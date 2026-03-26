Pepe Ruz, el constructor que pagaba el picadero de Ábalos en Madrid, alardeaba de que su cerveza favorita era 'Pa'mipolla'

El rápido auge de la empresa de Ruz, Levantina, terminó en liquidación tras la crisis con Argelia, coincidiendo con las investigaciones sobre la trama de comisiones.

Las conversaciones de WhatsApp entre Ruz y Koldo muestran una relación de gran confianza, con bromas y favores, y reflejan el trato privilegiado en la concesión de contratos.

Ruz está imputado por la Audiencia Nacional por pagar comisiones a Ábalos y Koldo García a cambio de adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

José Ruz, empresario valenciano, pagó un piso en Madrid donde Ábalos se reunía con prostitutas y altos cargos, mientras su empresa recibía 125 millones en contratos públicos.

"Todo es absolutamente, o radicalmente, falso. Pero oye, no digo nada. Si me llama la Justicia, pues ya hablaré con ellos", declaró el constructor José Ruz a EL ESPAÑOL en febrero de 2025 durante la investigación del caso Koldo realizada por este periódico.

Ahora, un año después, Ruz está imputado en la Audiencia Nacional por pagar comisiones a José Luis Ábalos y Koldo García a cambio de recibir contratos del Ministerio de Transportes.

Los whatsapps de Koldo García, a los que ha accedido EL ESPAÑOL en exclusiva, demuestran que el dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) pagó a la trama un piso en el Barrio Chamberí (Madrid) durante los años 2021 y 2022.

Ruz pagó a la propiedad del piso, la sociedad El Soto de Retamar SL, 12.025 euros en 2021 y 11.700 euros en 2022 tras haber recibido 125 millones de euros en contratos del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos como ministro.

En esa vivienda, Ábalos citó a prostitutas y tuvo reuniones con altos cargos del Gobierno como la exsecretaria de Estado Isabel Pardo de Vera.

La confianza era tan grande entre Ruz y Koldo que ambos acostumbraban a mandarse imágenes cotidianas de su día a día, como el posado del empresario con la cerveza marca "Pa'mipolla", enviado el 13 de abril de 2021.

Una broma que repitió el asesor de José Luis Ábalos meses más tarde, añadiendo la versión femenina de esa misma marca: "Pa'mialmeja".

Las cervezas "Pa'mipolla" y "Pa'mialmeja" que Koldo le manda por WhatsApp a Pepe Ruz EL ESPAÑOL

Ruz pasó de ser un desconocido en el sector a lograr contratos millonarios mientras financiaba los gastos privados de la trama Koldo.

José, más conocido como Pepe, Ruz Martínez no era un nombre habitual en los grandes foros de la construcción. Tampoco en los círculos empresariales valencianos. Sin embargo, su figura emergió en el caso Koldo como uno de los empresarios clave en la red que orbitaba en torno a José Luis Ábalos y Koldo García.

Su perfil combinaba la discreción pública, la ambición empresarial y una estrecha relación con los protagonistas de la trama. Una relación que no solo se limitó a los negocios.

"No lo conozco de nada". Esta respuesta se repetía entre los empresarios del sector al ser preguntados por Ruz antes de que explotara el caso Koldo.

Ese contraste entre anonimato y volumen de contratos es uno de los elementos que más llama la atención en su trayectoria reciente.

Una de las imágenes que José Ruz le mandaba a Koldo García EL ESPAÑOL

Contratos y favores

Durante el mandato de Ábalos, la empresa de Ruz llegó a acumular adjudicaciones por valor de 125 millones de euros.

Las investigaciones apuntan a un sistema de comisiones a cambio de contratos. Según la declaración de Aldama, parte de esos pagos habrían ido destinados a Ábalos y Koldo.

Además, Ruz habría recibido apoyo en distintas gestiones.

Koldo intercedió ante responsables de Hacienda para resolver problemas administrativos de la constructora. También ejerció presiones en Adif para facilitar nuevas adjudicaciones.

En paralelo, Ruz presumía en el sector de tener "mano en el PSOE". Una afirmación que, según varias fuentes, se correspondía con los resultados obtenidos.

"Pasó de no contratar casi nada a contratar mucho con el Gobierno", destacan.

"Que no te extrañe que justo eso haya sido lo que le haya hecho caer en desgracia. Hay que ser muy cuidadoso con los celos en este sector, hay empresas muy poderosas capaces de hundirte", manifiestan.

José Ruz y Koldo García, en un viaje juntos a Canarias en mayo de 2021 EL ESPAÑOL

Ángel Víctor Torres

Uno de los episodios más relevantes se sitúa en Canarias. Ruz buscaba adjudicarse la reforma del denominado "Edificio Royal", valorada en siete millones de euros.

Koldo le aseguró que el asunto estaba "solucionado". Poco después, organizó un viaje a Las Palmas en el que pidió permiso a José Luis Ábalos para ir con su "amigo valenciano".

El 9 de febrero de 2022 se celebró una cena en la residencia oficial del entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres. A la reunión acudieron Torres, Ábalos, Koldo y el propio Ruz.

