La 'vida padre' de Ábalos y Koldo en 20 fotos secretas: del yate al jet, de África a Asia, de Jésica a Andrea, del poder al banquillo

Las pruebas incluyen fotos y vídeos de los viajes y regalos, así como testimonios de exparejas y familiares, que forman parte central del proceso judicial iniciado el 7 de abril de 2026.

La trama se destapó tras la Operación Delorme, que vinculó a Ábalos y su entorno con contratos millonarios de emergencia durante la pandemia y presunto cobro de comisiones.

La investigación revela una vida de lujo con viajes en jet privado, yates y hoteles de cinco estrellas en destinos como Venecia, Punta Cana, París, Guinea Ecuatorial, Colombia y Tailandia.

José Luis Ábalos y Koldo García afrontan un juicio en el Tribunal Supremo por delitos como organización criminal, cohecho y malversación, con peticiones de hasta 24 años de cárcel.

José Luis Ábalos y Koldo García han dejado atrás una vida de lujo con viajes en jet privado por África y paseos en su propio yate, llamado 'El Albatros', por la prisión de Soto del Real (Madrid) y, desde la próxima semana, el banquillo del Supremo.

Este martes, 7 de abril de 2026, comienza en el Tribunal Supremo el primero de los juicios nacidos de la investigación que arrancó con la llamada Operación Delorme.

Será el estreno del juicio por el caso mascarillas. Ábalos se enfrenta a una petición de cárcel de 24 años y Koldo de 19 años y medio por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

Koldo García, en un jet privado

Ábalos y Koldo llegarán al juicio desde la cárcel de Soto del Real. Ambos ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza, el 27 de noviembre de 2025 por decisión del instructor Leopoldo Puente.

La imagen de ambos entrando en Soto del Real contrasta con el modo de vida que durante años aflora en la documentación intervenida a Koldo García.

Los dispositivos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en la investigación 'KoldoGate' revelan una rutina de viajes, favores y gastos muy alejada de lo que cabría esperar de un ministro y de un asesor público.

Entre todo ese material multimedia almacenado aparecen viajes de José Luis Ábalos y de su entorno a Venecia (Italia), Punta Cana (República Dominicana), Bogotá (Colombia), La Habana (Cuba), Malabo (Guinea Ecuatorial), París (Francia), Douala (Camerún) o varias ciudades de Tailandia.

Algunos de estos viajes fueron realizados en jet privado, tal y como demuestran las fotos y los vídeos a los que ha accedido EL ESPAÑOL.

Junto a Ábalos y Koldo se desplazó en aviones privados por Guinea Ecuatorial y Camerún el doctor Ignacio Palomo. Este ginecólogo, tal y como desveló este periódico en marzo de 2024, recibió un contrato de 600.000 euros del Ministerio del Interior durante la pandemia.

El Grupo Arpa, propiedad de Palomo, fue el elegido por la Secretaría de Estado de Seguridad para proveer de test Covid durante la pandemia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin embargo, dichos test Covid eran 'fake' y no contaban con la homologación de la Comunidad Europea. A pesar de ello, este contrato no será juzgado por el Tribunal Supremo, ya que quedó fuera de la investigación de la Guardia Civil.

Palomo era, además, el médico personal tanto de las esposas del exministro y como de su exasesor: Carolina Perles y Patricia Úriz.

Los viajes de Ábalos

Según relató Jésica Rodríguez, examante de José Luis Ábalos, ella viajaba con el ministro todos los meses a algún destino. Un ritmo que Ábalos mantuvo con su posterior pareja, Andrea de la Torre, y al que hay que sumar los viajes familiares que llevaba a cabo con su entonces mujer, Carolina Perles, y sus hijos.

Con Andrea realizó una escapada romántica a Venecia (Italia) en mayo de 2021. En la imagen se puede observar al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos junto a su amante en una góndola.

Koldo García acompañó a la pareja en este viaje, ya que Ábalos aún seguía casado con Carolina Perles.

José Luis Ábalos, junto a Andrea, paseando en una góndola en Venecia. EL ESPAÑOL

Un mes después, en junio de 2021, la pareja viajó a Bruselas (Bélgica) y Luxemburgo. Koldo no dudó en fotografiarse en la capital belga y realizó también un book de imágenes para la novia del ministro, según el material al que ha tenido acceso este periódico.

