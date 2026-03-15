Elecciones Castilla y León 2026, resultados y escrutinio en directo: PP ganaría las elecciones y Vox rompería la barrera psicológica del 20%
Los colegios electorales han cerrado a las 20:00 y el escrutinio de los resultados de las elecciones en Castilla y León ya ha comenzado
Consulta aquí los resultados de las elecciones de Castilla y León
👉SONDEO FINAL: Mañueco gana con claridad pero tendrá que pactar con un Vox reforzado y el PSOE se acerca a su peor dato
El PP de Mañueco roza los 33 escaños, el PSOE se situaría en una horquilla de 24-27 y Vox superaría el 20% del voto.
🔴 Resultados, escrutinio y encuestas elecciones de Castilla y León 2026
El candidato popular Alfonso Fernández Mañueco ganaría las elecciones de este domingo con el 31,5% de los votos, que se traducirían en una horquilla de 30-33 procuradores, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
El PP tiene en la actualidad 31 procuradores en las Cortes de Castilla y León, por lo que Mañueco podría mejorar su resultado en hasta dos escaños, según el sondeo.
Por su parte, el candidato socialista Carlos Martínez obtendría el 28,2% del voto, que se traducirían en entre 24 y 27 escaños.
Hasta ahora, el peor resultado obtenido por el PSOE en la región fue en las autonómicas de 2015, cuando se quedó con solo 25 escaños.
🔴 ¿Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones?
La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León está en 42 procuradores, ya que en estas elecciones se reparten 82 escaños.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 5,83% escrutado
- PP: 38 escaños (+7) — 42,2%
- PSOE: 23 escaños (-5) — 25,76%
- Vox: 16 escaños (+3) — 19,61%
- UPL: 3 escaños (=) — 2,35%
- XAV: 1 escaño (=) — 1,33%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 1,17%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 4,01% escrutado
- PP: 41 escaños (+10) — 43,69%
- PSOE: 20 escaños (-8) — 24,42%
- Vox: 17 escaños (+4) — 19,94%
- UPL: 2 escaños (-1) — 1,65%
- XAV: 1 escaño (=) — 1,55%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 1,34%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 1,80% escrutado
- PP: 43 escaños (+12) — 46,06%
- PSOE: 20 escaños (-8) — 22,92%
- Vox: 15 escaños (+2) — 19,45%
- UPL: 2 escaños (-1) — 1,11%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 1,71%
- XAV: 1 escaño (=) — 1,67%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 0,76% escrutado
- PP: 44 escaños (+13) — 48,4%
- PSOE: 18 escaños (-10) — 21,05%
- Vox: 17 escaños (+4) — 19,22%
- Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 2,4%
- XAV: 1 escaño (=) — 1,42%
- UPL: 1 escaño (-2) — 0,54%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | 0,11% escrutado
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Partido Popular: 53 escaños (+22) — 52,12%
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Vox: 16 escaños (+3) — 17,52%
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PSOE: 12 escaños (-16) — 18,24%
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Soria ¡Ya!: 1 escaño (-2) — 3,79%
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SALF: 0 escaños (=) — 1,56%
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XAV: 0 escaños (-1) — 0,91%
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | ¿Qué ocurre justo después del cierre de los colegios electorales?
Tras el cierre a las 20:00 horas, cada mesa electoral introduce primero los votos por correo en la urna y después comienza el recuento manual de papeletas, separando voto al Congreso autonómico, incidencias y posibles votos nulos antes de comunicar los resultados.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Mañueco gana con claridad pero tendrá que pactar con un Vox reforzado
El candidato popular Alfonso Fernández Mañueco ganaría las elecciones de este domingo con el 31,5% de los votos, que se traducirían en una horquilla de 30-33 procuradores, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
El PP tiene en la actualidad 31 procuradores en las Cortes de Castilla y León, por lo que Mañueco podría mejorar su resultado en hasta dos escaños, según el sondeo.
Por su parte, el candidato socialista Carlos Martínez obtendría el 28,2% del voto, que se traducirían en entre 24 y 27 escaños.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | ¿Qué fuerzas provinciales pueden volver a ser decisivas esta noche?
Unión del Pueblo Leonés, Soria ¡Ya! y Por Ávila pueden volver a ser determinantes si el bloque mayoritario queda ajustado.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | ¿Cuándo habrá una tendencia fiable del resultado?
