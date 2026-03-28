Salinas, exvicealcalde de Vox en Cartagena, denuncia "espionaje" para las purgas de Abascal y "presiones" para pagar charlas

Salinas se suma a la corriente crítica dentro de Vox y reclama a Abascal la celebración de un congreso extraordinario para abordar la crisis interna del partido.

El exvicealcalde asegura haber recibido presiones para destinar fondos municipales a actividades y medios afines a Vox, en lugar de emplearlos en Cartagena.

Salinas apunta a Antonio José Candel como el "hombre de negro" enviado a Murcia para recopilar información y facilitar la salida de dirigentes como José Ángel Antelo.

Diego Salinas, exvicealcalde de Vox en Cartagena, denuncia presunto espionaje interno en el partido por parte de la dirección nacional para ejecutar purgas políticas.

Vox se desangra en Murcia. La salida provocada desde Madrid de José Ángel Antelo, como presidente del partido de extrema derecha en la comunidad murciana, ha provocado un efecto dominó de bajas: Marcos Cano, portavoz de Vox en Totana; José Francisco Garre, portavoz de Vox en Torre Pacheco; Diego Salinas, vicealcalde de Vox en Cartagena...

Diego Salinas fue coordinador de Vox en Cartagena y asegura que esta crisis de partido es fruto de la presencia de "un hombre de negro" en la comunidad murciana que se dedica a "espiar" a las agrupaciones municipales por encargo de la dirección nacional.

Este banquero ha decidido denunciar una supuesta trama de "espionaje", después de que José Francisco Garre se haya dado de baja como militante, dejando la vicepresidencia del Comité de Garantías para alertar de que este órgano se usa para dirigir las purgas de Santiago Abascal contra Iván Espinosa de los Monteros; Javier Ortega Smith; José Ángel Antelo...

"Antonio José Candel es el hombre de negro de Monserrat Lluis, tiene un cargo en la Comunidad Valenciana y usan fondos públicos de Valencia, para un trabajador que está en Murcia, porque es una especie de coordinador entre la dirección nacional y los grupos municipales de los ayuntamientos de la Región de Murcia", tal y como denuncia Diego Salinas.

"Candel es un hombre de negro: el espía. Lo enviaron a Murcia a espiar a José Ángel Antelo y junto con Luis Gestoso es uno de los que ha fraguado la salida de Antelo como presidente provincial del partido".

Lo cierto es que Antonio José Candel Cano es personal eventual de la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, con un sueldo de 63.000 euros brutos anuales. Y curiosamente, Candel acaba de ser nombrado responsable de organización territorial en el nuevo Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en Murcia, cuyo presidente es José Manuel Pancorbo tras la salida obligada de Antelo.

De izquierda a derecha, Antonio José Candel (2i) ha sido nombrado responsable de organización territorial en el nuevo Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Murcia.

"Candel es la persona que investiga a todos los grupos municipales de Vox en la Región de Murcia y le traslada la información a Monserrat Lluis para que se la haga llegar a Santiago Abascal", según recalca Salinas. "Yo le llamo el hombre de negro: les traslada a ellos lo que a él le interesa".

Monserrat Lluis es secretaria general Adjunta y vicesecretaria nacional de acción de Gobierno en Vox. Lluis también ha sido señalada por José Francisco Garre, vicepresidente del Comité de Garantías hasta este viernes, como el brazo ejecutor de la purga orgánica que promueve Abascal.

Así lo denuncia Garre en su entrevista con EL ESPAÑOL: "El Comité de Garantías es nacional, las denuncias pueden venir de toda España y la secretaria general adjunta [Monserrat Lluis] presentaba denuncias contra miembros de todo el país: Ignacio Ansaldo, Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros, José Ángel Antelo...".

"Las denuncias venían siempre de ahí y se presentaban con la misma forma. Primero, daban una orden que considero que no es legítima, no puede ser legítima una orden que sea: 'Dimite'. Es como decir: 'Disparate en la cabeza'. Eso no es una orden legítima [...]".

Ahora, Diego Salinas es el que vuelve a tirar de la manta, para alertar de una aparente trama de "espionaje" en Vox-Región de Murcia. Este banquero, de 61 años, con una prestigiosa carrera como director regional de CajaMurcia y que tuvo a su cargo a 400 personas, aterrizó en Vox en 2019 y llegó a ser coordinador del partido en Cartagena: uno de los feudos electorales más importantes para Santiago Abascal.

De hecho, Vox fue el partido más votado en Cartagena en las elecciones generales de 2019, adelantando por la derecha al PP, tras sumar 31.162 votos: un 31,1% del total. Desde entonces, la ciudad portuaria pasó a ser el laboratorio de ideas políticas de Abascal. Prueba de ello es que en las municipales de 2023, Vox sacó 4 concejales y cerró un pacto con la alcaldesa popular, Noelia Arroyo, situando de vicealcalde a Diego Salinas.

Pero el 4 de marzo, Salinas anunció que abandonaba Vox, pasando a ser edil no adscrito y concejal de Industria, Empresa y Desarrollo Económico de Cartagena, al perder su puesto de vicealcalde porque sus otros tres compañeros siguieron fieles a Abascal tras obligar a Antelo a dejar la presidencia del partido en Murcia.

