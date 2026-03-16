Resultados Elecciones Castilla y León 2026, en directo

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "muy satisfecho" con el resultado de las urnas que le han otorgado más del 35% de los votos, con 33 escaños, y se ha congratulado por duplicar en votos a Vox y triplicar la distancia con el PSOE.

Mañueco, que ha sido recibido en el Hotel Alameda Palace de Salamanca, con gritos de ‘presidente’ ha defendido que frente al “ruido, el panorama negativo y gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas”, en referencia a su eslogan de campaña.

Tras una campaña que ha tildado de “seria, limpia y pegada a la gente y al territorio”, el líder de los populares de Castilla y León se ha comprometido a empezar el diálogo con todas las fuerzas políticas a partir de mañana, al tiempo que ha asegurado que en la Comunidad habrá un gobierno presidido por el PP y será un gobierno “para todos”.