La tendencia suele empezar a ser consistente cuando el escrutinio supera aproximadamente el 25% - 30%, aunque en Castilla y León conviene esperar más porque el peso de las provincias grandes tarda en reflejarse.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | Hablan las encuestas
Este domingo se celebran las elecciones autonómicas en Castilla y León. Tras varias semanas de sondeos, un análisis detallado de las encuestas permite dibujar cómo serán las nuevas Cortes salidas de las urnas.
Combinando los últimos estudios demoscópicos y ponderando su fiabilidad histórica, EL ESPAÑOL ha llegado a interesantes conclusiones basadas en probabilidades.
El análisis ofrece pocas dudas sobre quién ganará las elecciones, aunque sí sobre el margen y, sobre todo, sobre la gobernabilidad posterior.
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Resultados y escrutinio elecciones Castilla y León | ¿Qué pasa si llego al colegio electoral a las 20:00 horas?
Si el votante está dentro del colegio o en la fila a las 20:00 horas, podrá votar sin problema. La mesa electoral permite votar a todas las personas presentes antes del cierre oficial, aunque el recuento se retrase unos minutos.
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Resultados elecciones Castilla y León | Podemos difunde la foto de un discapacitado y dice que agredió a su líder en CyL
El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha difundido este fin de semana en sus redes sociales la foto de un individuo que, según sostiene, ha intentado agredirle con un cristal.
Llamas publicó la imagen ayer sábado con el siguiente mensaje: "Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado".
También el exsecretario de organización de Podemos Pablo Echenique ha difundido la imagen del supuesto agresor, al que califica de "basura humana".
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Resultados elecciones Castilla y León | ¿Qué pasa si estoy en otra provincia y no he votado?
Si no votaste y estás fuera de tu provincia, ya no podrás hacerlo de forma presencial. Solo el voto por correo previamente solicitado habría permitido participar.
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Elecciones Castilla y León 2026 | ¿Dónde se publicarán los resultados provisionales?
Los resultados provisionales se podrán consultar en la web oficial de la Junta Electoral de Castilla y León, en portales provinciales y a través de los medios de comunicación que cubren la jornada en directo. Los datos se irán actualizando a medida que las mesas electorales terminen el recuento.
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Elecciones Castilla y León 2026 | ¿Cuándo empezarán a conocerse los primeros resultados?
Tras el cierre de los colegios, los primeros resultados provisionales se empezarán a conocer alrededor de las 21:00 horas, especialmente en provincias pequeñas como Soria o Ávila, donde el escrutinio es más rápido. Las grandes circunscripciones como Valladolid o León tardarán más en ofrecer tendencias claras.
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Elecciones Castilla y León 2026 | ¿Se puede votar después de las 20:00 horas?
No. Solo podrán votar las personas que estén dentro de la mesa electoral antes de las 20:00 horas. Después de ese cierre, no se admiten más votantes.
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Elecciones Castilla y León 2026 | ¿A qué hora cierran los colegios electorales?
Los colegios electorales cerrarán a las 20:00 horas, así que los votantes que estén en cola a esa hora podrán emitir su voto. A partir de ese momento comenzará el recuento de las papeletas en cada municipio.
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¿Qué fuerza intenta conservar implantación institucional en Ávila?
Por Ávila busca mantener su representación en estas Cortes autonómicas. Aunque es una fuerza de ámbito provincial, en un Parlamento fragmentado incluso un solo procurador puede ser decisivo para la suma de mayorías. Mantener presencia en Ávila le otorga voz en negociaciones y posibles pactos tras el 15 de marzo.
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¿Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Castilla y León 2026?
La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León está en 42 procuradores, ya que en estas elecciones se reparten 82 escaños.
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Elecciones Castilla y León | Ávila, la única provincia que cae en participación
La Junta ha informado de que la participación en las elecciones de Castilla y León ha aumentado en todas las provincias, salvo en Ávila.
En esta circunscripción, la participación alcanza el 52,52%, lo que supone un descenso de 0,10 puntos respecto a los comicios de febrero de 2022. Por su parte, Segovia es la provincia donde el incremento ha sido más moderado, con un avance de 0,75 puntos.