Resultados Elecciones Castilla y León 2026, en directo
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | El PP pide a Vox un acuerdo "rápido" en Extremadura tras la victoria en Castilla y León
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llamado este domingo a Vox a avanzar en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura, tras las elecciones de Castilla y León, ahora que ya pueden dejar atrás su "cálculo electoral".
Según Tellado, las negociaciones estaban avanzadas tanto en Aragón como en Extremadura y fue la convocatoria electoral de Castilla y León lo que hizo que a lo largo de las últimas semanas "no fuese posible" un acuerdo para la investidura de la presidenta extremeña, María Guardiola.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Sánchez se enorgullece como "única alternativa"
Sánchez ha mostrado su orgullo tras los resultados en las urnas del PSOE con Carlos Martínez: "Han demostrado que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León. Seguiremos trabajando por el futuro de todas y todos".
El presidente del Gobierno ha felicitado al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria en las elecciones, aunque ha celebrado esa mejora de los resultados.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Mañueco se compromete a dialogar para lograr un gobierno "para todos": "Empieza el nuevo futuro para nuestra tierra"
El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "muy satisfecho" con el resultado de las urnas que le han otorgado más del 35% de los votos, con 33 escaños, y se ha congratulado por duplicar en votos a Vox y triplicar la distancia con el PSOE.
Mañueco, que ha sido recibido en el Hotel Alameda Palace de Salamanca, con gritos de ‘presidente’ ha defendido que frente al “ruido, el panorama negativo y gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas”, en referencia a su eslogan de campaña.
Tras una campaña que ha tildado de “seria, limpia y pegada a la gente y al territorio”, el líder de los populares de Castilla y León se ha comprometido a empezar el diálogo con todas las fuerzas políticas a partir de mañana, al tiempo que ha asegurado que en la Comunidad habrá un gobierno presidido por el PP y será un gobierno “para todos”.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Carlos Martínez admite no haber felicitado aún a Mañueco por el resultado electoral
El candidato del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, realizó sus primeras declaraciones tras el resultado electoral: "No me gusta perder ni al futbolin y nos la han marcado desde la defensa".
"No he tenido tiempo de llamarlo pero lo haré", añadió Martínez dejando claro que todavía no había felicitado al presidente de la Junta.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | El socialista Carlos Martínez pronostica una repetición electoral "dentro de poco"
El candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León, Carlos Martínez, ha declarado que han estado justitos, pero ha advertido a Mañueco que mucho se teme que se verán dentro de poco.
"Es verdad que hemos estado justitos, pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco. Va por la falta de reconocimiento y la solvencia que hoy por hoy tiene un presunto Gobierno", ha incidido Martínez.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León |Mañueco: "El PP iniciará un diálogo con todas las fuerzas, pero va a haber un gobierno presidido por el PP"
Alfonso Fernández Mañueco, el líder del Partido Popular, ha ganado las elecciones aunque necesita a Vox para gobernar. En este sentido, ha incidido en "el diálogo con todas las fuerzas políticas". Aunque, eso sí, asegura que habrá "un gobierno presidido por el PP", pero con la mirada puesta en "gobernar para todos".
"Nuestra estrategia, nuestro mensaje, nuestro balance de gestión y nuestro balance de futuro ha tenido el máximo respaldo en las urnas", esta es la lectura del resultado de los comicios en Castilla y León.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Fernández Mañueco: "Frente al ruido y el panorama negativo nuestra tierra ha elegido certezas"
El ya ganador de las elecciones en Castilla y León del Partido Popular, Alfonso Fernandez Mañueco, declara ante los medios tras su triunfo con 33 escaños.
"Frente al ruido, el panorama negativo y el panorama gris nuestra tierra ha elegido certezas", declaró el presidente de Castilla y León.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Carlos Pollán (Vox): "Hemos roto el mayor techo electoral de Vox"
El candidato de Vox a la presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ha manifestado su satisfacción al "romper el mayor techo electoral" de su partido.
"Es el mejor resultado de Vox hasta la fecha", ha declarado Pollán.
Asimismo, ha incidido en que Vox "es una realidad consolidada" y que este proyecto "está al servicio de los españoles" y "por encima de las mentiras del bipartidismo".
"Solo respondemos a los españoles y solo trabajamos para lograr una España mejor", ha setenciado el líder de Vox en Castilla y León.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 97,38% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,46%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,81%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,9%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,3%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,91%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,72%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Ángel Ceña ( ¡Soria Ya! ): "No estamos lo suficientemente fuertes para competir con los otros partidos"
El candidato de Soria Ya a la presidencia de Castilla y León, Ángel Ceña, ha declarado que a lo mejor no están lo "suficientemente fuertes" para competir con los otros partidos políticos.
Tras perder dos escaños en las elecciones a la presidencia de Castilla y León, Ceña ha incidido en que al ser un proyecto político que sale como respaldo de una plataforma política, no están lo suficientemente consolidados para "competir con los otros partidos políticos".
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 96,93% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,45%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,81%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,9%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,3%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,91%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,72%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Miguel Ángel Llamas lamenta el resultado electoral de Podemos: "Ha sido un resultado nefasto"
El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, declaró a los medios de comunciación tras concluir el escrutinio electoral: "Ha sido un resultado nefasto".
"Creo que en estos casos hay que hacer autocritica", añadió el candidato tras un resultado que ha dejado a Podemos fuera del tablero politico de Castilla y León.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 95,23% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,49%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,84%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,87%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,3%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,91%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,69%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 93,61% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,46%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,86%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,87%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,3%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,91%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,69%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Mañueco contiene a Vox y gana con claridad y el PSOE evita la debacle pero confirma su irrelevancia
El Partido Popular ha ganado con claridad las elecciones autonómicas de este domingo Castilla y León con un 35,76 % de los votos y 33 escaños, más de cuatro puntos y dos procuradores más que en 2022.
La formación de Alfonso Fernández Mañueco, que se ha quedado a nueve escaños de la mayoría absoluta, volverá a depender de un Vox que no ha cumplido las expectativas y se ha quedado lejos del ansiado 20% de los apoyos.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Valdeprado, el pequeño municipio de Soria con el 100% de votos para el PP
En Valdeprado, un pequeño municipio de Soria, el 100% de sus votos han sido para el PP. En total, han sido cinco votos, todos ellos al Partido Popular, uno más que en las elecciones de 2022. Hace cuatro años también recibieron apoyos el PSOE y Soria Ya, algo que no se ha producido en esta ocasión.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | VIllán de Tordesillas: donde la Falange obtiene el doble de votos que el PSOEVIllán de Tordesillas es, probablemente, uno de los pueblos más de derechas de España. Ahí, la Falange ha obtenido el doble de votos que el PSOE, que es sexta fuerza en el municipio.
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VOX: 52,8 % → 47 votos
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PP: 31,46 % → 28 votos
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SALF: 4,49 % → 4 votos
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FE de las JONS: 4,49 % → 4 votos
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EN COMÚN: 2,24 % → 2 votos
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PSOE: 2,24 % → 2 votos
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MEV: 1,12 % → 1 voto
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 90,08% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,46%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,84%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,89%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,29%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,93%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,68%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 87,03% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,51%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,83%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,93%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,22%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,93%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,66%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 83,06% escrutado
- PP: 33 escaños (+2) — 35,61%
- PSOE: 30 escaños (+2) — 30,93%
- Vox: 14 escaños (+1) — 18,91%
- UPL: 3 escaños (=) — 4,09%
- XAV: 1 escaño (=) — 0,93%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 0,62%