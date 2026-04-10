La furia de Chloe: el segundo gato de Ábalos provocó heridas profundas a Koldo: "Araña rápido y se entretuvo"

Otro gato, 'Pequeño Ratón', también fue relevante en la vida de Ábalos, influyendo incluso en la decisión de seguir pagando el alquiler de un piso tras la ruptura con una expareja.

Actualmente existe una disputa por la custodia de Chloe entre Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, y Carolina Perles, exesposa del exministro, quien afirma que la gata era un regalo para su hijo.

El incidente forma parte del material incautado por la UCO y muestra la convivencia complicada de Chloe tras la mudanza de Ábalos al dejar el Ministerio de Transportes.

La gata Chloe, que perteneció a José Luis Ábalos, atacó a Koldo García causándole heridas profundas cuando intentaba evitar que escapara por una ventana.

La gata Chloe, propiedad de José Luis Ábalos y que cedió a su pareja Andrea de la Torre, atacó a Koldo García cuando intentaba evitar que escapara por una ventana, provocándole heridas de consideración que requirieron atención médica.

El incidente, fechado el 19 de julio de 2024, forma parte del material incautado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.

En las imágenes enviadas por Koldo al ya entonces exministro se aprecian varios cortes profundos en su mano izquierda. Hacía sólo una semana que Pedro Sánchez había cesado a Ábalos en Transportes.

"Pero como la cogiste para que te hiciera eso?? [sic]", reaccionó de inmediato Ábalos al ver las fotografías, sorprendido por la gravedad de las heridas.

La respuesta de su exasesor fue clara: trató de impedir que la gata saliera por la ventana del domicilio.

Las heridas de Koldo García provocadas por la gata de José Luis Ábalos. EL ESPAÑOL

Chloe se quedó a vivir en el piso de Koldo García cuando Ábalos dejó su residencia oficial como ministro. En la actualidad, esta gata vive con Andrea de la Torre, pareja del que fue mano derecha de Pedro Sánchez.

La gata reaccionó de forma agresiva. "Araña rápido y como no la soltaba. Pues se entretuvo", explicó Koldo García, describiendo la escena según la cual su entonces mujer, Patricia Úriz, trataba de cerrar la ventana.

El episodio terminó con varias heridas abiertas. Según relató el propio Koldo, tuvo que ser atendido por Ignacio Palomo, ginecólogo de especialidad y parte de la trama en varios negocios.

Entre ellos, el doctor Palomo recibió un contrato de 600.000 euros por test de covid que no cumplían con la normativa europea. Esta adjudicación fue realizada por el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Palomo era el médico de cabecera de la familia García tanto en temas de su especialidad como en cualquier otro tema de salud. "Me curo el doctor palomo [sic]", escribió el asesor.

No fue el único intento de fuga de Chloe. Tiempo más tarde, ya en la nueva casa del exministro, se escapó por una terraza. Ábalos la encontró y el político avisó a Koldo: "Chloe apareció ayer en la terraza desde la que se había ido. No se cómo subió hasta esa altura [sic]".

La mudanza de Ábalos

La presencia de Chloe en casa de Koldo García no era casual. El animal había llegado allí unos días antes por la salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes.

Tras su destitución, abandonó el piso oficial. En plena mudanza, sin un destino claro para la mascota, pidió a su asesor que se hiciera cargo de ella de forma temporal.

Chloe, un regalo para el hijo menor de Ábalos, se trasladó así al domicilio de Koldo García y de su mujer. Sin embargo, la adaptación no fue sencilla.

El comportamiento del animal y el cambio de entorno generaron tensiones con su familia adoptiva.

La custodia de Chloe

Años después, la historia de Chloe ha derivado en un conflicto familiar. La disputa por su custodia enfrenta a Andrea de la Torre, última pareja conocida de Ábalos, y a Carolina Perles, exesposa del exministro y madre del menor para quien se compró la gata.

El enfrentamiento se hizo público tras las declaraciones de Perles en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco. Según su versión, Chloe fue un regalo de cumpleaños para su hijo.

Cuando el matrimonio se separó, la gata Chloe se quedó en la casa de José Luis Ábalos y Andrea de la Torre comenzó a cuidar de ella.

La gata Chloe, en la casa de Koldo García. EL ESPAÑOL

Cuando Ábalos ingresó en prisión preventiva en Soto del Real, en noviembre de 2025, el menor pidió quedarse con la mascota. Sin embargo, la gata no regresó con el niño.

Perles sostiene que actualmente el animal está bajo el cuidado de Andrea de la Torre. La exesposa del exministro no ha ocultado su malestar, llegando a calificar la situación como un caso de apropiación indebida.

La tensión escaló cuando De la Torre planteó una solución intermedia: una custodia compartida de la gata. La propuesta consistía en que Chloe pasara quince días con cada una.

Perles rechazó la idea de plano. "Me parece una desfachatez tremenda jugar con los sentimientos de un niño", afirmó, subrayando que la mascota pertenece al menor y no a los adultos implicados en la disputa.

El otro gato de Ábalos

Chloe no es el único felino que ha tenido protagonismo en la vida del exdirigente socialista. Otro gato, bautizado como 'Pequeño Ratón', también ha tenido protagonismo durante el juicio en el Tribunal Supremo.

Este animal fue adoptado en 2018 durante la relación entre Ábalos y Jésica Rodríguez. La propia expareja del político explicó en el Tribunal Supremo que tomó la decisión "por él", en referencia al entonces ministro.

El gato vivió en el piso de Plaza de España, en Madrid, donde la pareja mantuvo su relación. En los mensajes y vídeos recuperados por EL ESPAÑOL, el animal aparece integrado en la vida cotidiana de ambos.

'Pequeño ratón', el gato de Jésica Rodríguez y José Luis Ábalos. EL ESPAÑOL

En un vídeo de cumpleaños enviado a Ábalos en 2019, Rodríguez incluyó imágenes del gato. En una de ellas lo presenta como "nuestro Pequeño Ratón". En otra, ya más crecido, lo sitúa bajo el rótulo de "familia".

La importancia del animal fue más allá de lo simbólico. Según declaró Rodríguez, el hecho de tener el gato influyó en decisiones posteriores del exministro.

Rodríguez aseguró en su declaración de esta semana en el Supremo que una de las razones por las que Ábalos continuó pagando el alquiler del piso tras la ruptura fue precisamente la presencia del animal.

"Por él también adopté un gato y evidentemente si ya es difícil encontrar un piso, imagínate con un animal", explicó durante su declaración.

Jésica, expareja de Ábalos: "Cuando lo dejamos me preocupaba lo del piso"

El inmueble, situado en Plaza de España, tenía un coste mensual de 2.700 euros. Según la investigación, fue sufragado durante un tiempo por el empresario Víctor de Aldama a través de sociedades vinculadas.

En total, se abonaron 32 mensualidades, lo que eleva la cifra a cerca de 88.000 euros. El pago del alquiler se prolongó incluso después de que la relación sentimental entre Ábalos y Rodríguez hubiera finalizado.

La exnovia del exministro también relató que Ábalos asumió otros gastos relacionados con el animal, incluida una operación veterinaria de más de 1.000 euros cuando el gato sufrió una fractura en una pata.