José Ángel Antelo, en una imagen de su etapa como presidente provincial de Vox en Murcia, estrechando la mano a Diego Salinas. Cedida

"Mis compañeros siguen arrimados a la teta", según resume Diego Salinas en conversación con EL ESPAÑOL.

- ¿Por qué abandonó Vox?

- Diego Salinas: Llegué al partido en 2019 y me di de baja el mismo día que cesaron a Antelo. No comprendía la decisión porque nadie de la dirección nacional dijo nada. De repente, lo cesaron sin explicar el motivo. Antelo era mi presidente provincial, la persona que me trajo al partido y me di de baja por la deriva que ha tomado Vox.

- ¿A qué se refiere con la deriva de Vox?

- Durante dos años, me han estado dejando fuera del grupo municipal porque aquí llegó Antonio Candel que tenía un cargo en Valencia y le mandaron a Murcia para espiar a todos los que estábamos con Antelo.

Una fuente conocedora del organigrama del partido de extrema derecha corrobora las afirmaciones del que fue vicealcalde de Cartagena para Vox, hasta el pasado 4 de marzo: "Candel es asesor de la presidenta de las Cortes Valencianas, es obligatorio ir a trabajar, pero vive en Murcia y no pisa Valencia". Y ahora, han ascendido a Antonio José Candel en el CEP.

Salinas afirma que en su etapa en el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, de junio de 2023 a marzo de 2026, ha sufrido "presiones" del partido "para dar dinero o fondos a Libertad Digital, El Toro TV y para hacer conferencias ideológicas relacionadas con Vox".

- ¿De dónde salía ese dinero?

- El Grupo Municipal Vox recibía dinero en Cartagena y de ese dinero, no sé decir qué cantidad, pero había que mandar una cantidad a Madrid. En vez de usarse en Cartagena, se mandaba a Madrid, y luego con lo que quedaba se hacían conferencias y cosas. Todo ligado con tema ideológico del partido. Esas eran las presiones que a mí me hacían para todo eso.

- ¿Me puede poner ejemplos de charlas?

- Una de las conferencias se dedicó al maltrato a los hombres y otra sobre el Valle de los Caídos. Todo eso ha estado saliendo de dinero público del Ayuntamiento de Cartagena, es decir, de los impuestos que pagan los cartageneros y con eso no estoy de acuerdo. El dinero que se recauda en Cartagena es para los cartageneros.

Están haciendo chiringuitos. Han colocado de asesor en el Ayuntamiento de Cartagena a la persona que es el portavoz municipal de Vox en Águilas [Isidro Carrasco]. Lo colocan de asesor en el grupo municipal de Cartagena estando a 80 kilómetros y solo viene un día a la semana, o sea: chiringuitos.

Toda esta deriva de tanto amiguismo, de tanto colocar a los suyos, tanto dinero para Libertad Digital, para El Toro, para hacer temas ideológicos, no estoy de acuerdo. El dinero de los cartageneros es para sus calles, para sus barrios y para lo que necesiten.

Gonzalo López Pretel, portavoz cartagenero de Vox, junto a los ediles Diego Lorente y Diego Salinas. Ayuntamiento de Cartagena

- ¿Le han exigido en Vox que entregue su acta de concejal electo?

- Me han presionado. El actual portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López, me ha linchado públicamente tanto a mí como a mi familia para que dimita. Ha dicho de todo sobre mí. Esta persona solo piensa en él, no piensa en Cartagena, y creo ya habían recogido 600 o 700 firmas por toda la zona del litoral para que lo echen.

- ¿Está decepcionado con Vox?

- Sí, totalmente. Al final, es un chiringuito.

De momento, Vox se sigue desangrando en territorio murciano donde el ya exvicepresidente del Comité de Garantías, José Francisco Garre, ha cambiado el Grupo Municipal de Vox en Torre Pacheco por el Grupo Mixto y le han seguido dos concejales: Josefa Guillén y Ana Belén Martínez.

- ¿Usted piensa dimitir o acabará la legislatura como concejal no adscrito en Cartagena?

- Diego Salinas: A mí esto no me hace falta para vivir. Yo estoy prejubilado en la banca, no me hace falta el dinero. Yo vine a Vox con todo hecho, para ayudar a Cartagena, a sus barrios y a sus diputaciones, no para que el dinero se esté destinando a lo que no se tiene que destinar.

De modo que Diego Salinas avanza que acabará la legislatura porque sus vecinos le votaron y se suma a la corriente crítica de Vox que se extiende por toda España, reclamando a Santiago Abascal que celebre un congreso extraordinario para analizar la situación del partido.

La petición se ha formulado a través de un manifiesto encabezado por Iván Espinosa de los Monteros, donde se denuncia “la existencia de un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados, no sometidas a un escrutinio suficiente".

- ¿Considera que Abascal debería convocar a todos los militantes a un congreso extraordinario?

- Diego Salinas: Por supuesto. Se debería de poner encima de la mesa todo lo que está pasando en Vox, organizar el partido de una forma democrática y no ser un partido dictatorial.