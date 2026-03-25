TVE emite un rótulo ofensivo contra Juanma Moreno: "Pierde la mayoría absoluta. Hace 4 años tuvo una flor en el culo"

Polémico rótulo de RTVE sobre la pérdida de la mayoría absoluta por Juanma Moreno. TVE

Las claves nuevo Generado con IA TVE emitió en directo un rótulo ofensivo sobre Juanma Moreno durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. El rótulo, con lenguaje vulgar, no tenía relación con las declaraciones del presidente y permaneció visible unos segundos sin explicación ni corrección inmediata. Usuarios viralizaron la imagen en redes sociales, debatiendo si fue un error técnico, un lapsus de producción o tuvo intencionalidad política. No es la primera vez que el programa emite rótulos polémicos; ya ocurrió con un mensaje sobre la princesa Leonor, que generó gran controversia.

El programa matinal 'La Hora de la 1' de Televisión Española, presentado por Silvia Intxaurrondo, ha emitido este miércoles en directo un rótulo contra Juanma Moreno durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

El texto superpuesto señalaba que "Juanma Moreno ha perdido la mayoría absoluta. Hace cuatro años tuvo una flor en el culo". La frase, cargada de un lenguaje vulgar impropio de la televisión pública, nada tenía que ver con las declaraciones de Sánchez.

El suceso ocurrió este mediodía cuando Sánchez comparecía en el Congreso de los Diputados sobre las ayudas y las medidas anticrisis por la guerra de Irán.

El presidente hablaba sobre las protestas antiguerra del 15 de febrero de 2003 en contra de la inminente invasión de Irak por los Estados Unidos.

Ninguna explicación

En ese momento, la pantalla mostró el controvertido rótulo durante unos segundos, acompañado de los logos habituales del programa.

El rótulo permaneció visible durante unos instantes en pantalla. No se ofreció explicación inmediata en directo sobre su origen ni sobre las causas de su aparición. Tampoco se corrigió en ese momento desde el plató.

El programa continuó con normalidad tras el incidente. La señal institucional siguió su curso y la comparecencia del presidente se desarrolló sin nuevas incidencias técnicas visibles para el espectador.

Varios usuarios en X (antes Twitter) capturaron la imagen y la viralizaron rápidamente, cuestionando si se trataba de un error técnico, un lapsus de producción o una intencionalidad política.

Hasta el momento, ni Juanma Moreno ni el Partido Popular han emitido declaraciones oficiales sobre el texto que apareció en directo.

El 'lapsus' con la princesa Leonor

No es la primera vez que ocurre en este programa. Un guionista escribió un polémico rótulo con el anuncio de que la princesa Leonor se iba a estudiar a Gales.

En concreto, el guionista comparó su marcha con la del rey emérito, Juan Carlos I, a Abu Dabi y rotulando: 'Leonor se va de España, como su abuelo'.

Polémico rótulo sobre la princesa Leonor en 'La Hora de la 1' de TVE. TVE

Este rótulo generó muchísimas críticas entre la sociedad española. La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, lamentó "profundamente el grave error" en un comunicado y dijo haber adoptado medidas "inmediatas" para que los responsables fueran cesados.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló que el guionista, "sin perjuicio del juicio crítico que pueda merecer el rótulo por carácter simplista, burdo y tendencioso, no transgredió los límites del derecho a la libertad de expresión admisible en la relación laboral".

Además, obligó a la televisión pública a readmitir al trabajador en su antiguo puesto, a pagarle los salarios que no ha recibido durante este tiempo además de una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales.