La UCO investiga a Francisco Flores, venezolano ligado al narco, por el petróleo que según Aldama financió a ZP y al PSOE

A pesar de la incautación de activos y reportes de actividades sospechosas, Flores Suárez no ha sido formalmente acusado por narcotráfico, aunque su situación judicial en Venezuela se ha complicado recientemente.

Flores Suárez tiene un historial de contratos millonarios con PDVSA, vínculos con el sector financiero venezolano y su nombre aparece en investigaciones internacionales por presunto blanqueo y narcotráfico.

Víctor de Aldama entregó al juez un sobre con documentos que vinculan a Zapatero y al PSOE con la obtención de seis millones de barriles de crudo venezolano y un anticipo de 5 millones de euros.

La UCO investiga al empresario venezolano Francisco Flores Suárez, ligado al narcotráfico, por su posible participación en la financiación ilegal del PSOE a través de un cupo de petróleo de PDVSA.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga al empresario venezolano Francisco Flores Suárez, ligado al narcotráfico, por el cupo de petróleo que, según Víctor de Aldama, financió a José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, Flores está vinculado al sobre entregado por Aldama en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional que investiga en una causa secreta la posible financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.

Aldama declaró durante dos horas el pasado 12 de marzo ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional y entregó el sobre que le dio la actual presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez y que vincula a Zapatero y al PSOE con un cupo de crudo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

El sobre de Aldama contiene, según ha podido saber EL ESPAÑOL, una puesta a disposición de un cupo de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares.

Entre los documentos se encuentra un certificado de volumen de crudo de fecha 4 de febrero de 2020, en el cual se ofrecen seis millones de barriles de crudo Boscán con vencimiento a 45 días.

La operación, según indican fuentes de la investigación, no llegó a producirse, pero sí existe el pago de 5 millones de euros de anticipo en una cuenta bancaria de Rusia.

Es aquí donde entraría en la operación Francisco Flores Suárez, empresario venezolano vinculado al narcotráfico y que tiene un estrecho vínculo con PDVSA y con el expresidente Zapatero.

Flores Suárez habría estado reunido en una ocasión con Aldama y Zapatero en Caracas (Venezuela). Sin embargo, el expresidente niega tal cita y afirma que sólo coincidió con Aldama en un vuelo privado a República Dominicana desde la capital venezolana.

La UCO investiga ahora si Flores Suárez tiene una vinculación empresarial con Zapatero y si realizó funciones de testaferro para la trama que Aldama liga al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Con el dinero obtenido por este cupo de petróleo, siempre según la versión de Aldama, Sánchez habría financiado su candidatura a presidente de la Internacional Socialista en 2022.

Para la ingeniería financiera se habrían utilizado sociedades en Panamá, de las cuales el juez Ismael Moreno y la UCO ya conocen más detalles tras declarar Aldama y comenzar la investigación.

El empresario se ha quejado este miércoles de carecer de seguridad, ya que su vida corre peligro después de haberse filtrado que ha entregado el sobre que relaciona al PSOE con la financiación ilegal a través de un cupo de petróleo.

Quién es Francisco Flores

Francisco Enrique Flores Suárez es un empresario venezolano cuya trayectoria se ha desarrollado a la sombra y que se inició en la industria petrolera.

Su perfil público ha sido discreto durante años, pese a manejar una red empresarial amplia y con presencia internacional, reconstruida en detalle por investigaciones de medios especializados en la corrupción venezolana.

Sus primeros pasos profesionales se sitúan en la década de 1990, cuando trabajó como técnico en Corpoven, filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

El salto definitivo se produce a comienzos de los años 2000, cuando toma el control de Electricidad e Instrumentación C.A. (Elinca), una empresa de servicios petroleros.

Desde ese momento, su crecimiento empresarial se vincula de forma directa a los contratos obtenidos con la petrolera estatal, según el Registro Nacional de Contratistas y la reconstrucción hecha por Armando.info en el contexto de los FinCEN Files.

Hombre fuerte en PDVSA

El ascenso de Flores Suárez no puede entenderse sin su relación con la estructura de poder dentro de PDVSA durante los años de mayor bonanza petrolera en Venezuela.

Entre 2007 y 2012, su empresa Elinca se convirtió en uno de los principales contratistas en la región occidental del país, especialmente en la cuenca del lago de Maracaibo.

En ese periodo, la compañía recibió adjudicaciones de gran volumen en áreas como mantenimiento industrial, gas y proyectos inmobiliarios.

La figura clave en este proceso fue José Luis Parada Sánchez, entonces gerente general de la División Occidente de PDVSA.

Parada, mano derecha del entonces presidente de la petrolera, Rafael Ramírez, disponía de amplias competencias para la asignación de contratos por parte de la petrolera.

La empresa de Flores Suárez accedió a proyectos estratégicos, incluidos desarrollos vinculados a la filial Ducolsa, empresa encargada de proyectos inmobiliarios.

La relación no se limitó al ámbito institucional. Existen vínculos societarios entre Flores Suárez y el entorno familiar de Parada, especialmente con su hermano, Braulio César Parada Sánchez.