Ábalos y Andrea se alojaron en el Hotel Meliá Luxemburgo la noche del 2 de junio de 2021. El día 4 regresaron a Madrid desde Bruselas, según los billetes encontrados en el móvil de Koldo García.

Koldo García, frente al Palacio Gran Ducal de Luxemburgo. EL ESPAÑOL

Ábalos es cesado por sorpresa un mes después, el 10 de julio de 2021. El ya exministro comienza a preparar entonces su futuro profesional junto a su inseparable Koldo.

Ambos viajaron en agosto de 2021 a Punta Cana (República Dominicana) junto al doctor Palomo y la esposa de Ábalos, Carolina Perles.

El exministro de Transportes celebró en este lugar, junto a su esposa y sus hijos pequeños, la celebración del cumpleaños de uno de ellos.

José Luis Ábalos, junto a su entonces esposa Carolina Perles, y su tarta de cumpleaños en un restaurante de Punta Cana. EL ESPAÑOL

No dudó tampoco Ábalos en fotografiarse junto a Koldo y el doctor Palomo en las playas de Punta Cana. El ginecólogo se convirtió en la primera opción de la trama para hacer nuevos negocios en el extranjero tras la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes.

Koldo García, José Luis Ábalos y el Dr. Palomo, en una playa de Punta Cana. EL ESPAÑOL

Ábalos realizó escala en París (Francia) antes de su viaje a Guinea Ecuatorial. Había pasado sólo un mes desde que dejara la primera línea política, pero mantenía un alto tren de vida inexplicable para su sueldo de diputado raso en el Congreso.

El que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez se fotografió en una terraza parisina fumando un cigarro. En este lugar pasó la tarde del 15 de agosto de 2021 junto a Koldo García.

José Luis Ábalos fumando en la terraza de un bar en París. EL ESPAÑOL

Tras la escala en París, Ábalos emprendió un viaje a África. Sin embargo, cambió a su esposa Carolina Perles por su novia Andrea como acompañante.

Junto a la pareja, Koldo y el doctor Palomo, ya que mantenía un fuerte vínculo con el dictador Obiang e iba a hacer de conseguidor de nuevos negocios para la trama en Guinea Ecuatorial.

Koldo, el doctor Palomo, Ábalos y Andrea se fotografiaron posando frente a un jet privado con el que se movieron por Guinea Ecuatorial.

Koldo García, Dr. Palomo, Andrea de la Torre y José Luis Ábalos, frente al jet que usaron en Guinea Ecuatorial. EL ESPAÑOL

El exministro se fotografió en un despacho oficial del Gobierno de Guinea Ecuatorial bajo la foto del dictador Obiang.

José Luis Ábalos, debajo de la foto del dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang. EL ESPAÑOL

El grupo también se fotografió en algunos comercios locales y dejaron pruebas de la ruta que siguieron por África.

Koldo García, Andrea de la Torre, José Luis Ábalos y el Dr. Palomo se fotografían en un comercio local de Guinea Ecuatorial. EL ESPAÑOL

Además, las largas esperas en los aeropuertos hicieron mella en Ábalos y Koldo no dudó en fotografiarle dormido junto a Andrea en la sala de embarque de un aeropuerto africano.

José Luis Ábalos dormido en la sala de espera del aeropuerto. EL ESPAÑOL

Koldo solía fotografiar a Ábalos dormido y luego compartía las imágenes con gente de su máxima confianza. Así hizo con otra imagen en la que el exministro aparece descansando en uno de los jets privados en los que viajaron.

José Luis Ábalos, dormido en el jet privado. EL ESPAÑOL

En septiembre de 2021, tras el particular 'Memorias de África' de Ábalos y Koldo, ambos viajaron a Colombia.

En este viaje también les acompañó Andrea de la Torre. El exministro posó en algunos de los lugares más emblemáticos de Bogotá. Como siempre, Koldo hacía las labores de fotógrafo para la pareja.

José Luis Ábalos, frente al Capitolio Nacional de Colombia. EL ESPAÑOL

Ábalos y Andrea pasaron unos románticos días en hoteles y restaurantes de lujo de Colombia. Ambos se fotografiaron abrazados en una piscina infinita.

