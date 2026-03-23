Puente estrena el Arco Noroeste y el PSOE critica al PP de Murcia: "Lleva 15 años sin hacer ni un kilómetro de autovía"

Las claves nuevo Generado con IA El ministro Óscar Puente inaugura el último tramo del Arco Noroeste, infraestructura clave para descongestionar el tráfico en Murcia. El Arco Noroeste, con una inversión de 264 millones de euros, ha sido ejecutado en 8 años bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE critica al PP de Murcia por no construir ni un kilómetro de autovía en 15 años y reclama infraestructuras autonómicas pendientes. El nuevo tramo evitará el paso de 27.000 vehículos diarios por zonas congestionadas y mejorará la conexión hacia Madrid y Andalucía.

El ministro Óscar Puente ha inaugurado este lunes el último tramo del Arco Noroeste: una infraestructura clave para descongestionar el nudo de Espinardo o la Ronda Oeste de Murcia, además de potenciar la fluidez del tráfico y la economía en los municipios de las comarcas de la Vega Media del Segura y el Valle de Ricote.

"El Gobierno de España sigue avanzando en la mejora de nuestras infraestructuras", tal y como ha subrayado Puente a través de su perfil personal en 'X'.

Francisco Lucas, delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en la Región de Murcia, ha recalcado que los tres tramos que componen el Arco Noroeste, con una inversión de 264 millones de euros, se han ejecutado en 8 años de gestión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

"Ponemos en servicio el último tramo del Arco Noroeste, desarrollado íntegramente en este ciclo de gobierno socialista. Una reivindicación histórica para vertebrar la Región, descongestionar el nudo de Espinardo y mejorar la vida de la ciudadanía", según ha reflexionado Lucas.

El tercer tramo entre Las Torres de Cotillas y Alcantarilla, evitará el paso diario de 27.000 vehículos por las zonas más tensionadas del área metropolitana de Murcia y agilizará el trayecto hacia Madrid y Andalucía.

El estreno ha estado marcado por la ausencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por su agenda en Bruselas, para asistir a una reunión en la sede de la Agencia Europea de Defensa. El PSOE murciano ha aprovechado el estreno para mandarle un recado al líder autonómico del PP.

“Mientras el Gobierno de España está haciendo una inversión histórica para desarrollar y modernizar las infraestructuras de la Región, el Gobierno regional del Partido Popular lleva 15 años sin hacer ni un solo kilómetro de autovía", tal y como ha lamentado la portavoz regional del PSOE, Isabel Gadea.

El ministro de Transportes, este lunes, durante la inauguración del tercer tramo del Arco Noroeste.

"No sabemos nada de la Autovía del Norte entre Jumilla y Calasparra, o la de Lorca-Caravaca, que son de competencia autonómica”, según ha ejemplificado Gadea, sobre infraestructuras que están en el cajón del Ejecutivo regional que lideran los populares.

El acto ha servido al PSOE para sacar músculo a nivel político, ya que en la foto tampoco estaba el alcalde de Murcia, José Ballesta. De hecho, solo los alcaldes de Molina de Segura y Alcantarilla, José Ángel Alfonso y Paqui Terol, respectivamente, se han convertido en los líderes populares de mayor peso por estar al frente de la cuarta y la quinta localidad con mayor peso de población de la Región.

En el lado socialista había muchos más cargos para apoyar la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, no solo regidores, como los de Mula, Juan Jesús Moreno, o Lorquí, Joaquín Hernández, también los portavoces de la oposición en Alcantarilla, Pedro Manuel Toledo, o en la capital del Segura, Ginés Ruiz Maciá.

"La inauguración del Arco Noroeste es de las mejores noticias que ha recibido Murcia en años, y cualquier persona que quiera a esta comunidad y a este municipio debería alegrarse", según ha subrayado Ruiz Maciá.

"Es un proyecto para mejorar Murcia, para que esté mejor conectada y mejor preparada para el futuro y menos contaminada". "Se ha construido por el compromiso del Gobierno".