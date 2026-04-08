Sánchez pide a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel por sus ataques a Líbano: "No debe haber impunidad"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez ha pedido a la UE suspender el Acuerdo de Asociación con Israel por la ofensiva israelí sobre Líbano. Sánchez condena el ataque de Israel sobre Líbano, que dejó al menos 254 muertos y más de 1.100 heridos en solo 10 minutos. El presidente español exige que Líbano se incluya en el alto al fuego mediado por EE.UU. e Irán y reclama condenas internacionales. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha manifestado apoyo a la soberanía libanesa y a la extensión del alto al fuego al país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este miércoles a que Líbano forme parte del alto al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán y que la Unión Europea suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel ante la ofensiva que mantiene sobre territorio libanés.

En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha cargado contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por lo que ha calificado como el ataque de Israel contra Líbano "más duro desde que empezó la ofensiva". "Su desprecio por la vida y el Derecho Internacional es intolerable", ha denunciado el jefe del Ejecutivo.

Israel lanzó este miércoles su mayor ofensiva contra Líbano desde el inicio de la actual ofensiva: 160 bombas en 10 minutos que han dejado al menos 254 muertos y 1.165 heridos en el país árabe.

Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva.



Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable.



Toca hablar claro:



- Líbano debe formar parte del alto al fuego.



- La comunidad internacional debe condenar esta… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

Además, ha pedido que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel y que la comunidad internacional condene "esta nueva violación del Derecho Internacional". "No debe haber impunidad ante estos actos criminales", ha añadido.

Sánchez ha considerado este miércoles por la mañana una "buena noticia" el anuncio de un alto al fuego de doce días, al tiempo que ha instado a defender la "diplomacia" sin "olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas" ocasionadas por la guerra.

Sus declaraciones van en línea con la del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha trasladado este miércoles a su homólogo libanés su apoyo para la extensión del alto al fuego a este país.

En un mensaje en su perfil de la red social X, Albares ha anunciado su conversación con el ministro de Exteriores del Líbano, Yusef Raggi, en la que también ha trasladado el apoyo a su soberanía nacional, el rechazo a los ataques de Hezbolá y de Israel y el apoyo también a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL).

Asimismo, Albares ha agradecido a su homólogo de Pakistán, Ishaq Dar, la labor de mediación de su país para alcanzar el alto al fuego, expresando el apoyo de España.