El Gobierno coloca a Baltasar Garzón al frente de la 'Comisión de la Verdad' sobre la Guerra Civil y el franquismo

Las claves nuevo Generado con IA Baltasar Garzón presidirá la 'Comisión de la Verdad' para investigar violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La comisión estará formada por diez personas independientes de prestigio en los ámbitos jurídico, académico, científico y de derechos humanos. El órgano contará con una subcomisión específica para investigar los abusos sufridos por menores en el Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo. La comisión elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas y la prevención de futuras vulneraciones.

El jurista y exmagistrado Baltasar Garzón presidirá la 'Comisión de la Verdad' creada para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, según ha acordado este miércoles el Consejo de la Memoria Democrática.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la reunión del Consejo de Memoria Democrática en la que se ha acordado la designación de las personas que integrarán la citada comisión.

Según la regulación del Consejo de la Memoria Democrática, esta 'Comisión de la Verdad' estará compuesta por diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos.

Junto a Garzón, integrarán la comisión Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares.

La esposa de Garzón, Dolores Delgado, es actualmente la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una fiscalía especializada en la investigación de violaciones de derechos humanos y el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática que da cobertura al Consejo y a la Comisión de la Verdad que presidirá su marido.

Por otro lado, el consejo ha designado un grupo de personas suplentes que garantizarán el correcto funcionamiento de este órgano, que contará además con una subcomisión específica para investigar la conculcación de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Este Patronato de Protección a la Mujer fue una institución creada por el franquismo donde fueron confinadas y torturadas miles de mujeres menores de edad sin haber cometido ningún delito tipificado, ha recordado el Ministerio.

La comisión incorporará en sus trabajos testimonios, documentación y análisis comparado con experiencias internacionales y elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos.

El pasado mes de diciembre el Gobierno constituyó el Consejo de la Memoria Democrática, un órgano consultivo presidido por Ángel Víctor Torres y del que forman parte asociaciones memorialistas y profesionales como Baltasar Garzón y Cristina Almeida.

El Consejo de Memoria Democrática es un órgano colegiado de carácter consultivo y de asesoramiento creado en el marco de la Ley de Memoria Democrática para impulsar, coordinar y orientar las políticas públicas de memoria en España.

Su finalidad es garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en relación con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, emitiendo informes, propuestas y recomendaciones sobre actuaciones en materia de memoria, lugares de memoria, reconocimientos y medidas de reparación.