el contexto político de la derecha en este momento, pero sabían que ese modelo era muy bueno para su territorio", ha declarado sin concretar nombres.

Así mismo, a la cuestión de si Cataluña pudiera llegar a recaudar el 100% del IRPF, ha sostenido que la voluntad del Gobierno es "incrementar las capacidades de gestión recaudatoria siempre en el marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria".

Preguntado sobre lo hablado entre la exministra de Hacienda María Jesús Montero y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en ese aspecto ha manifestado que no sabe "lo que hablaron".