Su relación se plasma en sociedades registradas en Panamá, como Inversiones Innovadoras de Exportaciones Panameñas Inc. y Opyg Investment Inc.

Tras la salida de Rafael Ramírez de PDVSA, Parada fue detenido y procesado por corrupción. Sin embargo, Flores Suárez no fue investigado en Venezuela, lo que consolidó su posición económica y le permitió diversificar su actividad.

En años posteriores, distintos medios han señalado una posible relación con el exministro de Petróleo Tareck El Aissami. Estas informaciones -recogidas, por ejemplo, por El Faro del Morro y portales especializados en corrupción petrolera- apuntan a que su influencia en la industria habría continuado en una segunda etapa de irregularidades dentro de PDVSA.

El banco Sofitasa

El paso del sector petrolero al financiero marca una nueva fase en la trayectoria de Flores Suárez. Entre 2022 y 2023, diversas investigaciones lo sitúan como el adquirente del Banco Sofitasa, una entidad con presencia en la región andina venezolana.

La operación se habría realizado de forma discreta, sin anuncios públicos sobre el cambio de control. A pesar de no contar con experiencia previa en el sector bancario, Flores Suárez habría asumido el control accionarial a través de intermediarios.

Para reforzar la estructura del banco, se incorporaron perfiles con trayectoria en el sistema financiero. Entre ellos destaca el empresario de origen catalán José María Nogueroles López, quien asumió la presidencia de la entidad en 2024.

La compra del banco coincide con un contexto de reconfiguración del sistema financiero en Venezuela y con nuevas dinámicas dentro de PDVSA. La operación permitió a Flores Suárez tener capacidad de movimiento con el capital acumulado durante su etapa en la petrolera.

El salto a la banca supone, además, una estrategia de diversificación. Permite a Flores Suárez trasladar su actividad desde el sector industrial hacia una posición de control sobre flujos financieros, tanto nacionales como internacionales.

En paralelo, Flores Suárez construyó un entramado corporativo bajo la marca "Kingdom". Este holding incluye empresas operativas en Venezuela, sociedades offshore en Panamá y vehículos financieros en distintas jurisdicciones internacionales, según la información de Armando.info y Alberto News.

El grupo abarca sectores diversos, desde suministros industriales y tecnología médica hasta inversiones inmobiliarias y activos de lujo. Entre estos últimos destacan un avión privado y un yate de gran tamaño, ambos posteriormente incautados.

Relación con el narcotráfico

El nombre de Francisco Enrique Flores Suárez ha aparecido en investigaciones internacionales, citadas por Armando.info y retomados por medios venezolanos, relacionadas con el narcotráfico, aunque sin que se hayan presentado cargos formales en su contra.

Los principales episodios se remontan a 2015. Ese año, autoridades estadounidenses incautaron un avión Beechcraft Super King Air 300 en Miami, registrado a través de una sociedad vinculada al empresario.

La aeronave fue retenida por sospechas de uso en transporte de drogas y nunca fue devuelta. El caso está documentado en expedientes del Tribunal del Distrito Sur de Florida citados en medios venezolanos.

Pocos meses después, en noviembre de 2015, un yate de su propiedad, denominado "The Kingdom", fue intervenido en República Dominicana. En la embarcación se hallaron 52 kilos de cocaína y cerca de 2 kilos de heroína ocultos en su interior, según los comunicados oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dominicana.

Pese a las pruebas, la justicia dominicana no formuló acusaciones contra Flores Suárez. El yate permanece bajo custodia de las autoridades tras el rechazo de varios recursos legales, como detalla Armando.info en su reportaje sobre el "Kingdom".

A estos episodios se suman los denominados FinCEN Files, que identifican al empresario en al menos 286 transacciones bancarias consideradas sospechosas entre 2016 y 2017.

Los FinCEN Files, incluyen más de 2.100 "reportes de actividades sospechosas" elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).

Los movimientos implican transferencias a distintas jurisdicciones, incluidas Bahamas, Luxemburgo y Bélgica. Flores Suárez es denominado uno de los "boligarcas" (acrónimo de "bolivarianos" y "oligarcas") venezolanos.

Los informes de actividades sospechosas (SAR) revelados en FinCEN Files no constituyen acusaciones penales, pero reflejan la existencia de operaciones financieras complejas y de gran volumen.

Flores Suárez ha reconocido algunas de estas relaciones bancarias -como su vínculo con Winterbotham Trust Company- en declaraciones recogidas por Armando.info, aunque sin detallar el origen de los fondos.

Pese a la acumulación de indicios y a la incautación de activos, ninguna autoridad ha presentado cargos directos por narcotráfico contra él.

En los últimos meses, su situación judicial ha adquirido una nueva dimensión en Venezuela, tras la admisión de un recurso de casación en el Tribunal Supremo de Justicia.

Aunque los registros públicos del tribunal no detallan los cargos penales exactos de la acusación, el hecho de que el caso haya escalado hasta la Sala de Casación indica que ha superado las etapas preliminares y que involucra cuestiones legales o de integridad procesal de gran envergadura.

La trayectoria de Flores Suárez se mueve así entre el éxito empresarial, la cercanía al poder político y una serie de controversias internacionales que siguen sin resolverse en el ámbito judicial.