Días después se publicaron los pliegos del concurso. La obra fue adjudicada a la empresa de Ruz, superando la valoración del resto de rivales.

No fue su único viaje juntos a Canarias. En mayo de 2021, el álbum fotográfico en el teléfono de Koldo García ya revela una visita de ambos a Tenerife.

Conspiraciones y confidencias

El grado de cercanía entre Ruz, Ábalos y Koldo queda reflejado en los mensajes intervenidos en el marco del denominado 'KoldoGate: los whatsapps secretos'.

Las conversaciones incluyen negocios, gestiones y los habituales "cafés" (llamadas a través de número de prepago). Pero también un tono distendido fruto de la confianza entre ambos.

Entre los mensajes se intercambian habitualmente memes, muchos de ellos de contenido machista, y vídeos de su vida cotidiana con su familia y en su día a día.

Uno de los ejemplos más llamativos es una imagen de abril de 2021. En ella, Ruz presume de su cerveza favorita: una marca con el nombre "Pa'mipolla".

Detalle de la cerveza con la que posa José Ruz en la fotografía que manda a Koldo García. EL ESPAÑOL

La cerveza granadina de la empresa Delicatessen Alpujarra 1982 aparece en varias ocasiones en su conversación como una de las muchas bromas que tienen entre ambos.

El contenido de los mensajes refleja una relación de confianza que trasciende lo profesional.

Otro episodio significativo es el vídeo enviado el 27 de mayo de 2021. Ruz acababa de recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19.

En la grabación, muestra cómo un cubierto metálico se queda adherido a su cuerpo. El gesto sigue algunas teorías conspirativas que circularon durante la campaña de vacunación.

El vídeo de José Ruz a Koldo García tras vacunarse contra la Covid-19

El envío de este tipo de contenido refuerza la imagen inequívoca de la cercanía y complicidad que existía entre ambos.

2019, el año clave

Ruz era el gerente de Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), una empresa con sede en Alberic (Valencia). Controlaba el 20% del capital, mientras el 80% restante pertenecía a Brígido Navarro.

Sin embargo, quienes trataron con él pensaban que era el dueño real. Ejercía como tal en el día a día.

Su salto se produce a partir de 2019. Ese año, Ruz contacta con Koldo García por correo electrónico. "No nos conocemos, pero me gustaría, si lo tiene a bien, poder tener una pequeña reunión con usted", escribió.

A partir de ese momento, su empresa pasa de tener una actividad discreta a adjudicarse contratos millonarios del Ministerio de Transportes.

Entre ellos, destaca una obra de 70 millones en la autovía A-12 en el tramo entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Burgos). La adjudicación se produjo tras obtener altas puntuaciones en criterios subjetivos.

Días antes y después del proceso, Ruz realizó transferencias de 50.000 y 20.000 euros al empresario Víctor de Aldama, según la documentación aportada ante el Tribunal Supremo.

El 'pagagambas'

La relación entre Ruz y Koldo no se limitó a los despachos. La Unidad Central Operativa (UCO) los fotografió juntos en la marisquería La Chalana, en Madrid.

En ese entorno nació un apodo que se extendió entre empleados de su empresa: "Pepe, el 'pagagambas'".

El mote, en apariencia humorístico, refleja una percepción más profunda. Varios testimonios coinciden en que Ruz asumía gastos dentro del grupo. No solo comidas.

Koldo (de espaldas), reunido con el empresario José Ruz, el 28 de noviembre de 2022 en Madrid. EL ESPAÑOL

La opinión predominante es que "debieron de aprovecharse de él, porque se encontraba en una situación desesperada".

Según las investigaciones, también habría financiado parte de los costes privados de la trama. Entre ellos, el alquiler de un piso en la calle Rafael Calvo, 7 de Madrid.

Auge y caída

El crecimiento de Levantina y su auge gracias a los millones en contratos públicos fue tan rápido como su caída.

La empresa terminó en liquidación tras una crisis de liquidez agravada por la situación internacional. Su principal mercado exterior era Argelia.

La crisis diplomática entre España y ese país, iniciada en 2021, supuso un golpe decisivo. El bloqueo de exportaciones afectó directamente a su negocio.

Ruz trasladó a su entorno que acudió al Ministerio de Transportes en busca de soluciones ante esa situación. Algunas fuentes del sector ofrecen una lectura distinta de su papel.

Consideran que Ruz pudo ser utilizado por la trama en un momento de debilidad empresarial. "Se acercó a ellos en una situación desesperada", señalan.

Otros subrayan que su intensa actividad comercial y su capacidad para tejer alianzas fueron determinantes para lograr contratos.

En ambos casos, el resultado fue el mismo: un crecimiento rápido, acompañado de una exposición creciente.

La relación entre José Ruz, Koldo García y José Luis Ábalos fue el trampolín perfecto para que el constructor disparara su negocio y acabó siendo parte también de su caída a los infiernos, no solo del empresario sino también del exministro y su asesor.