José Luis Ábalos y Andrea de la Torre, en la piscina de su hotel. EL ESPAÑOL

Además, no dudaron en visitar las mejores playas de Colombia y retrataron sus paseos en yate. Una vida 'a todo trapo', que no se explicaba con los ingresos que había tenido el ministro hasta entonces.

Carolina Perles, su exmujer, afirmó en una entrevista en Telecinco que para conocer el paradero del dinero que Ábalos había cobrado en comisiones había que "mirar el pasaporte" y ver los países en los que había estado tras ser destituido.

Andrea de la Torre y José Luis Ábalos, abrazados a bordo de un yate a gran velocidad. EL ESPAÑOL

Antes de acabar el 2021, en el mes de diciembre, Ábalos y Koldo viajaron a Cuba. ¿El objetivo? Abrir nuevas vías de negocio. La trama contactó con miembros del castrismo para mantener reuniones.

José Luis Ábalos, en un bar de La Habana. EL ESPAÑOL

Andrea, que ya se había convertido en su pareja oficial, acompañó de nuevo al exministro en este viaje. Ábalos, ya por esas fechas, había iniciado los trámites de separación de Carolina Perles.

José Luis Ábalos y Andrea de la Torre, en un bar en La Habana. EL ESPAÑOL

El 2022, Ábalos lo comenzó viajando en enero junto a Koldo, Andrea y el doctor Palomo a Camerún.

Visitaron la ciudad de Douala y la pareja, Ábalos y Andrea, inmortalizaron el viaje con imágenes en algunos de los rincones de esta ciudad africana.

José Luis Ábalos y Andrea de la Torre, posan frente a la bandera de Camerún en una calle de Douala. EL ESPAÑOL

El doctor Palomo también fotografió a Ábalos, Andrea y Koldo en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Douala mientras esperaban al jet privado en el que viajaban.

José Luis Ábalos, Andrea de la Torre y Koldo García, en la pista esperando para subirse al avión. EL ESPAÑOL

Un mes después, en febrero de 2022, en los dispositivos móviles de Koldo García hay constancia de un nuevo viaje a Acapulco (México).

Patricia Úriz, mujer de Koldo, y Cruz Guijarro, empresario vinculado a la trama y socio de Jacobo Pombo, también estuvieron en la comitiva.

José Luis Ábalos graba con su móvil a Andrea de la Torre durante la actuación de un grupo de mariachis. EL ESPAÑOL

En abril de 2022, Ábalos y Andrea viajaron a Tailandia. El exministro se quedó sin teléfono e "incomunicado", según un vídeo grabado por la joven malagueña que envió a Koldo García para pedirle el código PUK de su tarjeta móvil.

Tras el salto a Asia, vuelta a Europa para visitar Países Bajos en mayo de 2022. Ábalos pasó unas noches en Ámsterdam y fotografió a su pareja Andrea en una habitación de hotel.

Y ese mismo mes, vuelta a África para hospedarse en un lujoso complejo de Casablanca (Marruecos). Koldo no viajó junto al exministro y su pareja, pero sí guarda imágenes del hotel en su móvil enviadas por Ábalos.

El 2022, Ábalos lo terminó en Colombia. El exministro celebró su cumpleaños en Bogotá junto a su hijo mayor Víctor Ábalos, su pareja Andrea de la Torre y su mano derecha Koldo García.

Ábalos y Koldo, trajeados ya que aprovecharon el viaje para reunirse con empresarios colombianos, se fotografiaron junto a Andrea en un establecimiento de Bogotá.

'El Albatros'

Entre el material de los dispositivos móviles de Koldo García en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) destaca también 'El Albatros', el barco que el asesor de Ábalos tenía y del que presumía ante su círculo.

Se trata de una embarcación de 5,8 metros de eslora, con bandera italiana que adquirió en agosto de 2022. Koldo García había obtenido la licencia de patrón de barco un año antes, en mayo de 2021.

Koldo García, a los mandos de 'El Albatros'. EL ESPAÑOL

La mano derecha de Ábalos solía invitar a sus más allegados a un paseo en 'El Albatros', la embarcación que poseía en el puerto de Villajoyosa (Alicante).

