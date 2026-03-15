Elecciones Castilla y León 2026, resultados y escrutinio en directo: PP ganaría las elecciones y Vox rompería la barrera psicológica del 20%

El PP de Mañueco roza los 33 escaños, el PSOE se situaría en una horquilla de 24-27 y Vox superaría el 20% del voto.

🔴 Resultados, escrutinio y encuestas elecciones de Castilla y León 2026

El candidato popular Alfonso Fernández Mañueco ganaría las elecciones de este domingo con el 31,5% de los votos, que se traducirían en una horquilla de 30-33 procuradores, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El PP tiene en la actualidad 31 procuradores en las Cortes de Castilla y León, por lo que Mañueco podría mejorar su resultado en hasta dos escaños, según el sondeo.

Por su parte, el candidato socialista Carlos Martínez obtendría el 28,2% del voto, que se traducirían en entre 24 y 27 escaños.

Hasta ahora, el peor resultado obtenido por el PSOE en la región fue en las autonómicas de 2015, cuando se quedó con solo 25 escaños.

🔴 ¿Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones?

La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León está en 42 procuradores, ya que en estas elecciones se reparten 82 escaños.