El jet privado, el yate, los hoteles y los viajes de placer o de negocios forman parte de una cara menos pública de una trama que ahora empieza a medirse con el tiempo judicial, las pruebas documentales y las declaraciones ante el Tribunal Supremo.

Ese es el gran giro que se visualiza desde este 7 de abril. Donde antes hubo lujo, movimiento y exhibición, ahora hay un banquillo, una causa penal y un calendario de sesiones marcado por el Supremo.

El origen del caso

La raíz del procedimiento está en la Operación Delorme, ejecutada por la Guardia Civil en febrero de 2024.

Aquella operación, dirigida desde la Audiencia Nacional, terminó con la detención de Koldo García y de otras personas del entorno de la supuesta red, entre ellas Víctor de Aldama.

La investigación había arrancado a partir de una denuncia presentada por el Partido Popular (PP) de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022.

El núcleo de la acusación se centra en la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una mercantil que logró una docena de contratos de emergencia durante la pandemia y que, según la tesis de las acusaciones, fue beneficiada por su relación privilegiada con el Ministerio de Transportes y con el entorno de Ábalos y Koldo.

Para los investigadores, la relación entre el exministro, su asesor y Aldama habría comenzado en octubre de 2019, antes de que llegaran las adjudicaciones millonarias de 2020.

Según la versión de Aldama, que ha reconocido hechos y ha aportado documentación, ese entramado reportó pagos millonarios a Ábalos y Koldo García.

La acusación sitúa además a Koldo como pieza operativa del engranaje y sostiene que levantó un patrimonio inmobiliario millonario ligado a los beneficios de la trama.

El exministro Jose Luis Ábalos (i), durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. Europa Press

El primer juicio

El juicio oral se prolongará durante 13 sesiones, entre el 7 y el 30 de abril, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Están previstos más de 75 testigos y 20 peritos.

La causa llega a juicio después de que la Sala Penal rechazara el 3 de marzo todas las cuestiones previas planteadas por las defensas y confirmara que el Supremo seguiría siendo competente para juzgarla, pese a que Ábalos renunció a su escaño y perdió el aforamiento a finales de enero.

La primera jornada se abrirá con varios testimonios del entorno inmediato de los acusados. Está prevista la declaración de Víctor Ábalos, hijo del exministro; de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos; de Joseba García, hermano de Koldo; y de otras personas próximas a la trama.

El 22 de abril figuraban entre los testigos Francina Armengol y Ángel Víctor Torres por los contratos cerrados por Baleares y Canarias con Soluciones de Gestión.

Sin embargo, el Supremo ha aceptado que ambos informen por escrito y no acudan en persona, al entender que conocieron los hechos por razón de sus cargos como entonces presidentes autonómicos.

La declaración de los tres acusados está prevista para el 28 de abril. El orden será Víctor de Aldama, Koldo García y, en último lugar, José Luis Ábalos. El 30 de abril se reservará para la documental y las conclusiones finales.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19,5 años para Koldo y 7 para Aldama, al que aplica la atenuante de confesión por su colaboración con la justicia.

Las derivadas

Lo que se juzga ahora es solo una parte del caso. La pieza del Supremo se limita a la contratación de mascarillas y a la actuación de quienes estaban aforados o conectados con ese aforamiento cuando la causa se abrió en el Alto Tribunal.

Por eso Santos Cerdán no se sentará en este banquillo. Su nombre aparece en otra de las grandes derivadas del caso, la de la obra pública, pero esa investigación discurre todavía fuera de este juicio y en una fase distinta.

El Supremo envió en febrero a la Audiencia Nacional la parte relativa a los presuntos amaños de contratos de obra, ya sin el paraguas del aforamiento de Ábalos.

Esa rama examina adjudicaciones de Adif y de la Dirección General de Carreteras entre 2018 y 2021. Según los informes incorporados a la causa, la UCO sitúa bajo sospecha contratos y conversaciones sobre presuntas contraprestaciones económicas ligadas a obras públicas.

Es la línea que ha extendido el foco desde el antiguo tándem Ábalos-Koldo hasta el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y varios directivos y empresarios.

A ello se suma la instrucción sobre los contratos sanitarios en Baleares, Canarias, Adif y Puertos del Estado, así como otra derivada sobre hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional.